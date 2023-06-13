İlişki zorlukları

Herkes en iyi yaptığı şeye odaklanmayı sever. Yüksek IQ'lu insanlar için beyinleri en gurur duydukları özelliktir; bu nedenle zekaya, mantığa ve bilgiye her şeyden çok değer verme eğilimindedirler ve bunları romantik partnerlerinde çekici özellikler olarak görürler. Tıpkı fiziksel zindeliğe değer veren bir kişinin spor salonuna giderek ilgi alanlarını ve hobilerini paylaşan bir eş araması gibi, yüksek IQ'lu insanlar da kendileriyle aynı şekillerde zevk ve tatmin bulan biriyle romantik bir ilişki kurmak ister.

IQ'su çok yüksek olanlar söz konusu olduğunda, bu bazen sorunlu olabilir. Psikolog Leon Seltzer, Psychology Today için yazdığı makalesinde, "Kafalarının içinde yaşamaya eğilimli oldukları için, duygularından büyük ölçüde kopmuş olabilirler." Aşkın başarısında duyguların kritik bir rol oynadığı genel olarak kabul edilir. Her iki taraf da duygusal zekada değer görmüyorsa ve ilişkilerini yürütmek için yalnızca mantığa güveniyorsa, o zaman birbiriyle bağlantı kurmak karmaşık olabilir.

Bununla birlikte, klinik psikolog Susan Krauss Whitbourne Psychology Today'de yüksek bir IQ'nun sevgi dolu bir ilişkinin antitezi olmadığını ortaya koydu. Bu bireylerin çoğu aynı zamanda çok hassastır. Zekaları sorgulandığında kendilerini tehdit altında hissetmeye eğilimli olsalar ve çatışma çözme tarzları iletişim ve uzlaşmadan daha çok kaçınmaya eğilimli olsalar da, uygun partnerler bulduklarında ilişkilerde tatmin olma ihtimalleri daha az değildir.