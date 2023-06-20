Her türlü iş veya çaba zihinsel ve fiziksel zorlama içerir. Bu nedenle mümkün olduğunda bundan kaçınmak mantıklıdır ve bazen tam da bunu yaparız. Bu bazen en az çaba ilkesi veya Zipf Yasası olarak bilinir, kimsenin çiğnemeye kalkışmadığını düşünebileceğiniz bir yasa.

Biyolojik olarak mümkün olduğunca az şey yapmaya programlanmadığımız ortaya çıktı. Aslında tembelleşmeyi sonradan öğreniyoruz.