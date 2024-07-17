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        Haberler Dünyadan Bob Dylan konserlerinde telefonu yasakladı

        Bob Dylan konserlerinde telefonu yasakladı

        Bob Dylan'ın turne konserlerinde telefon kullanımını yasaklaması, hayranları arasında tartışmaya yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:52
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        Yeni bir turneye başlayacak olan efsanevi Nobel ödüllü müzisyen Bob Dylan, konserlerinde telefonu yasakladı. 83 yaşındaki sanatçı, gösterilerinde kameralı telefonların kullanımına ilişkin yeni ve katı kuralını açıklayarak hayranları arasında büyük bir tartışmaya yol açtı.

        Ünlü şarkıcı, 'Rough and Rowdy Ways' adlı albümünün turnesi için bu yılın sonlarında İngiltere'ye gideceğini duyurdu.

        ABD'li yıldız şarkıcı; Londra, Edinburgh, Nottingham, Wolverhampton ve başka diğer şehirlerde seyircilerin telefon kullanmasını yasakladı.

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        Konsere gidenlerin konser alanına vardıklarında, Dylan'ın performansından önce telefonlarını güvenli kasalara koymaları istenecek. Otomatik kasalarda toplanacak olan telefonlar, performans sonunda sahiplerine verilecek.

        Dylan hayranları, telefon yasağı hakkında şikayetlerini X platformunda dile getirdi.

        Bir kullanıcı, "Telefonsuz konserler istiyor. Ne çılgın zamanlara geldik!" diye yazarken; bir başkası, "İnsanların o anı daha fazla yaşamasını istediklerini anlayabiliyorum ama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf veya video çekememek de tuhaf olurdu" ifadesini kullandı.

        Konserde telefon yasağını saçma bulduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcılarının yanında, anı yaşamaktan heyecan duydukları için Dylan'ın kamera cihazlarını yasaklamasını takdir edenler de vardı.

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        Dylan, 'The Rough and Rowdy Ways' turnesinin ABD ayağını eylül ayında bitirecek ve ardından 4 Ekim'de Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde turnenin Avrupa ayağına başlamak üzere Avrupa kıtasına geçecek.

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        Müzisyenliğin yanı sıra yazarlık da yapan Dylan, 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Dylan, hem Oscar'ı hem de Nobel'i kazanmış olan iki yazardan biri. Diğeri George Bernard Shaw'du. Dylan; Nobel ve Oscar'ın yanı sıra Pulitzer ve Grammy ödüllerinin hepsine sahip olan ilk kişi.

        #Bob Dylan
        #konser
        #telefon
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