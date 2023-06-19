Astrologlara göre en uyumsuz burçlar!

Astrolog Amy Tripp'e göre, "Oğlak ve Koç arasındaki mizaç ve önceliklerdeki farklılıklar, genellikle ilişki dinamiklerinde çatışmalara yol açabilir." The List'e şunları söyledi: "Oğlaklar daha temkinli, çekingen ve geleneksel olma eğilimindeyken, Koç dürtüsel, hevesli ve sürekli heyecan arıyor." Koç burcunun fevri çizgisi, daha çok plan yapmaya kararlı olan Oğlak burcuna pek uymayacaktır. Aynı şekilde Koç, Oğlak burcunun hayata karşı aşırı disiplinli tavrından sıkılabilir.

Dahası, Oğlak'ın statü arayışı, Koç'un kişisel özgürlük arzusuyla çelişir. Tripp, The List'e "Bu fark, Oğlak'ın hırsları Koç'un özerklik ve kendini kanıtlama ihtiyacıyla çatıştığında gerilim yaratabilir" dedi. Bu ikisi ilişkiyi yürütmek istiyorsa, hedefleri ve gelecek planları konusunda işbirliği yapmaya istekli olmalıdırlar.