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Astrologlara göre en uyumsuz burçlar!

Özellikle sosyal medya ve flört uygulamaları çağında, flört konusunda karışık duygular hakim! Bir yandan sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak eğlenceli gelse de flört etmek gerçek bir engel olabilir. Randevuya çıkmadan önce karşıdaki kişiyle uyumlu olup olmadığınızı öğrenmek istiyorsanız, bunun için popüler bir yol olan astrolojiden faydalanabilirsiniz. İşte astrologlara göre en uyumsuz burçlar!

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  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Astrolojiye ilgili olanlar için bu burç uyumlarını kendinizi ve eşinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek kullanışlı küçük bir hile kodları olarak düşünebilirsiniz. Doğum gününüze karşılık gelen burcunuz, farklı bir dizi kişilik özelliği ile karakterize edilir. Sevgilinizin burcuyla karşılaştırıldığında, zodyak uyumluluk seviyeniz hakkında rehberlik sağlayabilir.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Ancak her şüpheli burcu sola kaydırmadan önce, astrolog ve psişik okuyucu Emily Newman'ın bazı tavsiyeleri var. Newman, The List'e "Farklı burçlara sahip insanların farklı kişilikleri vardır, ancak uyumluluk her zaman burçlara bağlı değildir; olgunlukları ve ilişkileri yönetme isteklilikleri de önemlidir. Astrolojik burçlardan bağımsız olarak, sağlam bir güven ve saygı temeli oluşturmak, bir ilişkideki tüm zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır." dedi.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Koç ve Oğlak

    Kasırga aşkları söz konusu olduğunda, Koç nasıl teslim edileceğini bilir. Romantik tarzları tıpkı hayata yaklaşımları gibidir: Spontane, tutkulu ve maceracı! Bir ateş burcu olarak Koç, dünyevi ve hedef odaklı Oğlak burcunun dikkatini çekebilecek bir özellik olan hırsla doludur. Bu vizyoner işaretler bir araya geldiğinde, güçlü bir çift olma özlemleri olacak. Ancak zıt kişilikleri nedeniyle bu ilişki beklentilerin altında kalabilir.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Astrolog Amy Tripp'e göre, "Oğlak ve Koç arasındaki mizaç ve önceliklerdeki farklılıklar, genellikle ilişki dinamiklerinde çatışmalara yol açabilir." The List'e şunları söyledi: "Oğlaklar daha temkinli, çekingen ve geleneksel olma eğilimindeyken, Koç dürtüsel, hevesli ve sürekli heyecan arıyor." Koç burcunun fevri çizgisi, daha çok plan yapmaya kararlı olan Oğlak burcuna pek uymayacaktır. Aynı şekilde Koç, Oğlak burcunun hayata karşı aşırı disiplinli tavrından sıkılabilir.

    Dahası, Oğlak'ın statü arayışı, Koç'un kişisel özgürlük arzusuyla çelişir. Tripp, The List'e "Bu fark, Oğlak'ın hırsları Koç'un özerklik ve kendini kanıtlama ihtiyacıyla çatıştığında gerilim yaratabilir" dedi. Bu ikisi ilişkiyi yürütmek istiyorsa, hedefleri ve gelecek planları konusunda işbirliği yapmaya istekli olmalıdırlar.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Boğa ve İkizler

    Zevk, hoşgörü ve lüks düşkünlüğü ile Boğa, doğuştan romantiktir. Boğa sabit bir burçtur, yani özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda kendi kurallarına göre hareket etmeyi severler. Bu dünya işaretleri, romantik duygularına göre hareket etmekte yavaşlar. Ancak ilişki ciddileştiğinde Boğa ömür boyu sadık kalır. Sıklıkla hemcinsleri olarak tanımlanan Boğalar, kendi özel dünyalarından son derece memnundur. İkizler ise meşgul, girişken ve sonsuz konuşkandır. Bu burçlar bir araya geldiğinde, İkizler Boğa'ya gevşemesi ve hayattan zevk alması için ilham verir. Ancak, bu uyumsuz çift için her şey eğlence ve oyun değil.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Astrolog Amy Tripp'in The List'e açıkladığı gibi, iletişim bu ikili için bir sorundur. Tripp, "Bir hava burcu olan İkizler, entelektüel uyarım, hızlı düşünme ve uyum sağlama konusunda gelişir," dedi. "Öte yandan, bir dünya burcu olan Boğa, pratikliğe, istikrara ve tutarlılığa değer verir. Bu eşitsizlik, yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açabilir, çünkü İkizler Boğa'yı karar vermede yavaş veya inatçı olarak algılayabilirken, Boğa, İkizler'i uçucu olarak görebilir veya güvenilmez…"

    Aşklarının gelişmesi için Boğa-İkizler birliği açık iletişim ve karşılıklı saygı gerektirir. Ayrıca duygusal farklılıklarına tahammül etmeyi öğrenmeleri gerekir. Tripp, "Boğa, duygulara karşı sakin ve istikrarlı bir yaklaşıma güvenerek, duygusal olarak temellenme eğilimindedir," dedi. "İkizler, duygulara daha mantıklı ve zihinsel bir yaklaşım sergiliyor ve duygularıyla derinden bağlantı kurmakta zorlanabilir."
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    İkizler ve Akrep

    İkizler, sosyal durumların bir virtüözüdür. Bu hava işaretleri, arkadaş canlısı yapıları, sürekli olarak rezerve edilmiş sosyal takvimleri ve - bununla yüzleşelim - sıcak dedikodu iştahları ile karakterize edilir. Karşılaştırıldığında, Akrep çok daha sağduyulu ve bu sulu bireyler küçük bir sosyal çevre tutmayı tercih ediyor. Bununla birlikte, bu iki sonsuz büyüleyici zodyak işareti, romantik bir şekilde vurabilir. Ne yazık ki, İkizler ve Akrep çalkantılı bir yolculuk içinde olabilir.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Astrolog Amy Tripp, The List'e "İkizler ve Akrep arasındaki ilişki, zıt özellikleri ve hayata yaklaşımları nedeniyle zor olabilir" dedi. Bir su burcu olan Akrep, duygusal derinlik ister. Sevgilileriyle gizli, samimi bir dünyayı paylaşma fikrine bayılıyorlar. Öte yandan İkizler, duygusal olarak daha az ifade etme eğilimindedir. Tripp, "İkizler genellikle daha hafif ve daha şakacı bir tavır sergiliyor, bu da Akrep için yüzeysel görünebilir. Bu farklılık, yanlış anlamalara ve derin bir bağlantı kurmada zorluklara yol açabilir."

    Akrep, İkizler'in dışa dönük kişiliği tarafından yoğunlaştırılabilecek sahiplenme konusunda bir üne sahiptir - bu özellikler çarpıştığında işler zehirli olabilir. Tripp'e göre, "İkizler'in çapkın doğası ve bağımsızlık ihtiyacı, Akrep'in kıskançlığını tetikleyerek ortaklık içinde güven sorunları yaratabilir." Bu aşkın devam etmesi için her iki partnerin de birbirini değiştirmeye çalışmak yerine farklılıklarını kucaklamaya istekli olması gerekir.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Yengeç ve Kova

    Yengeç burcunun annesi olarak ünü hak edilmiştir. Besleyici, cömert ve son derece sezgisel, onlar doğuştan aşıklar. Ayrıca, sembolleri yengeç için yepyeni bir anlam getiren, pişmanlık duymayacak kadar karamsar bir yanları var. İlişkiler söz konusu olduğunda, Yengeç güvenlik ve duygusal bağlantı konusunda büyür. Bu arada, Kova duygularla daha az meşgul - bu hava işaretleri daha çok entelektüel ve insani konulara odaklanma eğilimindedir. Yine de büyüleyici Kova, romantik Yengeç'in sevgisini yakalayabilir. Yengeç ve Kova bir çift olarak birbirlerini dengelemeye çalışabilirler. Bununla birlikte, Kova, duygusal Yengeç için pek de iyiye işaret olmayan, herkesin bildiği gibi mesafelidir. 
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Astroloji uzmanı Amy Tripp'e göre, duygusal farklılıklar Yengeç-Kova birlikteliğini mahvedebilir. Tripp, The List'e "Yengeç'in duygusal duyarlılığı ve güvenlik arzusu, Kova'nın entelektüel tarafsızlığı ve bağımsızlık ihtiyacıyla çatışır" dedi. "Özerklik arzusuna karşı güvenlik ihtiyacı, çatışmalar yaratabilir, çünkü Yengeç istikrarı arzular. Aynı zamanda, Kova özgürlüğü arar." Kova, Yengeç'in duygusal karmaşıklığını anlamakta zorlanabilir ve bu da ciddi bir gönül yarasına yol açabilir.

    Daha da kötüsü, ilerici Kova ile gelenekçi Yengeç arasında bir değerler çatışması olabilir. Nihayetinde, bu ilişki işbirliği, alçakgönüllülük ve şefkat gerektirir.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Aslan ve Yengeç

    Güneş tarafından yönetilen Leo'nun ışıltısı asla gözden kaçmaz. Bu gösterişli yangın tabelaları dikkatleri üzerine çekiyor - ama pek de yüzeysel değiller. Sıcak, sadık ve koruyucu Aslanlar, doğası gereği oldukça romantiktir. Pek çok büyüleyici niteliğiyle Leo'nun pek çok hayranı olması şaşırtıcı değil, buna sevimli Yengeç de dahil. Aslan'ın koruyucu doğası, Yengeç'in güvenlik arzusuna hitap ederken, Aslan, Yengeç'in hassas ruhuna sert bir şekilde düşecektir. Yüzeyde, mükemmel bir kombinasyon gibi görünebilirler. Ancak, bu yanlış hizalanmış aşıklar felakete mahkum olabilir.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Psikolog ve astrolog Matthias Dettmann'a göre, Aslan ve Yengeç, zıt unsurları nedeniyle birbirleriyle ilişki kurmakta zorlanabilirler. Dettmann, The List'e "Bir ateş burcu olan Leo tutkulu, kendinden emin ve ilgi ve hayranlık istiyor" dedi. "Öte yandan, bir su burcu olan Yengeç hassas, besleyici ve duygusal güvenlik ve istikrara değer veriyor." Leo'nun dikkat çekici kişiliği, kendilerini sürekli kenara itiliyormuş gibi hissedebilen gösterişten uzak Yengeç burcuyla pek örtüşmez. Üstelik Aslan ve Yengeç inatçı bir çifttir. Her iki taraf da uzlaşmayı reddederse, muazzam düzeyde çatışmalar olabilir.

    Dettmann, her iki burcun da farklılıkları üzerinde çalışmaya istekli olması durumunda bir Aslan-Yengeç ortaklığının başarılı olabileceğini vurguladı. Astrolog bize, "Her iki burcun da güçlü bir sadakat ve bağlılık duygusu var ve bu, birbirlerinin benzersiz niteliklerini takdir etmeyi ve kucaklamayı öğrendiklerinde derin bir bağ yaratabilir" dedi.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Başak ve Terazi

    Bir dünya burcu olan Başak, arkadaşları ve sevdikleri için topraklama gücü olmaktan mutluluk duyar. Pratik ve güvenilir yapıları, romantik tarzlarını da şekillendirir. Başak, koşulsuz destek için güvenebileceğiniz ortaktır. Ayrıca, bu ayrıntı odaklı kişiler, sevgilerini küçük jestler ve yardımcı eylemlerle ifade etmeyi severler. Bununla birlikte, Başak'ın romantik Terazi'nin dikkatini çekmesi şaşırtıcı değil.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Yüzeyde, bir Başak-Terazi ilişkisinin bazı umut verici nitelikleri vardır. Romantik Venüs tarafından yönetilen Terazi, Başak'ın cömertliği karşısında ayaklarını yerden kesecek. Aynı şekilde Başak, Terazi'nin büyüleyici, iyimser havasına bayılacak. Ancak, astrolog ve yazar Lisa Stardust'un açıkladığı gibi, değerleri uyuşmuyor. Stardust, The List'e "Terazi çok rahat bir enerjiye sahipken Başak üretken bir doğaya sahip" dedi. "Başak Terazi'yi tembel veya motivasyonsuz olarak görebileceğinden, bu iki işaret arasındaki çatışmanın ana nedeni olabilir."

    İletişim sorunları da ilişkiyi kapatabilir. Terazi için hayat dev bir dengeleme eylemidir (kelimenin tam anlamıyla - bu burç bir dizi terazi ile sembolize edilir!). Bu kişiler, gerçek duygu ve hislerini saklamak anlamına gelse bile, huzuru korumak için hemen hemen her şeyi yapacaklardır. Aynı şekilde Başak'ın ölçülü doğası, onları duygularını göğüslerine yakın tutmaya zorlar. Dürüst iletişim olmadan bu aşıklar ortak bir zemin bulmakta zorlanacaklar.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Terazi ve Yay

    Bir hava burcu olarak Teraziler kendilerini fazla ciddiye almazlar. Aslında Terazi, eğlenceli, rahat tavırlarıyla tanınır. Bir ateş burcu olan Yay, aynı derecede eğlenceyi seven ve aptaldır. Derin entelektüel sohbet için karşılıklı bir tutkuyla, bu çift bir kıvılcım yaratabilir. Ancak Terazi ve Yay arasındaki uyumsuzluk alevlerini söndürebilir.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Indieology Magazine'de bir astroloji köşe yazarı olan Bella Nguen'e göre bağlılık, bir ilişkide bu işaretler için bir engel teşkil edebilir. Nguen, The List'e "Ortaklık odaklı olan Terazi, kişisel özgürlüğe ve keşfe değer veren Yay'dan daha yüksek düzeyde bir bağlılık ve güvenlik isteyebilir" dedi. Ve bu çift temellerini bulduğunda bile, iletişim sorunları onları tekrar yere serebilir. Venüs tarafından yönetilen Terazi, sevgi dolu bağlantılarında uyuma öncelik verme eğilimindedir. Nguen, "İletişime diplomatik bir yaklaşımları var ve genellikle barışı korumak için çatışmadan kaçınabiliyorlar." Bununla birlikte, Jüpiter tarafından yönetilen Yay, doğrudan iletişimi tercih etme eğilimindedir. Astrolog, "Özgürlüğe ve doğrudan iletişime değer veriyorlar ki bu bazen uyum seven Terazi için fazla açık sözlü görünebilir," diye bitirdi astrolog.

    Komplikasyonlarına rağmen, bu ortaklığın büyük bir potansiyeli var. Nguen'in bize söylediği gibi, "Terazi ve Yay arasındaki ilişki, karşılıklı saygı ve birbirlerinin hayata ve aşka benzersiz yaklaşımlarına anlayışla gelişebilir."
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Akrep ve Aslan

    Akrep, kişilik özelliklerinin çekici bir karışımıdır. Bir yandan, bu su işaretleri karşı konulmaz derecede çekici. Öte yandan, heyecan verici bir gizem. Tıpkı amblemleri olan akrep gibi, Akrep'in de sert bir dış görünüşü vardır - duygusal kırılganlıklarını gizleyen aşılmaz bir katman. Bununla birlikte, yüzeyde, Akrep kendinden emin, büyüleyici ve sezgiseldir. Bu keskin gözlemciler, güçlü varlıklarıyla eşleşen diğerlerini her zaman ararlar. Bununla birlikte, Akrep gözlerini görkemli Aslan'a kolayca dikebilirdi.

    Doğası gereği, Akrep ve Aslan'ın dünyayı algılama biçimleri farklıdır. Bir su burcu olan Akrep, duygu ve sezgilerle hareket eder. Ancak Leo, arzuları tarafından motive edilir. Akrep'in duygusal karmaşıklığı, neşeli ve iyimser Aslan'a tamamen yabancı gelebilir. Dahası, hırslı Leo'nun dikkati, Akrep'in ihtiyaçlarını kabul edemeyecek kadar hedefleri tarafından dağıtılmış olabilir. Bu nedenle, bu aşıklar tatmin edici bir duygusal bağ kurmakta zorlanabilirler.

    Daha da kötüsü, Akrep ve Aslan sabit burçlardır, yani uzlaşma onların güçlü yanı değildir. Aslında astrolog Lisa Stardust, bu çiftin astronomik bir güç mücadelesi içinde olabileceğini açıkladı. Stardust, The List'e "Akrep ve Aslan inatçı işaretlerdir" dedi. "Akrep kımıldamakta zorlanırken, Leo her zaman kontrolü elinde tutmak ve her şeyi kendi bildiği gibi yapmak ister, bu da bu ikisi arasındaki kopukluğa neden olabilir." "Akrep genellikle Leo'nun ritmine uymaz, bu da Leo'yu üzebilir. Bu ikisinin birbirine uyum sağlaması veya uzlaşması çok zordur."
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Yay ve Başak

    Yay, zodyakın cesur bir üyesidir. Bu özgür ruhlu ateş işaretleri, maceracı yolları ve filtrelenmemiş iletişim tarzlarıyla bilinir. Güçlü Jüpiter tarafından yönetilen Yaylar, hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyecekler - hırslı Başak'ın dikkatini çekebilecek bir nitelik. Yay ve Başak bir araya geldiğinde, bu iki hırslı kişi dünyayı fethetmeye hazır olacak. Ancak, uyumsuzlukları onları yollarında durdurabilir.

    Yay, yaşam boyunca tam bir dönek gibi hareket eder. Dürtüsel ve iyimserdirler, bu da onlara risk alma konusunda güven verir. Yüzsüz tarzları, planlamaya ve programlara güvenen Başak için sarsıcı olabilir. Astrolog Matthias Dettmann, The List'e "Yay, özgürlük ve keşif peşindeyken, Başak istikrar ve düzeni arzular" dedi. "Bu farklılıklar, çatışmalara ve yanlış anlamalara yol açabilir, çünkü Yay, Başak'ı fazla titiz ve eleştirel bulabilirken, Başak, Yay'ı sorumsuz veya güvenilmez olarak görebilir."
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Dettmann'a göre iletişim, bu zodyak romantizmi için başka bir engeldir. Yay'ın süper doğrudan iletişim tarzı efsanedir, Başak ise ölçülü ve sözleriyle analitiktir. Sonuçta, bu ilişki çalışma gerektirir. Dettmann, "Özgürlük ve istikrar arasında bir denge bulmak ve birbirlerinin benzersiz niteliklerini takdir etmeyi öğrenmek, Yay ve Başak'ın farklılıklarını aşmasına ve daha güçlü bir bağlantı kurmasına yardımcı olabilir" dedi.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Oğlak ve Balık

    Oğlak burcu, kişisel tarzından kariyer hedeflerine kadar yaptıkları her şey için maksimum çabayı gösterir. Bu dünya işaretleri eziyet için yaşar ve çalışkan yollarından dolayı takdir edilmeyi severler. Pratik ve disiplinli olarak tanımlanan onlar, zodyakın heveslileridir. Oğlak'ın hırsı, kendi büyük hayalleri olan Balık'ın dikkatini kolayca çekebilir. Başlangıçta Oğlak, Balık burcunun yaratıcı ve sezgisel doğasından etkilenir. Balık sanatsal vizyon sahibidir, oysa Oğlak bir şeyleri gerçekleştirme hırsına sahiptir. Birlikte, nihai rüya takım gibi görünebilirler ama gerçekte, bu daha çok bir kabus gibi gelebilir.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Bir su burcu olarak Balık, hayal gücünde çok fazla zaman harcar. Ancak Oğlak son derece pragmatiktir. Sırf hayal kurmak için hayal kurmuyorlar - bir plana ve hareket tarzına ihtiyaçları var. Bu nedenle, bu çift birbiriyle ilişki kurmakta sorun yaşayabilir. Lisa Stardust, "Balıklar çok sınırsız ve yaşamda hızlı hareket etmeye açıkken, Oğlaklar doğaları gereği çok mantıklıdır ve aldıkları kararları her zaman düşünürler," dedi. 

    Gerçeklerden kaçma, Balık için potansiyel bir zayıflıktır. Ortada bir çatışma olduğunda, bu insan kendini kapatabilir ve eldeki sorunu tamamen görmezden gelebilir. Benzer şekilde, Oğlak burcunun duygularını bastırma konusunda doğal bir eğilimi vardır. Bu eşleşmenin sürmesi için, farklılıklarını kucaklamaları ve duygusal olarak açılmaya istekli olmaları gerekecek.
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Kova ve Boğa

    Kova, devrimci bir ruha sahip, doğuştan bir asidir. Öğelerine sadık olan hava, bu insanlar zeki, meraklı ve yardımseverdir. Her zaman büyük fikirlerle dolup taşarlar ve onları dünyayla paylaşmaya can atarlar. Ancak bazen Kova biraz topraklama enerjisine ihtiyaç duyar. Bu nedenle Kova, Boğa'nın yumuşak, ayakları yere basan tarzına yönelebilir. İlk bakışta Kova ve Boğa birbirini dengeliyor gibi görünebilir. Ancak, bu ilişki nihayetinde bir iflas olabilir.

    Aşk ve ilişkilerin gezegeni Venüs tarafından yönetilen Boğa, romantizm için yaşar. Bir ortaklıkta, bu dünya işaretleri sadık ve şehvetlidir. Dokunma, öpücükler ve tutkulu anlar Boğa kalbine giden yoldur. Ne yazık ki, romantizm doğal olarak Kova'ya gelmiyor. Sevilmez olduklarından değil - sadece kendi düşünce ve fikirlerine kapılma eğilimindeler. Duygusal enerjileri uyumsuz olduğunda, bu çiftin yakın bağlarını sürdürmesi zor olabilir.

    Bu karışıklığın işe yaraması için, her iki partner de duygusal bağlarını beslemeye kararlı olmalıdır. Ünlü astrolog Inbaal Honigman'ın Bustle'a açıkladığı gibi, "Boğa, büyük kalpleriyle aşkı bir araya getirirse, Kova dürüstlüğü ve sadakatiyle devam ettirir. Yani, ilk etapta bir ilk çekim varsa."
  • Bu burçlarla karşılaşırsanız ardınıza bakmadan kaçın! Astrologlara göre en uyumsuz burçlar

    Balık ve Koç

    Nazik ve rüya gibi doğaları ile Balıklar, en büyük aşıklardır. Merhametli, cömert ve tanıştıkları herkesin içindeki iyiyi görmeye kararlılar. Koç bile bir Balık burcunun ruhani cazibesine çekilecek. Yumuşak su burcunun aksine Koç, herkesin bildiği gibi yoğundur ancak Balık, Koç'un sıcak, tutkulu kişiliğine bayılacaktır. Balık, ellerinden gelenin en iyisini yaparak, Koç'un ateşli ruhunu soğutmaya yardımcı olabilir. Ancak gece gündüz kişilik özellikleriyle, bu sorunlu bir birliktelik olabilir. 

    Tıpkı elementleri su gibi, Balık da akışa uyma eğilimindedir. Kontrolü ele almayı pek umursamıyorlar, bu da proaktif Koç burcunu hayal kırıklığına uğratabilir. En kötüsü, Koç, Balık'ı isteksiz ve güvenilmez olarak algılayabilir. Aynı şekilde, Balık, Koç'un dürtüselliği tarafından kapatılabilir. Astrolog Lisa Stardust'un işaret ettiği gibi, çatışan iletişim tarzları da büyük bir engel. Stardust, "Balıklar, başkalarının duyguları ve nasıl hissettikleri ile çok ilgilenirken, Koç genellikle bu özelliğe sahip değildir. Açık sözlü ve acımasızca dürüsttürler, bu da Balıkları şok edebilir," dedi ve ekledi, "Koç da ateşli olma eğilimindedir. -başlı iken Balık daha duygusaldır ve muhtemelen gözyaşları olacaktır."

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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