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        Haberler Gündem Güncel WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi

        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi

        Mersin'de eski sevgilisi olan 24 yaşındaki intörn doktor Nida Nur Nergis'i pompalı tüfekle vurup, bir bacağının ampute edilmesine neden olan 32 yaşındaki Ersin Karakuş'un genç kadını "MİT personeliyim." diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı. WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girerken, mahkeme heyeti, ruh sağlığının yerinde olmadığını savunan Karakuş hakkında rapor istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:09 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:27
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        Mersin'de aynı hastanede çalıştığı intern doktor Nida Nur Nergiz'i av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanık Ersin Karakuş'un yargılanmasına devam edildi.

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        Davanın ikinci duruşması, dün 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tedavisi süren Nergiz katılmazken, Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

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        Duruşmada Nergiz'in ablası R.A., tanık sıfatıyla dinlendi. Olayı akşam saatlerinde annesinin kendisini aramasıyla öğrendiği söyleyen R.A., "Olaydan sonra bana ses kaydı attı. Ses kaydında kardeşimi vurduğunu söylüyordu. Herhangi bir tanışıklığımız yok. Olay sonrasında kardeşim bana şahsın kendisini tehdit ettiğini anlattı. Kardeşim zor durumda. Bir bacağını kaybetti, diğerini de kaybetmek üzere. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

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        "MİT PERSONELİYİM" DİYE TEHDİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Sanık Karakuş, tanığın hakkındaki iddialarını reddetti. Karakuş, Nergiz'in avukatı Uğur Köksal'ın "Hiç MİT'te çalıştınız mı? MİT personeli gibi hareket edip, 'Seni ve aileni takip ediyorum' dediniz mi?" sorusuna, "Ruh sağlığım yerinde değildi, o yüzden demiş olabilirim. Benim işim, insan kurtarmak. Tüfeği ayağına doğru tuttum. Saçmalar omuz ve boyun bölgesine sekmiştir" cevabını verdi.

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        Beyanları ve talepleri dinleyen mahkeme heyeti, Nergiz'in sağlık durumu ve Karakuş'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin raporların beklenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

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        NE OLMUŞTU?

        Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde 23 Ekim'de Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti. Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski sevgilisi Nergiz'i görünce inip, pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nergiz, ağır yaralandı. Nida Nur Nergiz, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan 1 gün sonra yakalanan Karakuş ise tutuklandı.

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        KARDEŞİNİ ARAYIP, OLAYI İTİRAF ETMİŞ

        Ersin Karakuş hakkında "kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, "öldürme kastıyla" hareket ettiği ifade edildi. İddianamede, sanığın olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine "Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu" şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

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        #MİT
        #Mersin
        #kadına şiddet
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