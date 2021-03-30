Çerkezköy'den Çin'e gönderiyor 0:00 / 0:00

Ev aletleri üreticisi BSH, Türkiye'nin içinde olduğu bölgede yeni bir yapılanmaya gitti. 130 ülke ve dünya nüfusunun yüzde 54'ünü kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) adıyla yeni bir operasyon bölgesi belirleyen Alman şirket, yeni dönemde ise büyüme planları yapıyor.

Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo gibi markaların üreticisi BSH'ın Çerkezköy’deki fabrikasında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan BSH Ev Aletleri Grubu REM Bölgesi CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, REM bölgesinde 2020 yılında yaklaşık 5.6 milyon adet ürün satışıyla 1.5 milyar euro ciro elde ettiklerini bildirdi. Klötscher, 2021 yılında ise REM bölgesinde yüzde 7 oranında büyüyerek 1.6 milyar dolarlık ciro elde etmek istediklerini söyledi.

Bölgenin pazar büyüklüğü hakkında da bilgiler veren Klötscher, "Yılda 208 milyon adet ürünün satıldığı REM bölgesindeki ülkelerde, toplam 6.4 milyon adet ev aleti üretimi gerçekleşiyor. 130 ülkenin oluşturduğu pazarın toplam değeri ise 32 milyar euro büyüklüğünde" dedi.

Öte yandan, şirketin geçtiğimiz yıl toplam cirosunun da arttığını kaydeden Klötscher, "2020 yılında bir önceki seneye göre ciromuzu yüzde 5.3 artırarak 13.9 milyar euroya çıkardık. Bunda, pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması ile yeni yaşam şekillerinin benimsenmesi etkili oldu. Pazarın ve satışlarımızın önümüzdeki dönemde de artacağını öngörüyoruz" görüşünü paylaştı.

REM bölgesinde şirketin 9 fabrikasının bulunduğunu belirten Rudolf Klötscher, bu fabrikalar arasında en yüksek üretim adedinin ise Türkiye'de olduğunu anlattı. Buna göre, şirketin Türkiye'de 550 bin m2 alan üzerinde yaklaşık 6 milyon adet yıllık üretim adedi bulunuyor.

Öğrendiğimiz bilgiye göre, tesisin yıllık kapasitesi ise 7 milyon adet civarında. Bu kapsamda, BSH'ın Türkiye'deki gelecek planlarını sorduğumuz Klötscher, yeni yer arayışında olduklarını fakat yeni bir tesis için acele etmediklerini kaydetti.

ÇERKEZKÖY'DEN ÇİN'E BUZDOLABI GÖNDERDİ

Çerkezköy'deki etkinliğin ardından, tesiste üretilen buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünlerin bantlardan inişine tanıklık ettik.

BSH Türkiye COO'su Hakan Mandalı'nın eşlik ettiği fabrika turumuzda, Türkiye'deki üretimin yüzde 70'inin ihraç edildiğini öğrendik. Geçen yıl Çin'e de ilk kez ihracat yaptıklarını bildiren Mandalı, ihracatın artmasında ise özellikle Avrupa pazarlarındaki büyümenin etkili olduğunu vurguladı.

Mandalı'nın paylaştığı bilgiye göre, 2020 sonunda Çerkezköy'den Çin'e toplam 2 bin 800 adet buzdolabı gönderildi.

BSH Türkiye’de üretim ve yönetim ekipleri ile toplam çalışan sayısını 8 bin 214 kişi olarak açıklayan Mandalı, Çerkezköy’de 2020 yılında gerçekleşen toplam 5.8 milyon adetlik üretimin 1.58 milyon adedinin soğutucu, 1.35 milyon adedinin bulaşık makinesi, 1.32 milyon adedinin pişirici ürün grubu ve 1.5 milyon adedinin de çamaşır makinesi olduğunu belirtti.

SU TÜKETİMİNİ 3 YILDA YÜZDE 23 AZALTTI

Çerkezköy fabrikasında üretim, tedarik ve Ar-Ge faaliyetlerini bir arada gerçekleştirdiklerini bildiren Mandalı, son yıllarda sürdürülebilirlik çalışmalarını odak noktası haline getirdiklerini de aktardı.

Mandalı'nın verdiği bilgiye göre, BSH Türkiye 2025 yılına kadar 6.5 milyonluk üretimde su tüketimini yüzde 58 düşürmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, 2020 yılında BSH Çerkezköy Bulaşık Ürün Grubu fabrikası boyahane su tüketiminde yüzde 37 azaltma gerçekleştirirken, çamaşır fabrikasında makine testi için kullanılan su miktarı da 4.3 litreden 3.5 litreye düşürülerek su tüketiminde 1.4 milyon litre tasarruf sağlandı.

BSH'ın Çerkezköy yerleşkesinde yer alan Pişirici Ürün Grubu fabrikası ise, boyahane su tüketimini azaltarak yüzde 26 oranında tasarruf elde etti.

Mandalı, böylelikle 2017-2020 yılları arasında Çerkezköy yerleşkesinde toplam su tüketimini yüzde 23 oranında azalttıklarını, aynı dönemde toplam yıllık su tüketimindeki azalma değerini ortalama 64 bin m3/yıl şeklinde hesapladıklarını kaydetti.

BSH Türkiye COO'su Hakan Mandalı, sürdürülebilirlik alanında gelecek hedeflerinin ise 2020 yılında tüketilmiş suyun yüzde 70 oranında düşürülmesi olduğunu bildirdi.