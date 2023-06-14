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Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

Meditasyon yüzyıllardır var, ancak her uygulama aynı tekniği içermiyor. Healthline'a göre, en popüler ve etkili olarak ortaya çıkan altı meditasyon türü vardır. Biraz farklılık gösterseler de hepsinin ortak bir amacı vardır: zihin eğitimi yoluyla bir sakinlik duygusu getirmek!

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  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Budizm'de kökleri olan farkındalık meditasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok uygulanan tekniktir ve bir kişiyi önyargı veya yargılama olmaksızın bilinç akışını kabul etmeye teşvik eder. Transandantal meditasyon ise dünya çapında en popüler tekniktir ve sıklıkla bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Healthline tarafından belirtildiği gibi, tekrarlanması gereken özelleştirilmiş bir mantra içerir. 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Meditasyon, odaklanma ve rahatlama arayanlar için kesinlikle yararlı olabilir, ancak aynı zamanda bazı şaşırtıcı faydaları da vardır. Bunların çoğu, şaşırtıcı stres azaltma yeteneğinden kaynaklanır. İster astımınızı kontrol altına almayı umuyor olun ister uykusuzluktan kurtulmak istiyor olun, meditasyon sağlığa giden yolculuğunuzda size yardımcı olabilir. Dahası, Forbes tarafından bildirildiği gibi vücudunuzu hücresel düzeyde değiştirebilir. Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza tam olarak ne olduğunu öğrenince şaşırabilirsiniz. İşte etkileri…
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    HER GÜN MEDİTASYON YAPTIĞINIZDA GENEL KAYGINIZI AZALTABİLİRSİNİZ

    Stres hayatın bir parçasıdır. Kaç yaşında olursanız olun veya günlük sorumluluklarınızı nasıl yerine getirirseniz getirin, bu sürekli günlük baskının etkilerini hissetmemek neredeyse imkansızdır. İyi haber: Günlük bir meditasyon pratiği yapmak, bireysel endişelerimizin ve sıkıntılarımızın ağırlığını hafifletmeye yardımcı olabilir.

    Journal of Behavioral Medicine'de yayınlanan bir makale, "evde farkındalık uygulaması" ile "algılanan stres" arasındaki ilişkiyi inceledi ve merkezleme meditatif egzersizleri yoluyla aktif olarak refah peşinde koşanların psikolojik ve fizyolojik işleyişi iyileştirdiğini ve kaygıyı azalttığını buldu.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Bu oldukça belirsiz gelebilir, ancak bilim kontrol ediyor. Aslında, Harvard Health Publishing tarafından alıntılanan bazı çalışmalar, beynin meditasyona yanıt olarak gerçekten değişebileceğini göstermiştir. Beynin mPFC'si veya "ben merkezi" ve amigdala veya "korku merkezi" genellikle depresyona neden olmak için birlikte çalışır. Ancak meditasyonun bu bağlantıyı bozduğu gösterilmiştir. Benson-Henry Zihin ve Vücut Tıbbı Enstitüsü'nden John W. Denninger, "Meditasyon yaptığınızda, stres ve kaygı gibi olumsuz hisleri daha iyi görmezden gelebilirsiniz, bu da meditasyon yaptığınızda stres düzeylerinin neden düştüğünü kısmen açıklıyor" dedi.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    DİKKAT SÜRENİZİ GELİŞTİREBİLİRSİNİZ

    Meditasyon süper yatıştırıcı bir aktivite gibi gelebilir ancak aslında sıkıcı bir iş olarak kabul edilebilir. Zen'inizi bulmak daha az yumuşak, daha monoton olabilir. Kaliforniya Üniversitesi-Davis araştırmacısı Katherine MacLean, Psikolojik Bilim Derneği'ne (APS) birçok insanın "dikkati dağılmadan oturup bir şeyi gözlemlemenin ne kadar zor olduğunu" kabul ettiğini itiraf etti.

    Bir çalışmanın parçası olarak, MacLean ve meslektaşları, Budist meditasyonun bir bireyin odaklanma ve dikkat kapasitesini geliştirip geliştiremeyeceğini yanıtlamak için yola çıktılar. 30'u üç ay boyunca meditatif bir inzivaya gönderilen 60 kişiyi gözlemlediler. Meditatif çalışmanın süresi boyunca, sonunda Psychological Science dergisinde yayınlandı. Katılımcılara "ince görsel dikkat dağıtmayı ne kadar iyi yapabildiklerini ve görsel dikkati sürdürebildiklerini ölçmek" için üç ayrı kez bilgisayar testleri verildi. Her ince değişiklik göründüğünde bir ekrana bakmaları ve bir düğmeye basmaları gerekiyordu. Söylemek yeterli, tam olarak teşvik edici bir iş değildi. Ancak, katılımcıların kısa çizgileri ayırt etme becerileri, odaklanma potansiyelleriyle birlikte zaman içinde gelişti. Araştırma, çalışmadan beş ay sonra bile, her gün meditasyon yapanların dikkat sürelerinin arttığını bildirdi.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    BEYNİNİZDEKİ GRİ MADDE HACMİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

    Meditasyonun bedeni rahatlatması, zihni sakinleştirmesi ve ruhu yatıştırması anlaşılabilir. Ancak bu günlük uygulamanın beyni fiziksel olarak değiştirebilmesi tamamen olağanüstü. Ne yazık ki bilimsel görüntüleme, sürekli bir uygulamanın gerçek fizyolojik etkilere sahip olabileceğini göstermiştir. 

    Bir çalışma, düzenli ve tutarlı meditasyonun beyindeki gri madde konsantrasyonlarının değişmesine neden olabileceğini buldu. Örneğin, hipokampusta gri madde dağılımını kalınlaştırdığı gösterilmiştir. Beynin bu kısmı "öğrenme ve hafızadan" sorumludur, bu da bilgiye ulaşma kapasitenizin de arttığını tamamen akla yatkın hale getirir. Ek olarak, görüntüleme, amigdalanın hücre hacminde bir azalma olduğunu gösterdi. Beynin bu kısmı stres ve korkuyu yönettiğinden, kaygının azalmasıyla ilişkilidir. 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Almanya'daki üniversite, Harvard Gazetesi'ne MGH ve Giessen'de çalışma yazarı ve araştırmacı olan Britta Holzel, "Beynin plastisitesini ve meditasyon uygulayarak beyni değiştirmede aktif bir rol oynayabileceğimizi ve refahımızı ve yaşam kalitemizi artırabileceğimizi görmek büyüleyici." sözleriyle açıklamalarda bulundu.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    HAFIZANIZI GELİŞTİREBİLİRSİNİZ

    2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, sadece 12 dakika süren ve nesiller boyunca binlerce yıldır uygulanan bir meditasyon türü olan Kirtan Kriya'nın, bilişsel sorunları olan ve Alzheimer hastalığına yakalanma riski daha yüksek olan kişilerde hafızayı güçlendirdiği gösterildi. Bu, Kirtan Kriaya'nın günlük uygulamasının, sağlıklı bir diyet, fiziksel  egzersiz rutini, zihinsel egzersiz ve sosyal uyarım gibi diğer iyi yaşam tarzı seçimleriyle birlikte Alzheimer hastalığını önleme rejiminin önemli bir bileşeni olabileceğini gösterdi. 

    Psychology TodayKirtan Kriya'nın insanların daha net düşünmesini sağlayan "beyin kan akışını" artırmaya yardımcı olduğunu ve aynı zamanda beynin hafızanın geri alınmasından sorumlu alanı olan "posterior singulat girusa kan akışını" iyileştirdiğini belirtti. Ayrıca, dikkat ve odaklanmaya yardımcı olan "frontal lobdaki aktiviteyi" geliştirebilir.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    TANSİYONUNUZU DÜŞÜREBİLİRSİNİZ

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milyonlarca insan yüksek tansiyona veya hipertansiyona sahip "ve birçoğunun durumu kontrol altında değil." Spesifik tedavi önlemlerinin alınması gerekebilir, ancak bir meditasyon uygulamasına başlamak, doğal olarak bu sayıları düşürmeye yardımcı olmak için harika bir yol olabilir.

    Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation'da  yayınlanan bir  araştırma, meditasyonun sonunda merkezi sinir sistemine ulaşan ve tüm vücuda yardımcı olan hormonal bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, her türlü meditasyonun kan basıncını düşürmeye, insülin direncini artırmaya ve özellikle kalple ilgili olanlar olmak üzere her türlü hücresel aktiviteyi artırmaya yardımcı olduğunu belirledi. 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Başka bir çalışma,  özellikle transandantal meditasyonun etkilerini inceledi. WebMD'ye göre, bu tür bir meditasyonda, katılımcı "mükemmel durgunluk, dinlenme, istikrar, düzen ve zihinsel sınırların tamamen yokluğu" elde etmeye çalışır. Sonuçlar, bu varyasyonun yaşlı hastaların özellikle kan basıncı zaten normalin üzerinde olanların sistolik kan basıncını düşürmede daha etkili olduğunu gösterdi.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    GECE UYKUNUZUN KALİTESİNİ YÜKSELTİRSİNİZ

    Meğer koyun saymanın hareketsiz oturmak üzerinde hiçbir etkisi yokmuş. Uykusuzluk en yaygın uyku şikayetlerinden biri olduğu için, doktorlar ve araştırmacılar her zaman standart ilaçların (kendilerine özgü potansiyel sorunlarla birlikte gelen) ve bilişsel davranış terapisinin ötesine geçen yeni tedaviler arayışındadırlar. Neyse ki, meditasyonun sürekli uykusuzluk çeken birçok insan için inanılmaz derecede etkili olduğu gösterilmiştir.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Çalışmalar, uykusuzluk için farkındalık temelli stres azaltma ve farkındalık temelli terapinin, insanların hem daha hızlı uykuya dalmasına hem de daha uzun süre uykuda kalmasına yardımcı olabileceğini defalarca göstermiştir. Örneğin Farkındalık Temelli Stres Azaltma (MSBR), meditasyon pratiği, genel esenlik eğitimi ve fonksiyonel desteği birleştiren sekiz haftalık bir "psikoeğitim programı" iken, zihinselleştirmeye dayalı tedavi (MBT-I) daha spesifik bilişsel tedavileri harmanlar. Bu amaçla, Current Opinion in Pulmonary Medicine'de yayınlanan  bir çalışma, MBT-I'i deneyenlerde biraz daha yüksek bir başarı oranı buldu.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Yine de, denemek isteyen bitkin bireyler, bunun belirli bir düzeyde bağlılık gerektirdiğini, ancak sonuçta çabaya değdiğini anlamalıdır, çünkü araştırmaya göre "farkındalık teknikleri, uzun süreli etkileri olan hastalar tarafından iyi kabul görmüştür." 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    HAMİLELİKTE VÜCUDUNUZUN DOĞUMA HAZIRLANMASINA YARDIMCI OLURSUNUZ

    Hamilelik doğal olarak vücuda zarar verir, ancak aynı zamanda zihin ve ruh üzerinde de vergilendirebilir. Meditasyon, birçok hamile kadının yaşadığı stresin bir kısmını hafifletmeye ve duygularıyla uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Healthline tarafından belirtildiği gibi, yüksek stres seviyeleri erken doğum veya düşük doğum ağırlığı ile ilişkilendirilmiştir, bu nedenle birçok doktorun hamile hastalarına bir dereceye kadar dikkatli olmalarını önermesi şaşırtıcı değildir. 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Dahası, birçok farklı türde rahatlatıcı meditasyon, yorgunluk, endişe ve uykusuzluk gibi hoş olmayan hamilelik semptomları dizisine yardımcı olabilir. Ama belki de hepsinden daha faydalı olan meditasyon, bedeni doğuma ve doğuma hazırlayabilir. What to Expect, derin nefes alma tekniklerini meditatif uygulamayla birlikte kullanmak, "doğum sırasında merkezi sinir sistemini yumuşatmaya ve gevşetmeye, doğum deneyiminizi iyileştirmeye ve ağrı ve doğumun uzunluğuna ilişkin algılarınızı azaltmaya yardımcı olabilir" diyor.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    ASTIMINIZI DAHA İYİ KONTROL EDEBİLİRSİNİZ

    Verywell Health tarafından belirtildiği gibi, stres iltihaba neden olabilir ve bu da astım hastalarında bir atağı tetikleyebilir. O halde, birçok astım hastası ve ebeveyninin stresi azaltmak ve müteakip iltihaplanmayı durdurmak için meditasyona yönelmesi şaşırtıcı değildir.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Bununla birlikte, Asthma.net'in açıklamasına göre, nefesinize odaklanmak astımı olan bir kişi için mantıksız görünebilir  , bu nedenle odaklanacağınız farklı bir konu bulmakta özgürsünüz. Site, yürüyüşe çıkmayı ve "ayaklarınızın yere bastığı hissine odaklanmayı. Müzik dinlerken meditasyon yapabilirsiniz, şarkının daha önce duymadığınız kısımlarını dinlemeye odaklanabilirsiniz." Veya site, gün boyunca birkaç farklı anda "vücudunuzla hızlı bir check-in" yapabileceğinizi öne sürdü. Kısacası, daha çok kafanızdan çıkmak ve içsel bir dinginlik bulmakla ilgilidir.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    BİR BAĞIMLILIĞI YENMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

    Bağımlılık, ele alınması zor bir hastalıktır. Her bağımlılık veya her insan için herkese uyan tek bir tedavi planı kesinlikle olmasa da, dikkatli meditasyonun kişinin iyileşme yolculuğunu daha başarılı hale getirmesine yardımcı olabileceğine dair umut var. 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    2013 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, iki haftalık tutarlı dikkatli meditasyondan sonra, sigara içenlerin sigara içmede yüzde 60'lık bir azalma bildirdiklerini buldular. Bu, özellikle aynı iki haftayı gevşeme eğitimi yaparak geçiren kontrol grubundaki yüzde sıfır azalmayla karşılaştırıldığında inanılmaz bir rakam. Dahası, meditasyon grubundaki sigara içenlerin beyin görüntülemesi, ilgili ön singulatlarda ve prefrontal kortekslerde aktivitede bir artış buldu: Beynin esas olarak kendi kendini kontrol eden iki kısmı. 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Araştırmaya göre "farkındalık meditasyonu, içsel ve dışsal deneyimlere açık ve kabul edici bir tutumla sistematik bir dikkat ve özdenetim eğitimi içerdiğinden, bu bağımlılık semptomlarıyla ve beraberindekilerle başa çıkmada" geçerli bir araç olarak kabul edilebilir. Diğer çalışmalar da meditasyonun alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaya yardımcı olma yeteneğini göstermiştir.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    KANSERDEN KURTULAN BİR KİŞİNİN HÜCRELERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

    Günlük yaşam streslidir, ancak kanserden kurtulanlar, potansiyel hastalık nüksetme endişesine sahip oldukları için daha da fazla endişe ile karşı karşıya kalırlar. Bu kaygıyı yönetmenin söylemesi yapmaktan kesinlikle daha kolay, ancak American Cancer Society Journal'da yayınlanan çığır açan bir çalışma, meditasyonun yalnızca hayatta kalan kişinin yoğun endişesini gidermekle kalmayıp aynı zamanda hücrelerinin yapısını da değiştirebileceğini gösterdi.

    Şaşırtıcı bir bulguyla araştırmacılar, Science Alert tarafından açıklandığı gibi telemerlerin veya "bir hücrenin ne kadar hızlı yaşlandığını belirleyen kromozomlarımızın sonundaki protein başlıklarının" "meditasyon yapan meme kanserinden kurtulanlarda  aynı uzunlukta kaldığını" keşfettiler. Uygulama yapmayan hayatta kalanların telomerlerine karşı üç ay boyunca düzenli bir rutinin parçası. Aslında, hayatta kalanların telomerleri aslında kısalmıştı. Bilim adamları uzun süredir daha kısa telomerlerin her türlü hastalıkla ilişkili olduğuna  inanırken, daha uzun telomerlerin daha koruyucu bir etkiye sahip olduğu düşünülüyor.

    Calgary Üniversitesi'nden araştırmacı Linda E. Carlson, "Farkındalık meditasyonu gibi psikososyal müdahalelerin zihinsel olarak daha iyi hissetmenize yardımcı olacağını zaten biliyoruz, ancak şimdi ilk kez biyolojinizin temel yönlerini de etkileyebileceklerine dair kanıtlarımız var" dedi.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    DOĞAL OLARAK AĞRIYI KONTROL ETMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, kronik ağrı ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 50 milyon yetişkini etkileyen yaygın bir sorundur. Bir opioid krizinin ardından doktorlar, hastaların ağrılarını yönetmelerine yardımcı olmak için başka tedavi yöntemleri arıyor.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    The Journal of Neuroscience'ın vurguladığı gibi, geleneksel ağrı kesiciler "beyindeki opioid reseptörlerini harekete geçiren moleküler olayları" değiştirerek çalışır. Ancak araştırmacılar, kasıtlı nefes alma ve tekil odaklanma karışımı sayesinde, farkındalık meditasyonunun beynin opioid reseptörlerini etkilemeden ağrıyı azaltabileceğini buldu. Ayrıca, çalışmada yapılan beyin taramaları, "Hem farkındalık meditasyonu hem de opioid reseptörlerinin aracılık ettiği ağrı modülasyon teknikleri sırasında benzer beyin bölgelerinin aktive edildiğini" gösterdi." Meditasyon sırasında nalokson tarafından opioid reseptörlerini bloke ettiklerinde, naloksonun farkındalık meditasyonunun ağrı kesici etkisini engelleyemediğini keşfettiler."
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    İNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIĞININ SEMPTOMLARINI AZALTABİLİRSİNİZ

    İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ve inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD), mide ağrısına ve düzensiz bağırsak aktivitesine neden olabilen iki gastrointestinal bozukluktur ve her iki durumun da stres ve kaygı ile kötüleştiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, Harvard Gazetesi tarafından alıntılanan bir araştırma, kapsamlı meditasyon uygulamalarını içeren dokuz haftalık bir gevşeme tepkisi eğitim programının, bu iki koşulun semptomlarını önemli ölçüde hafifletebileceğini ve hastanın genel görünümünü büyük ölçüde iyileştirebileceğini buldu.

    Çalışmanın ortak yazarı Braden Kuo, "Çalışmamızın yeni yanı, zihin/vücut müdahalesinin, IBD'de ve muhtemelen IBS'de önemli bir rol oynadığı bilinen inflamatuar faktörleri kontrol eden genler üzerindeki etkisinin gösterilmesidir." merkezli gastroenterolog, yayına açıkladı. Dikkate değer bir şekilde, gevşeme tepkisinin, IBD'nin enflamatuar etkileriyle ilişkili birçok genin ekspresyonunu fiilen azalttığı bulundu.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GELİŞTİREBİLİR

    Kronik stres, pek çok farklı rahatsızlık ve hastalığın arkasındaki başlıca suçlu olan iltihaplanmaya yol açabilir. Sonuçta, Cleveland Clinic'in HealthEssentials tarafından belirtildiği gibi, bağışıklık sağlığınızda da bir düşüşe neden olabilir. Yayın, artan kanıtlara atıfta bulunarak, "bağışıklık sistemini stres azaltma yoluyla eğitmenin, bazılarının zihin-vücut tıbbı dediği şeyi uygulayarak yapılabileceğini" açıkladı. "Tek bir günlük farkındalık eğitiminin bile genlerimizin açılıp kapanması üzerinde somut bir etkisi olabileceği" kanıtlanmış olsa da, bu etkiler sabır, uygulama ve tutarlılık gerektirir. 

    HIV teşhisi konan hastaları içeren araştırmalar, T lenfosit hücre sayısının - "hastalığın ilerlemesinin standart bir bağışıklık hücresi sinyali" - ya arttığını ya da düzenli farkındalık meditasyonu uygulamasından sonra "tamponlanmış" bir düşüş yaşadığını buldu. Hastalık ilerledikçe T hücresi sayısı düştüğü için bu cesaret verici bir bulgudur; meditasyon, ilaç ve diğer geleneksel tedavilerle birlikte kullanıldığında yararlı bir araç olabilir.
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    KENDİNİZİ DAHA İYİ BİR RUH HALİNDE BULABİLİRSİNİZ

    Meditasyonun onu uygulayanlara önemli fiziksel, zihinsel ve duygusal faydaları olduğu kanıtlandığından, bunun sizi daha mutlu edecek bir alışkanlık olduğunu söylemek mantıklıdır.

    Meditasyonun kişinin ruh halini yükseltme yeteneği, en çok depresyondan mustarip bireylerde bariz olmuştur. Benson-Henry Akıl ve Vücut Tıbbı Enstitüsü'nden John W. Denninger, Harvard Health Publishing'e "Meditasyon, beyni sürekli odaklanmaya ve olumsuz düşünme, duygular ve fiziksel duyumlar araya girdiğinde bu odağa geri dönmeye eğitiyor"  dedi. 
  • Her gün meditasyon yaptığınızda vücudunuza ne olur?

    Araştırmacılar, meditasyonun ana hedeflerinden birinin, insanların olumsuzluk duygularıyla hareket etmek zorunda olmadıklarını fark etmelerine yardımcı olmak olduğunu belirtti. Sadece nefes alarak veya bir mantra kullanarak, bu kritik iç monologu bastırabilirsiniz. Denninger, bu tür odaklanmış meditasyonun, insanların kendileriyle "olumsuz düşünceler veya stresli duygular arasında boşluk yaratmasını sağlayarak, sizi etkilemelerine rağmen, onların siz olmadığını anlamanıza olanak tanıdığını" söyleyerek detaylandırdı.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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