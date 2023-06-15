Bunu nasıl yapacağınız ise şu şekilde açıklanmıştır:

- Üç dakika için bir zamanlayıcı ayarlayın.

- Nefesinize odaklanın.

- Beşe kadar sayarken burnunuzdan derin bir nefes alın.

- Nefesini beş kez tut.

- Beş sayı için nefes verin.

- Kalan süre için tekrarlayın ve nefesinizin nasıl derinleştiğini fark edin.