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Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

Zeka, insanların en çok arzu edilenler arasında yerini almış bir özelliktir. Bunu kendimizde, arkadaşlarımızda, ailelerimizde ve iş arkadaşlarımızda ararız ve zeka genellikle dünyayı döndüren itici güç olarak kabul edilir. Okulda mükemmel notlar, işgücünde daha fazla kazanma potansiyeli ve dünyaya bizi geleceğe taşıyan yeni fikir ve ürünlere katkıda bulunma yeteneği oldukça cazip gelen durumlardır. Yüksek bir IQ'ya sahip olmanın birçok inanılmaz avantajı olmasına rağmen dezavantajları da vardır.

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  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Entelektüel seçkinler için seküler bir toplum olan Mensa International, IQ'yu (zekâ bölümü), bir kişinin akranları arasında zihinsel yeteneğini belirleyen standartlaştırılmış bir puan olarak tanımlar. Ortalama bir IQ 100 civarındadır. Yüksek bir IQ ise 130 veya üzeri bir puan olarak tanımlanır. Bu da bir kişiyi entelektüel hüner açısından dünyanın ilk yüzde 2'sine yerleştirir.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Araştırmalar, inanılmaz zekaya eşlik eden tüm parlak övgüler ve avantajlar arasında, çok çetin zihinsel, duygusal ve sosyal mücadelelerin bir kişinin mutluluğunun önünde durabileceğini gösteriyor. Daha yüksek IQ'lu kişilerin karşılaştığı aşağıdaki sorunları anlamak, bu sorunlara çözüm bulmayı sağlayabilir ve hayattan tatmin olma yolunda duran zorlukların üstesinden gelmek için daha fazla fırsat yaratabilir.

    İşte daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun…
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    İlişki zorlukları

    Herkes en iyi yaptığı şeye odaklanmayı sever. Yüksek IQ'lu insanlar için beyinleri en gurur duydukları özelliktir; bu nedenle zekaya, mantığa ve bilgiye her şeyden çok değer verme eğilimindedirler ve bunları romantik partnerlerinde çekici özellikler olarak görürler. Tıpkı fiziksel zindeliğe değer veren bir kişinin spor salonuna giderek ilgi alanlarını ve hobilerini paylaşan bir eş araması gibi, yüksek IQ'lu insanlar da kendileriyle aynı şekillerde zevk ve tatmin bulan biriyle romantik bir ilişki kurmak ister.

    IQ'su çok yüksek olanlar söz konusu olduğunda, bu bazen sorunlu olabilir. Psikolog Leon Seltzer, Psychology Today için yazdığı makalesinde, "Kafalarının içinde yaşamaya eğilimli oldukları için, duygularından büyük ölçüde kopmuş olabilirler." Aşkın başarısında duyguların kritik bir rol oynadığı genel olarak kabul edilir. Her iki taraf da duygusal zekada değer görmüyorsa ve ilişkilerini yürütmek için yalnızca mantığa güveniyorsa, o zaman birbiriyle bağlantı kurmak karmaşık olabilir.

    Bununla birlikte, klinik psikolog Susan Krauss Whitbourne Psychology Today'de yüksek bir IQ'nun sevgi dolu bir ilişkinin antitezi olmadığını ortaya koydu. Bu bireylerin çoğu aynı zamanda çok hassastır. Zekaları sorgulandığında kendilerini tehdit altında hissetmeye eğilimli olsalar ve çatışma çözme tarzları iletişim ve uzlaşmadan daha çok kaçınmaya eğilimli olsalar da, uygun partnerler bulduklarında ilişkilerde tatmin olma ihtimalleri daha az değildir.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Akıl hastalığına daha yatkın

    Yüksek zeka ve akıl hastalığı arasındaki bağlantı, yıllarca süren araştırmalarla sağlamlaştırıldı. Elsevier'de yayınlanan bir 2018  araştırması, yüksek IQ'lu bireylerin uyaranlara karşı daha yüksek tepki verme eğiliminden daha fazla muzdarip olduklarını ve bunun da onları anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi akıl hastalıklarına daha yatkın hale getirdiğini açıkladı.

    Yüksek IQ'lu insanlar, yüksek bir farkındalık durumunda yaşadıkları ve sürekli olarak etraflarındaki dünyayı alıp düşündükleri için, meydana gelebilecek tüm potansiyel tehlikeleri ve en kötü senaryoları daha sağlam bir şekilde kavrarlar. Bu bilgiyle yaşamak, yüksek düzeyde stres ve endişeye neden olabilir ve bu da onların iç huzuru yaşamalarını engelleyebilir. Kanada'daki MacEwan Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Alexander Penney, BBC'ye "Endişeleri daha derin olduğundan değil, sadece daha fazla şey hakkında daha sık endişeleniyorlar. Olumsuz bir şey olursa, bunu daha çok düşünürler." dedi.

    Gerçekten de aşırı düşünmek, yüksek zeka düzeylerinin yaygın bir yan etkisidir. Leon Seltzer, Psychology Today'de, bu eğilimin onları gelecekte önlenebilmek için bir durumda işlerin nasıl ve neden ters gittiğini belirlemek için geçmişteki hataları veya talihsizlikleri üzerinde durmaya daha yatkın hale getirdiğini savundu. Bu uygulamanın arkasındaki amaç mantıklı görünse de, kişinin hayatındaki olumsuz olaylara çok derinlemesine dalmak, geleceğe karanlık bir bakış açısı geliştirmesine yol açabilir.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Öğrenme kolay gelmediğinde cesareti kırılır

    Çocuklar olarak, yüksek IQ'lu insanlar, ders çalışmak ve dikkatlerini toplamak için fazla çalışma ve çaba harcamak zorunda kalmadan okula gitme ve başarılı olma eğilimindedir. Bu büyük bir anlaşma ve mezuniyet için kolay bir bilet gibi görünebilir, ancak ağır sonuçları vardır.

    Bu biçimlendirici yıllarda, gençler, gelecekte daha zor zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olan azim ve azim özelliklerini geliştirir. Yüksek IQ'lular çocukken zorlanmadıkları için, öğrenmenin her zaman çabuk geleceğini ve kendilerini çok fazla çaba göstermeye iten bir durumla asla karşılaşmayacaklarını düşünürler, ancak yetişkin olarak bir zorlukla karşılaştıklarında zorlu sorunların üstesinden gelme yeteneğinden yoksundurlar.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Leon Seltzer, Psychology Today'de, engeller karşısında çaba gösterememenin, zayıflatıcı bir ertelemeye ve hatta görevin tamamen terk edilmesine yol açabileceği konusunda uyardı. Bu cesaret ve metanet eksikliği, işverenler tarafından hoş karşılanmaz ve bir kişi başarılı olmak istiyorsa, hayatın neredeyse tüm sektörlerinde çaba gösterilmesi gerektiğinden, profesyonel ve kişisel olarak daha fazla karmaşıklığa yol açabilir.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Sosyal izolasyon

    Sizden çok daha zeki olduğuna inandığınız birinin yanında olmak gözünüzü korkutabilir. Psikolog Leon Seltzer'in Psychology Today'de yayınlanan makalesine göre, insanlar kendilerini aşağılık hissettiren bireylerden ve durumlardan çekinme eğilimindedir. Bazı durumlarda, yüksek IQ'lu kişilerle daha ortalama zekaya sahip kişiler arasındaki duygusal mesafe, bir kişinin kusurlarının doğrudan bir sonucu değildir; bunun yerine, insan doğasının talihsiz bir gerçeğidir. Bununla birlikte, ilişkilerine zarar veren davranışlar sergileyen yüksek IQ'lu insanların örnekleri vardır.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Yüksek IQ'ya sahip olanlar, sosyal yansımaları düşünmeden etraflarındakileri düzeltmek için bir noktaya değinerek başkalarını eleştirme eğilimindedir. Seltzer'in yazdığı gibi, "Çok zeki insanlar, başkalarının hatalarını düzeltme cazibesinden kaçınmakta güçlük çekerler." Bu, elbette, arkadaş edinmenin ve arkadaş tutmanın en iyi yolu değil. Tüm kusurlarınıza veya aksiliklerinize işaret eden birinin yanında bulunduysanız, bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz.

    Bazı zeki insanlar, ister reddedilme korkusuyla ister daha ortalama meslektaşlarına sabırsızlıkla, kayıplarını azaltmayı ve sosyal çevreden tamamen kaçınmayı seçerler. Bununla birlikte, The Business Standard'a göre, yüksek IQ'lu birçok kişi, derin konuşma ve yakınlık gibi başkalarıyla ilişkilerin getirdiği faydaları arzuluyor. Yine de, potansiyel arkadaşlarının entelektüel kapasite eksikliğinden sık sık hayal kırıklığına uğrarlar ve izolasyonda kalmayı tercih ederler.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Düşük duygusal zeka

    Beyinlerini en rahat şekilde kullandıkları için, yüksek IQ'lu insanlar genellikle ilişkilerin, işin ve bir bütün olarak hayatın bazen mantıksız ama daha az kritik olmayan duygusal yönlerini ihmal ederler.

    Toplum zekaya çok değer verdiğinden ve tarihsel olarak profesyonel alanlarda duyguları ifade etmeye veya değerlendirmeye kaşlarını çattığı için bu tamamen onların suçu değil. Bu, saf zekanın başarıya giden tek geçerli yol olduğu inancına yol açtı. Duygusal zekanın, pek çok işyerinde dikkate alınmayı ve uygulanmayı hak eden temel bir beceri olarak etiketlenmesi ancak görece son yıllarda olmuştur. Duygusal zeka, zihinsel zeka kadar kabul görmese ve saygı görmese de yaygınlığı artıyor. 

    Duygusal zekanın sadece iş dünyasında değil, özel hayatımızda da yeri vardır. Duygusal zekaya sahip olmayan insanlar, etraflarındakilerin duygularına karşı ilgisizlik gösterebildikleri için genellikle sosyal olarak acı çekerler. Bu, yüksek IQ'lu kaç kişinin sosyal izolasyondan muzdarip olduğunu hatırlatıyor. Duygusal zekanın daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve uygulanması, zenginleştirici ve olumlu etkilere sahip olabilir. Dahası, zayıflıklarını aşmak, yüksek IQ'lu insanların daha tatmin edici ilişkiler ve kariyerlerinde yükselme şansı dahil olmak üzere hayatta daha fazla avantaj elde etmelerine yardımcı olabilir.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Eleştiriye duyarlı

    Vurgulandığı gibi, yüksek IQ'lu insanlar duyusal uyaranlara karşı daha yüksek duyarlılığa tabidir. Yüksek düzeyde zekaya sahip insanlar, duyusal verileri daha ortalama muadillerine göre daha derin bir şekilde işlerken, eleştiri onları daha derinden yaralama potansiyeline sahiptir ve daha kalıcı etkilere sahip olabilir. Yüksek duyarlılığın olumsuz sonuçları, kimliğini zekasına bağlayan bir kişide daha da derinlere kök salabilir. Bu bireyler, becerilerini sergileyerek toplumda kabul görmeye çalıştıklarından, bu becerilerin reddedilmesi, insan olarak reddedildiklerini hissetmelerine neden olabilir.

    Yaralanmaya hakaret eklemek için, yüksek IQ'lu kişiler de genellikle yanlış anlaşıldıklarını hissederler, çünkü insanların çoğu dünyayı kendileriyle aynı keskinlikle algılamazlar, bu da onları kaynaklarından gelen eleştirileri kabul etmek istemez. Yalnızca çöp figürler çizebilen bir kişi tarafından özenle hazırlanmış tablosunun eleştirisini yapan bir sanatçı olduğunuzu hayal edin. Bu konuda aynı eğitime veya eğitime sahip olmayan birinin eleştirilerini kabul etme eğiliminde olmazsınız.

    Yüksek IQ'lu pek çok kişi, her şeyi bilmediklerini kabul etme yeteneği olan "entelektüel alçakgönüllülükten" yararlansa da kendinizin entelektüel olarak üstün olduğuna inandığınız bir durumda bu beceriyi kullanmak yine de zordur.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    İletişim sorunu

    Yüksek IQ'lu bireyler, soruların cevaplarını ve problemlerin çözümlerini düşünürken kalıpların dışında düşünme eğilimindedir. Dünyaya birçok farklı açıdan bakabildikleri için, düşünce süreçleri inanılmaz derecede karmaşık ve karmaşık olabilir, bu nedenle daha ortalama zekaya sahip insanların takip etmesini zorlaştırabilir. Diğerleri genellikle dikkatli düşünmelerinin ürünlerini anlamakta ve kabul etmekte güçlük çekerler.

    Bu soruna ek olarak, IQ'su çok yüksek olan pek çok kişi fikirlerini çevrelerindekilere iletmekte zorlanırlar . Ya düşüncelerini ve muhakemelerini çoğunluk tarafından kolayca tüketilebilecek bir dereceye kadar basitleştirmeyi imkansız buluyorlar ya da başkalarının dinlemek istemesini sağlayacak şekilde iletişim kurmak için sosyal becerilerden yoksunlar.

    Psychology Today'e göre, yüksek IQ'lu insanlar, hızlı tempolu düşünce süreçlerini yeni materyalleri anlamak için daha fazla zaman harcayan insanlara açıklamaya çalışırken sabırlarını kaybetme eğilimindedir. Yanlış iletişim veya fikirlerinin bütünlüğünün kaybı, yüksek IQ'lu kişilerin diğerlerini kendileriyle aynı sayfada bulmasını engeller.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Karar vermede zorluk

    Popüler inanışın aksine, yüksek IQ'ya sahip kişiler daha iyi karar vericiler veya bilgi toplayıcılar olmak zorunda değildir. Araştırmalar, yüksek IQ'lu insanların ortalama zekaya sahip insanlarla aynı hatalardan bazılarını yapma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında, daha yüksek IQ'lu insanların kişisel önyargılarını görmezden gelme olasılığı daha yüksektir.

    Psikoloji bilimi yazarı David Robson, BBC Future için yazdığı bir makalede, çok zeki kişilerin "önyargı kör noktasına" sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu belirterek şöyle devam etti, "Yani, başkalarının zaaflarını eleştirme konusunda oldukça yetenekli olmalarına rağmen, kendi kusurlarını daha az görebilirler."

    Daha yüksek IQ sergileyen insanlar, en iyi seçimi yapma çabasıyla seçeneklerini gözden geçirme eğilimindedir. Sorunlarına ve sorularına mükemmel bir yanıt arayarak, beklentileriyle yer değiştirirler. Bununla birlikte, çoğu gerçek hayat senaryosunda, sakıncası olmayan bir karar diye bir şey yoktur. Bu aşırı düşünme eğilimini olası kaygı varlığıyla birleştirmek, onları analiz felci ile baş başa bırakabilir.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Kolayca sıkılmak

    Yüksek IQ'lu insanlar hızlı hareket eden zihinlere sahip olma eğilimindedirler - bilgilerini artırmak için her zaman yeni deneyimler ve bilgiler ararlar. Bu, yaratıcılığa ve geleneksel olmayan çözümlere uygun olduğu için büyük bir avantaj olabilir; ancak, entelektüel çeşitlilik sağlamayan durum veya koşullarla karşı karşıya kaldıklarında, çok çabuk sıkılabilirler ve etraflarında olup bitenlere ilgisiz kalabilirler. Yüksek IQ'lu hayalperestler, harika stratejiler ve kavramlar geliştirmekte sorun yaşamasalar da, angarya işlerle yüzleşme ve ayrıntılı planlarını gerçekleştirme zamanı geldiğinde pes etme eğilimindedirler.

    Bu can sıkıntısı aynı zamanda projeleri bitirmelerini ve taahhütlerini sonuna kadar görmelerini de engeller. Planları takip etme yeteneği, akranlarınızla güven ve güven oluşturmak için çok önemli olduğundan, bu onların mesleki ve kişisel yaşamlarına zarar verebilir.

    Eggshell Therapy and Coaching'e göre, yalnızca büyük resme odaklanan bir zihne sahip olmak, son derece zeki kişilerin kurallara uymasını ve ayrıntı odaklı olmasını da engelleyebilir. Büyük fikirlerine ters düşen bazı görevleri  zaman kaybı olarak görebilirler. Bununla birlikte, bu genellikle sıradan yönergelerin bir nedeni vardır: Genel nüfusun aktarmaya çalıştıkları şeyin içeriğini daha iyi anlamalarına olanak tanırlar. Fikirlerini başkalarının kolayca anlayabileceği bir şekilde sunamayan yüksek IQ'lu kişiler, yanlış anlaşıldıklarını ve takdir edilmediklerini hissettikleri için etraflarındakiler tarafından hayal kırıklığına uğrarlar.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Hayattaki tatminin azalması

    Psychology Today için yazdığı bir makalede, psikolog Leon Seltzer, yaşam doyumunun üç ana bileşene ayrıldığından bahseder: "Anlamlı, ödüllendirici sosyal ilişkilere sahip olmak, enerjilerini odakladıkları şeyde yetkin olmak ve bağımsız yaşam kararları verme özgürlüğüne sahip olmak."

    Ancak, bu ihtiyaçların bazıları yüksek IQ'ya sahip olanlar için zorlayıcı olabilir. Vurgulandığı gibi, oldukça zeki insanlar sosyal ilişkilerini sürdürmekte zorlanırlar. Sağlam bir destek sistemi ve bağlandıkları bir insan topluluğu olmadan yalnızlığa eğilimlidirler. Elbette her kuralın istisnaları vardır. Yüksek IQ'lu insanlar pek çok sosyal ilişki olmadan da mutlu olabilirler; ancak, genel bir kural olarak, insanlar doğuştan sosyal yaratıklardır ve mutlu olmak için başkalarıyla bağlantıya ihtiyaç duyarlar.

    Diğerleri, yüksek IQ'lu insanlara daha yüksek beklentiler koyma eğilimindedir. Ayrıca, kendilerini sürekli olarak yorucu olabilen entelektüel hünerlerini kanıtlama göreviyle karşı karşıya bırakabilirler. Toplumun kendileri için oluşturduğu kalıba uymadıkları durumlarda, becerilerinin çevrelerindeki insanlar için ne kadar değerli olduğunu sorgulamak zorunda kaldıklarından kimlik bunalımları yaşayabilirler.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Gerçekçi olmayan hedefler belirleme olasılığı daha yüksektir

    Yüksek bir IQ'nun tüm hayallerinizi gerçekleştireceğini iddia eden bir dünyada yaşadığınızda, söz konusu yüksek IQ'ya sahip insanların, yeterince beyin gücü harcadıkları sürece her şeyi gerçekleştirebileceklerine inanmaları kolaydır. Bununla birlikte, diğer birçok faktör başarıyı etkiler ve genellikle yüksek IQ'lu kişilerin kendi başlarına başarmayı umdukları şeyi başarmak için birden fazla kişinin çabasını ve özverisini gerektirir.
  • Daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz 11 sorun

    Psikolog Leon Seltzer, Psychology Today'de, zekalarının bilgisinin onları kendileri için yüce ve genellikle ulaşılamaz hedefler belirlemeye ittiğini ortaya çıkardı. Tam potansiyelleriyle çalışmayı arzularlar, ancak kendilerini imkansız bir standartta tutmakla yükümlüdürler. Bazen geçerli sınırlamaların farkında olmadıkları veya umursamadıkları için bu zor bir durum olabilir. Neredeyse imkansız olanı başarma beklentisiyle, genellikle hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalırlar. Başarı seviyelerinin yeteneklerinin çok altında olduğunu hissetmeye eğilimlidirler.

    Kendinize zarafet verdiğinizde ve insan hatasını hesaba kattığınızda büyük hırslara sahip olmak sağlıklıdır, ancak yüksek IQ'lu insanlar tarafından yaygın olarak sergilenen mükemmeliyetçi eğilimlerle, başarısızlığın gelecekteki başarının önemli bir habercisi olduğunu kabul etmeyi ihmal edebilirler.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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