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        Haberler Gündem Güncel Akademisyen 60 lira fazla alınan internet ücreti için açtığı davayı kazandı

        Akademisyen 60 lira fazla alınan internet ücreti için açtığı davayı kazandı

        Aydın'da yaşayan Doç. Dr. Ali Emre Dingin, sözleşmeye aykırı şekilde alındığını iddia ettiği 60 lira internet ücreti için firmaya açtığı davayı kazandı. Dingin, "Meblağ küçük gibi görülebilir ancak önemli olan haksız yere alınan ücretlere 'dur' diyebilmek. Tüketicilere örnek olmak istedim, ödediğim fazla ücreti ve yasal süreçteki tüm masrafların iadesi için açtığım davayı kazandım." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:30
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        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Dingin, yıllık taahhüt ve aylık 99,90 lira karşılığında bir firmaya internet abonesi oldu.

        Dingin'in iddiasına göre firma sözleşmenin ilk ayından sonra kendisine bildirilen fiyatın üzerinden 60,37 lira fazla fatura çıkardı. Bunun üzerine aboneliğini sonlandırmak isteyen Dingin, firmaya internet sitesi üzerinden ve yazılı olarak da noterden ihtarname gönderdi. Firmadan bir karşılık bulamayan akademisyen, konuyu Efeler Tüketici Hakem Heyetine taşıdı.

        Dingin, aboneliğinin sonlandırılmasını, ödediği fazla para ile ihtarname için gerekli noter masrafının iadesini talep etti.

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        Başvuruyu değerlendiren heyet, firmanın Dingin hakkında icra takibi olduğu gerekçesiyle olumsuz cevap verdi. Dingin ise bu kez konuyu Aydın 4. Asliye Hukuk Mahkemesine taşıdı.

        İtirazı kabul eden mahkeme, "sözleşme hükümleri gereğince yeni bir fiyat değişikliğinin yapılmasının mümkün olmadığına" hükmederek Dingin lehine karar verdi.

        Karar neticesinde başvurucunun talep ettiği sözleşme iptali gerçekleştirildi ayrıca 60 lira ve noter masrafı iade edildi.

        "TÜKETİCİLERE ÖRNEK OLMAK İSTEDİM"

        AA muhabirine açıklama yapan Dingin, internet kullanımı için kendisine bildirilen tutarın her ay artması üzerine abonelik iptal sürecini başlattığını fakat bir sonuç alamadığı için yasal yollarla hakkını aradığını söyledi.

        "SÖZLEŞMELERİ MUTLAKA OKUYUN"

        Abonelik sözleşmelerinin mutlaka okunması gerektiğine işaret eden Dingin, "Sözleşmeye öyle maddeler koyuyorlar ki belirli bir miktarı ödemeden aboneliklerini sonlandırmıyorlar ayrıca kişiler bir haksız ödeme ya da benim gibi yüksek fatura olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka yasal yollardan haklarını arasınlar. Meblağ küçük gibi görülebilir ancak önemli olan haksız yere alınan ücretlere 'dur' diyebilmek. Tüketicilere örnek olmak istedim, ödediğim fazla ücreti ve yasal süreçteki tüm masrafların iadesi için açtığım davayı kazandım." diye konuştu.

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        #Aydın
        #dava
        #internet ücreti
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