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        Haberler Gündem Güvenlik Bir şehirde 15 günlük eylem yasağı - Şırnak son dakika haberleri

        Bir şehirde 15 günlük eylem yasağı

        Bir şehirde, valilik tarafından 3 Nisan'dan geçerli olmak üzere, kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:33
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        Bir şehirde 15 günlük eylem yasağı
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        Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 3 Nisan’dan geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 17 Nisan saat 23.59’a kadar yasak getirildiği belirtildi.

        DHA'da yer alan habere göre açıklamada, “Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, spor faaliyetleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, sendika ve siyasi partilerin tüzüklerine göre yapacakları kongreler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, dron veya paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, sticker, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 03 Nisan 2024 günü saat 00.01’den 17 Nisan2024 günü saat 23.59'a kadar 15 (on beş) gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.

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