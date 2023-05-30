DİKDÖRTGEN YÜZ ŞEKLİNE SAHİP ERKEKLER BU ALANDA ÇOK İYİ OLMAYABİLİR

Cosmopolitan'ın da belirttiği gibi, iyi planlamacı olmalarının yanı sıra, dikdörtgen şekilli yüzleri olan insanlar görünüşe göre en iyi liderler değiller. Science Daily'ye göre en azından bir çalışmanın bulduğu şey bu. Çalışma, herhangi bir korelasyon olup olmadığını görmek için "Halka açık Fortune 500 kuruluşlarının 55 erkek CEO'suna" ve yüz şekillerine ve şirketlerinin finansal performanslarına baktı.

Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden araştırmacı Elaine M. Wong da daha geniş yüzlere ve daha yüksek yüz oranlarına sahip erkeklerin iş hayatında daha başarılı olduğunu buldu. Yani, kare yüzlü insanların iş hayatında dikdörtgen yüzlü insanlardan daha iyi olduğu kanıtlanmıştır. Science Daily'ye konuşan Wong, "Örneğimizde, daha yüksek yüz oranlarına sahip CEO'lar, aslında daha düşük yüz oranlarına sahip CEO'lardan önemli ölçüde daha yüksek firma finansal performansı elde etti." Elbette bu, dikdörtgen bir yüze sahip olmanın sizi otomatik olarak kötü bir iş lideri yapacağı anlamına gelmez.