Çerkezköy'den Çin'e gönderiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamŞirketlerÇerkezköy'den Çin'e gönderiyor - haberler
ABONE OL

Beyaz eşyada suyu kıstı!

Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo gibi markaların üreticisi BSH Ev Aletleri Grubu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yeni bir yapılanmaya gitti. 130 ülkeyi kapsayan ve Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) adı verilen yeni faaliyet bölgesinde geçtiğimiz yıl 5.6 milyon adet ürün satışıyla 1.5 milyar euro ciro elde ettiklerini bildiren BSH Ev Aletleri Grubu REM Bölgesi CEO'su Rudolf Klötscher, 2021'de ise aynı coğrafyada yüzde 7 oranında büyümek istediklerini söyledi. Şirketin Çerkezköy fabrikasında yaptığımız temaslarda, 2020 yılında söz konusu tesisten tarihinde ilk kez Çin'e ihracat yapıldığını öğrendik. Sürdürülebilirlik çalışmalarının da hız verildiği tesiste, su tüketiminin son 3 yılda yüzde 23 oranında azaltıldığı belirtildi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Çerkezköy'den Çin'e gönderiyor - haberler
Çerkezköy'den Çin'e gönderiyor
0:00 / 0:00

Ev aletleri üreticisi BSH, Türkiye'nin içinde olduğu bölgede yeni bir yapılanmaya gitti. 130 ülke ve dünya nüfusunun yüzde 54'ünü kapsayan Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) adıyla yeni bir operasyon bölgesi belirleyen Alman şirket, yeni dönemde ise büyüme planları yapıyor.

Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo gibi markaların üreticisi BSH'ın Çerkezköy’deki fabrikasında düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan BSH Ev Aletleri Grubu REM Bölgesi CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher, REM bölgesinde 2020 yılında yaklaşık 5.6 milyon adet ürün satışıyla 1.5 milyar euro ciro elde ettiklerini bildirdi. Klötscher, 2021 yılında ise REM bölgesinde yüzde 7 oranında büyüyerek 1.6 milyar dolarlık ciro elde etmek istediklerini söyledi.

Bölgenin pazar büyüklüğü hakkında da bilgiler veren Klötscher, "Yılda 208 milyon adet ürünün satıldığı REM bölgesindeki ülkelerde, toplam 6.4 milyon adet ev aleti üretimi gerçekleşiyor. 130 ülkenin oluşturduğu pazarın toplam değeri ise 32 milyar euro büyüklüğünde" dedi.

Öte yandan, şirketin geçtiğimiz yıl toplam cirosunun da arttığını kaydeden Klötscher, "2020 yılında bir önceki seneye göre ciromuzu yüzde 5.3 artırarak 13.9 milyar euroya çıkardık. Bunda, pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması ile yeni yaşam şekillerinin benimsenmesi etkili oldu. Pazarın ve satışlarımızın önümüzdeki dönemde de artacağını öngörüyoruz" görüşünü paylaştı.

REM bölgesinde şirketin 9 fabrikasının bulunduğunu belirten Rudolf Klötscher, bu fabrikalar arasında en yüksek üretim adedinin ise Türkiye'de olduğunu anlattı. Buna göre, şirketin Türkiye'de 550 bin m2 alan üzerinde yaklaşık 6 milyon adet yıllık üretim adedi bulunuyor.

Öğrendiğimiz bilgiye göre, tesisin yıllık kapasitesi ise 7 milyon adet civarında. Bu kapsamda, BSH'ın Türkiye'deki gelecek planlarını sorduğumuz Klötscher, yeni yer arayışında olduklarını fakat yeni bir tesis için acele etmediklerini kaydetti.

ÇERKEZKÖY'DEN ÇİN'E BUZDOLABI GÖNDERDİ

Çerkezköy'deki etkinliğin ardından, tesiste üretilen buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ürünlerin bantlardan inişine tanıklık ettik.

BSH Türkiye COO'su Hakan Mandalı'nın eşlik ettiği fabrika turumuzda, Türkiye'deki üretimin yüzde 70'inin ihraç edildiğini öğrendik. Geçen yıl Çin'e de ilk kez ihracat yaptıklarını bildiren Mandalı, ihracatın artmasında ise özellikle Avrupa pazarlarındaki büyümenin etkili olduğunu vurguladı.

Mandalı'nın paylaştığı bilgiye göre, 2020 sonunda Çerkezköy'den Çin'e toplam 2 bin 800 adet buzdolabı gönderildi.

BSH Türkiye’de üretim ve yönetim ekipleri ile toplam çalışan sayısını 8 bin 214 kişi olarak açıklayan Mandalı, Çerkezköy’de 2020 yılında gerçekleşen toplam 5.8 milyon adetlik üretimin 1.58 milyon adedinin soğutucu, 1.35 milyon adedinin bulaşık makinesi, 1.32 milyon adedinin pişirici ürün grubu ve 1.5 milyon adedinin de çamaşır makinesi olduğunu belirtti.

SU TÜKETİMİNİ 3 YILDA YÜZDE 23 AZALTTI

Çerkezköy fabrikasında üretim, tedarik ve Ar-Ge faaliyetlerini bir arada gerçekleştirdiklerini bildiren Mandalı, son yıllarda sürdürülebilirlik çalışmalarını odak noktası haline getirdiklerini de aktardı.

Mandalı'nın verdiği bilgiye göre, BSH Türkiye 2025 yılına kadar 6.5 milyonluk üretimde su tüketimini yüzde 58 düşürmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, 2020 yılında BSH Çerkezköy Bulaşık Ürün Grubu fabrikası boyahane su tüketiminde yüzde 37 azaltma gerçekleştirirken, çamaşır fabrikasında makine testi için kullanılan su miktarı da 4.3 litreden 3.5 litreye düşürülerek su tüketiminde 1.4 milyon litre tasarruf sağlandı.

BSH'ın Çerkezköy yerleşkesinde yer alan Pişirici Ürün Grubu fabrikası ise, boyahane su tüketimini azaltarak yüzde 26 oranında tasarruf elde etti.

Mandalı, böylelikle 2017-2020 yılları arasında Çerkezköy yerleşkesinde toplam su tüketimini yüzde 23 oranında azalttıklarını, aynı dönemde toplam yıllık su tüketimindeki azalma değerini ortalama 64 bin m3/yıl şeklinde hesapladıklarını kaydetti.

BSH Türkiye COO'su Hakan Mandalı, sürdürülebilirlik alanında gelecek hedeflerinin ise 2020 yılında tüketilmiş suyun yüzde 70 oranında düşürülmesi olduğunu bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek açıklaması!
İŞ-YAŞAMKısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
SON DAKİKA: Lokanta ve kafe çalışanlarına sigorta primi desteği! - Haberler
İŞ-YAŞAMSigorta priminden yararlanamayanlara destek
Ticaret Bakanı Pekcan: Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi üs seçmesi şaşırtıcı değil
İŞ-YAŞAM'Xiaomi'nin ülkemizi seçmesi şaşırtıcı değil'
2035 yılı ihracat beklentisi yüzde 93'lük artışla 330,4 milyar dolar
İŞ-YAŞAMİşte 2035 yılı ihracat hedefi
Ambalaj sektöründen 5,1 milyar dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAM'Dış ticaret fazlası vermeyi başardık'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Sermaye kontrolü hiçbir şekilde gündemde yok
İŞ-YAŞAM"Sermaye kontrolü hiçbir şekilde gündemde yok"
Acıbadem'den Sırbistan çıkarması - haberler
İŞ-YAŞAMAcıbadem'den Sırbistan çıkarması
OYAK, Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını satın aldı
İŞ-YAŞAMNutella'ya 'Ordu' rakip
Emtia piyasası geçen hafta negatif bir seyir izledi
İŞ-YAŞAMEmtia piyasasında negatif seyir
SON DAKİKA: Tapuda yeni dönem başlıyor! E-Tapu ile sahtecilik önlenecek!
İŞ-YAŞAMTapuda yeni dönem başladı