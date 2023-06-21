Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özellikle yaz aylarında yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey

Beklenen yaz mevsimi geldi, bu da havaların ısınmaya başladığı ve günlerin uzadığı anlamına geliyor. Ancak uzmanlara göre yaz aylarının en keyifli kısımlarından bazıları uyku döngünüzü bozabilir. Yaz aylarında artan ışık, ısı ve sosyalleşme uykumuzu bozabilir. İşte ö zellikle yaz aylarında yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    "Uyku doktoru" olarak bilinen klinik psikolog ve Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi üyesi Michael Breus, yayınlanan bir bölümde TODAY'e "Yaz zamanı, diğer mevsimlerde görme eğiliminde olmadığımız benzersiz engeller sunuyor" dedi.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Bunlardan bazılarını ise şu şekilde sıraladı:

    Daha fazla ışık

    Daha fazla ısı

    Daha fazla sosyalleşme
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Breus, yaz aylarında günlerin daha uzun olması, daha fazla ışığa maruz kaldığımız anlamına geliyor, diye açıklıyor. Bunun da ötesinde, yaz aylarında ABD'nin çoğunda yaz saati uygulaması geçerlidir ve bu da akşam güneş ışığına bir saat daha ekler. Breus, "Işığa maruz kalma, sirkadiyen ritmimizi, bizi gün boyunca aktif ve geceleri uykulu kılan iç saatimizi etkiler" diyor.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Benzer şekilde, yaz sıcağı da nasıl uyuduğumuzu etkileyebilir. Breus, "Uyku, temel vücut sıcaklığı döngümüzü takip eder" diyor ve vücut geceleri soğuyamazsa iyi uyumanın daha zor olabileceğini ekliyor.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Daha sıcak hava ve daha uzun günler aynı zamanda daha fazla eğlence anlamına gelir. Breus, insanların genellikle yaz aylarında daha aktif ve sosyal olduğunu ve diğer mevsimlere göre daha geç ya da daha geç saatlerde dışarıda kaldığını söylüyor.

     
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Neyse ki, bu engellerle mücadele etmek ve daha iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olmak için bazı basit stratejiler var. Breus, insanların yaptığı en büyük uyku hatalarından bazılarını ve daha iyi ve daha uzun uyumalarını nasıl önleyebileceğini paylaşıyor.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Hata 1: Parlak banyo ışıklarında gece cilt bakımı

    Breus, daha uzun yaz günlerinden daha fazla güneş ışığına maruz kaldığımız için, akşamları daha fazla ışığa maruz kalmanın daha geç yatma saatlerine ve daha az uyku saatine yol açabileceğini söylüyor.

    Breus, ışığın "uyku için motoru çalıştıran anahtar" olan melatonin üretimini engellediğini söylüyor. Melatonin, vücut tarafından üretilen ve karanlığa tepki olarak salınan bir hormondur.

     
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Breus, maruz kaldığınız ışığın çoğunu günün erken saatlerinde almaya çalışmanızı ve akşamları iç mekan ışıkları, lambalar veya ekranlar gibi şeylerden maruz kalmanızı sınırlandırmanızı önerir. Bu aynı zamanda gece cilt bakımı rutininizi değiştirmek anlamına da gelebilir, diye ekliyor.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Breus, "Pek çok insan yatmadan hemen önce bu olağanüstü parlak aynada makyajını çıkarıyor veya cilt bakımı rutini yapıyor" diyor. Banyonuzun veya ayna ışıklarınızın parlaklığına ve cilt bakımı rutininizin uzunluğuna bağlı olarak bu, uykunuzu gerçekten bozabilir.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Breus, "Bu süper parlak ortam, temel olarak beyninize sabah saatinin geldiğini ve o melatonini üretmeyeceğini söylüyor" diyor. Cilt bakımı rutininizi karanlıkta yapmanıza gerek yok, ancak gecenin erken saatlerinde yapmak isteyebilirsiniz, diye ekliyor. Breus, "Akşam yemeğinden hemen sonra veya saat altı veya yedi civarında, cilt bakımı rutininizi yapın ve kendinize biraz zaman tanıyın, böylece o muazzam ışığı (yatmadan önce) almazsınız" diyor.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Breus, yatmadan hemen önce iç mekan ışığına maruz kalmaktan kaçınmanın yanı sıra karartma perdeleri ve göz maskeleri denemenizi önerir.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Hata 2: Yatmadan önceki 2-3 saat içinde egzersiz yapmak

    Çekirdek vücut sıcaklığımız değişir, ancak günün ilerleyen saatlerinde daha yüksek olma eğilimindedir. Breus, "Gece yaklaşık 22:30'a kadar yükselir, sonra düşer ve düştüğünde bu, beyninize melatonin salması için bir sinyaldir" diye açıklıyor. Yazın açık havalarda ve sıcak kapalı ortamlarda bulunmak (spor salonundaki o terli grup fitness salonu gibi) serinlememizi zorlaştırabilir.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Breus, egzersiz yapmanın vücudun çekirdek sıcaklığını da yükselttiğini ve egzersiz bittikten sonra saatlerce yüksek kalabileceğini söylüyor. "Çok sıcaksanız, melatonin salınımını alamazsınız ve bu da uykunuzu engelleyebilir" diye açıklıyor.

    Breus, "Yatağa çok yakın, muhtemelen yatmadan yaklaşık iki buçuk ila üç saat önce egzersiz yapmaktan kaçının" diyor.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Breus ayrıca, yatak odanızın sıcaklığını, uyumak için en uygun olan, geceleri yaklaşık 65 ila 68 derece arasında tutmanızı önerir. Breus, yaz aylarında yatak odasını daha serin tutmak için klima, vantilatör ve panjur kullanın, diyor.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Hata 3: Uyumadan hemen önce alkol almak

    Yaz genellikle daha geç yattığımız ve daha uzun süre dışarıda kaldığımız mevsimdir. Breus, "İnsanların sosyal yaşamları yaz aylarında daha canlıdır, bu da onların daha fazla alkol almalarına, daha geç yemek yemelerine ve biraz daha geç sosyalleşmelerine yol açar" diyor. Buna ek olarak yaz, tatil için daha popüler bir zamandır.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Breus, eğlenmek ve eğlenmek önemli olsa da insanların belirli yaz etkinliklerinin uyku rutinlerini nasıl bozabileceğinin farkında olmaları gerektiğini de ekliyor.

     
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

    Bu aktivitelerden biri de gece geç saatlerde içki içmektir. Breus, alkol uykuyu engelleyebileceğinden, yatma saatinize çok yakın bir zamanda içmenin asla iyi bir fikir olmadığını söylüyor. Breus, "Bu, yılın tüm zamanları için geçerli olsa da bazı insanlar yaz aylarında daha sık alkol aldıklarını fark edebilir, bu nedenle yatmadan birkaç saat önce alkolden kaçınmak en iyisidir" diyor.
  • Yatmadan önce asla yapmamanız gereken 3 şey! Özellikle yaz aylarında bunları kesinlikle yapmayın

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.