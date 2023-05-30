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Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

İnsanların kişilik testlerini sevdiği gerçeği inkar edilemez. Enneagram testi, Myers-Briggs kişilik testi ya da insanlara kendileri hakkında daha çok şey anlattığını iddia eden başka bir test olsun her zaman insanların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Dolayısıyla, bu mantığa göre, insanların yüz şekillerinin kişilikleri hakkında ne söylediğini bilmek istemeleri çok doğaldır. Ancak birinin yüz şekli kişiliğini gerçekten etkiliyor mu ve derin anlamlar taşıyor mu? Yapılan araştırmalara göre bu sorunun cevabı evet!

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  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    Science Daily tarafından yapılan bir araştırma, yüz şekillerinin genler tarafından belirlendiğini buldu. Bu nedenle, sahip olduğunuz yüz şeklinin arkasında daha derin bir anlam olabileceği gerçeği daha da ilgi çekicidir. Belki de her zaman içe dönük veya dışa dönük, spontane veya planlayıcı oldunuz. Hangi yüz şekline sahip olursanız olun, kişiliğiniz hakkında daha önce düşündüğünüzden daha fazlasını söyleyebileceğine dair kanıtlar var gibi görünüyor. 
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    Peki, kare şeklinde bir yüzünüz mü var? Yuvarlak bir yüz? Kalp şeklinde bir yüz mü? Her yüz şekli tamamen farklı bir anlam ifade eder ve kendiniz hakkında daha önce bildiğinizden daha fazlasını öğrenebilirsiniz. İşte her yüz şeklinin ardındaki anlam...
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    DİKDÖRTGEN BİR YÜZ ŞEKLİNE SAHİPSENİZ PLANCI OLABİLİRSİNİZ

    İnsanların sahip olduğu oldukça yaygın bir yüz şekli dikdörtgendir. Ama tam olarak dikdörtgen bir yüz neyi gerektirir? Today'e göre, dikdörtgen şekilli bir yüz genellikle "genişliğinden daha uzundur" ve daha kare bir çeneye sahiptir. Kim Kardashian ve Courteney Cox'un ikisinin de dikdörtgen yüzleri var, bu yüzden size her zaman onlardan biri gibi göründüğünüz söylendiyse, o zaman aynı yüz şekline sahip olabilirsiniz! Yüz okuma uzmanı Jean Haner'e göre, muhtemelen bir planlayıcısınız demektir. Haner, Cosmopolitan'a dikdörtgen şekilli yüzleri olan kişilerin, yuvarlak yüzlü muadillerine göre daha fazla A Tipi kişilik özelliğine sahip olma eğiliminde olduğunu söyledi.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    Haner, Cosmopolitan'a şunları söyledi: "Bu tür bir yüze sahip insanlar mantığa değer verir ve gerçekten iyi düşünürler, ancak genellikle fazla düşünürler. Genellikle bir şekilde plan yaparlar ve çoğu zaman duyguları hakkında konuşmazlar." Bu, dikdörtgen yüzlü tüm insanların planlayıcı ve düşünür olduğu anlamına gelmez, ancak Haner'e göre çoğu öyledir. Görünüşe göre bu yüz şekline sahip birçok insan sık sık çalışıyor.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    DİKDÖRTGEN YÜZ ŞEKLİNE SAHİP ERKEKLER BU ALANDA ÇOK İYİ OLMAYABİLİR

    Cosmopolitan'ın da belirttiği gibi, iyi planlamacı olmalarının yanı sıra, dikdörtgen şekilli yüzleri olan insanlar görünüşe göre en iyi liderler değiller. Science Daily'ye göre en azından bir çalışmanın bulduğu şey bu. Çalışma, herhangi bir korelasyon olup olmadığını görmek için "Halka açık Fortune 500 kuruluşlarının 55 erkek CEO'suna" ve yüz şekillerine ve şirketlerinin finansal performanslarına baktı.

    Wisconsin-Milwaukee Üniversitesi'nden araştırmacı Elaine M. Wong da daha geniş yüzlere ve daha yüksek yüz oranlarına sahip erkeklerin iş hayatında daha başarılı olduğunu buldu. Yani, kare  yüzlü insanların iş hayatında dikdörtgen  yüzlü insanlardan daha iyi olduğu kanıtlanmıştır. Science Daily'ye konuşan Wong, "Örneğimizde, daha yüksek yüz oranlarına sahip CEO'lar, aslında daha düşük yüz oranlarına sahip CEO'lardan önemli ölçüde daha yüksek firma finansal performansı elde etti." Elbette bu, dikdörtgen bir yüze sahip olmanın sizi otomatik olarak kötü bir iş lideri yapacağı anlamına gelmez.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    YUVARLAK YÜZ ŞEKLİNE SAHİP KİŞİLER GENELLİKLE GÜVENİLİR OLARAK KABUL EDİLİR

    Yuvarlak yüzler, orada en yaygın şekillerden biridir. Ama yuvarlak bir yüzünüz olup olmadığını nasıl anlarsınız? New York'ta yaşayan kurul onaylı plastik cerrah Norman Rowe, Allure'a yuvarlak bir yüzün tespit edilmesinin oldukça kolay olduğunu söyledi. "Elmacık kemiklerinde en geniş olan yüz şekilleri... tipik olarak yuvarlak bir yüz şeklidir" dedi. Yani, elmacık kemikleriniz geniş ve yüzünüz uzun değilse, muhtemelen yuvarlak bir yüze sahipsiniz. Ek olarak, bebek yüzünüz olduğu söylendiyse, büyük ihtimalle yüzünüz yuvarlaktır. 

     
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    Peki yuvarlak bir yüz ne anlama geliyor? Fast Company'ye göre yuvarlak yüzlü insanlar "olgun yüzlü insanlardan daha masum ve dolayısıyla daha güvenilir olarak algılanıyor." Açıkçası bu, yuvarlak yüzlü herkesin mutlaka tanıştığınız en iyi insanlar olacağı anlamına gelmez, ancak Selena Gomez ve Mila Kunis'in özellikle tatlı göründüğü gerçeğini kimse inkar edemez.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    YUVARLAK YÜZ ŞEKLİNE SAHİP İNSANLAR GENELLİKLE KİBARDIR... AMA BU SİNİR BOZUCU ÖZELLİĞE SAHİP OLABİLİRLER.

    Yüz okuma uzmanı Jean Haner'in tavsiyesiyle The Stir, yuvarlak yüzlü insanların "düşünme ve başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyma eğiliminde olduklarını" bildirdi. Ek olarak site, yuvarlak yüzlü kişilerin genellikle "tamamen özverili" olduğunu iddia etti. Bu, yuvarlak yüzlü birini oldukça özgecil bir insan yapar, ancak onlarda bu özellikten daha fazlası vardır.

    Elbette, daha yuvarlak yüzlü insanlar diğer yüz şekillerine sahip insanlardan daha hoş ve daha cana yakın olabilir, ancak Science Daily'ye göre Case Western Reserve Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da yuvarlak yüzlü insanların daha fazla horlama eğiliminde olduğunu buldu. Science Daily, "Yuvarlak kafalı kişiler, uzun, ince yüzlü insanlardan daha fazla horlayarak iyi bir gece uykusunu bölme eğilimindedir."

    Yani, yuvarlak bir yüze sahip olmak nazik ve şefkatli olduğunuz anlamına gelir...
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    OVAL YÜZ ŞEKLİNE SAHİP KİŞİLER DİĞER YÜZ ŞEKİLLERİNE SAHİP KİŞİLERE GÖRE DAHA MI SOSYALDİR?

    Oval bir yüz şekline sahip olmak aslında harika bir fiziksel özelliktir. Oval bir yüze sahip olup olmadığınızı anlamak için aynaya uzun uzun bakmanız gerekir. Makyaj sanatçısı Desirae Cherman, Today'e "[yüzünüzün] alt yarısı üst kısmından daha uzun görünüyorsa, uzun bir yüzünüz var demektir" dedi. "Ayrıca alın tipik olarak yüzün en geniş kısmı olurken, diğer tüm özellikler yuvarlak ve yumuşak kalır."

    Daily Mail tarafından bildirildiği üzere Carnegie Mellon Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi tarafından 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre, yüz şekilleri ile algılanan kişilikler arasında yadsınamaz bir bağlantı var ve oval yüzlü insanlar daha dışa dönük ve arkadaş canlısı olarak algılanıyordu. Oval yüzlü insanlar her zaman oradaki en sosyal kelebekler olmasalar da genellikle oldukça dışa dönük oldukları ve sözleriyle insanları nasıl rahatlatacaklarını bildikleri düşünülür. Yüz okuma uzmanı Jean Haner, Cosmopolitan'a oval yüzlü biri olarak" söylenecek tüm doğru şeyleri her zaman bilir, böylece birinin kendini hoş karşılanmış ve rahat hissetmesini sağlayabilir" dedi.  
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    OVAL YÜZ ŞEKLİNE SAHİP KİŞİLERİN CİNSEL DÜRTÜLERİ HAKKINDAKİ GERÇEKLER

    Oval şekilli yüzleri olan insanlar yatak odasında bazı sorunlar yaşayabilir. Özellikle yakınlaşma konusunda biraz sorun yaşayabilirler.

    2017'de Archives of Sexual Behavior dergisinde yayınlanan ve  Kanada'nın Nipissing Üniversitesi'nden araştırmacı Steven Arnocky tarafından yönetilen ve "o sırada romantik ilişkiler içinde olan" 145 lisans öğrencisini içeren bir araştırma, birinin yüzünün şeklinin aslında nasıl olduğunu işaret edebileceğini buldu. Buna göre oval yüz şekline sahip olan kişilerin cinsel dürtüleri yüksektir. Science Daily'nin çalışma hakkında bildirdiği gibi, "Daha kısa, daha geniş yüzleri olan erkekler ve kadınlar, diğer boyutlardaki yüzlere sahip olanlardan daha fazla cinsel motivasyona ve daha güçlü bir cinsel dürtüye sahip olma eğilimindedir."

    Bu nedenle, oval yüz şekline sahip olanlar, daha geniş yüzlü insanlar kadar sekse ilgi duymayabilir. Ama bu, oval yüzleri olan insanların iyi vakit geçirmeyi takdir edemeyeceği anlamına gelmez!
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    KALP YÜZ ŞEKLİNE SAHİP OLMAK, SEVGİ DOLU VE YARATICI OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELEBİLİR

    En eşsiz yüz şekillerinden biri kalp şeklindeki bir yüzdür. New York'ta bir plastik cerrah olan Norman Rowe, Allure'a kalp şeklinde bir yüzün "çeneye doğru güçlü bir şekilde incelen" daha geniş bir alınla karakterize edildiğini söyledi. Reese Witherspoon ve Kerry Washington gibi ünlüler, kalp şeklindeki bir yüzün harika örnekleridir. Kalp şeklinde bir yüze sahip insanlar yaratıcı ve sevecen olma eğiliminde olduklarından mantıklıdır.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    The Wisdom of Your Face kitabının yazarı Jean Haner'in Cosmopolitan'a söylediği gibi, kalp şeklinde bir yüzü olan biri muhtemelen "son derece şefkatlidir" ve "diğer insanları özel hissettirmeyi" sever. Kalp şeklinde bir yüze sahip olmak, temel olarak kalbinizi kolunuza taktığınız anlamına gelir.

    Ek olarak, kalp şeklinde yüzleri olan insanlar "stimülasyonu sever ve sıkılmaktan nefret eder." Son olarak Haner, kalp şeklinde yüzleri olan insanların "son derece yaratıcı olduğunu ve bu yaratıcılığı özel olarak yapmak yerine dışa doğru ifade etmeleri gerektiğini" sözlerine ekledi. 

     
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    KALP YÜZ ŞEKLİNE SAHİP İNSANLAR DOĞAL GÜZELLİĞE SAHİPTİR

    Genel olarak, insanlar bir kalp şekli gördüklerinde aşk ve romantizmi düşünürler. O halde insanların kalp şeklinde bir yüze sahip olan şanslı azınlığı sevdiğini öğrenmek şaşırtıcı gelmemeli. Reese Witherspoon gibi kalp şeklinde yüzleri olan ünlülerin neden oradaki en güzel insanlardan bazıları olarak kabul edildiği mantıklı.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    Gördüğünüz en büyüleyici yüzleri düşünün. Michelle Pfeiffer, Jennifer Love Hewitt ve Naomi Campbell'ın hepsinin kalp şeklinde yüzleri olduğunu fark ettiniz mi? Kariyer alanlarının kanıtladığı gibi, son derece yaratıcı olmalarına ek olarak, bu kadınların hepsi muhteşem. Hatta The Telegraph, yüz haritalama uzmanı Dr. Chris Solomon liderliğindeki bir araştırmaya göre ideal kadın yüzünün kalp şeklinde olduğunu bildirdi. Bununla birlikte, hala kalp şeklinde bir yüze sahip  olmayan pek çok güzel insan var. Ancak bu yüz şekline sahip olmak, güzelliğin belirleyici faktörlerinden biri gibi görünüyor. Ve kalp yüz şekillerine sahip insanlara baktığınızda, bu tamamen mantıklı gibi görünüyor.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    ÜÇGEN BİR YÜZ ŞEKLİNE SAHİP OLMAK, ATEŞLİ VE GÜÇLÜ OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELEBİLİR

    Çok yaygın olmayan bir yüz şekli, üçgen şeklindeki yüzdür. Bu yüz Minnie Driver ve Geena Davis gibi ünlülerde görülebiliyor ve gerçekten oldukça dikkat çekici. Üçgen bir yüz, dar bir alın ancak geniş bir çene ile tanımlanır. Bazen bu yüz şekline sahip kişilerin yüz yapılarında daha keskin açılar vardır, bu da oldukça güçlü görünmelerine yardımcı olur ki öyleler!

    Aslında, yüz okuma uzmanı Jean Haner'in Cosmopolitan ile çalışmasından bilgi alan Little Things'e göre, üçgen şekilli bir yüze sahip biri muhtemelen "yaratıcı, sanatsal ve duyarlı" olacaktır. Ancak aynı zamanda "ateşli" de olabilirler. Buna ek olarak site, üçgen şekilli yüzlere sahip kişilerin "yoğun, kararlı bir doğaya" sahip oldukları için genellikle büyük başarı bulduklarını bildirdi. O halde üçgen şekilli bir yüze sahip olmak, kaderinizde büyüklük olduğu anlamına gelebilir ve birisi size karşı gelmediği sürece, gitmeye hazırsınız.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    ÜÇGEN BİR YÜZ ŞEKLİNE SAHİP OLMAK KÖTÜ OLARAK ALGILANABİLİR

    Üçgen bir yüze sahip olmak bir avantaj olsa da insanlar sizi güçlü olarak görebileceğinden, insanların sizi nasıl gördüğü söz konusu olduğunda en iyisi olmayabilecek başka bir tür üçgen yüz vardır. Spesifik olarak, ters üçgen bir yüzünüz varsa, büyük ihtimalle insanlar siz öyle olmasanız bile sizi kötü olarak algılarlar. Aslında, bu özel yüz şeklinin çoğunlukla kötü adamlarla ilişkilendirildiğini kanıtlayan bilimsel araştırmalar bile var. 

    Science Daily'ye göre, Warwick Üniversitesi'nde 2012'de yapılan bir araştırma, "özellikle aşağı doğru bakan üçgenlerin olumsuz duygular taşıdığını ve bunları hızla anlayıp bir tehdit olarak algılayabileceğimizi" buldu. Bulgular, birçok medyanın kötüleri nasıl tasvir ettiğine iyice baktığınızda bu tanımlama daha çok anlam ifade ediyor. Araştırmacı Dr. Elisabeth Blagrove, "Klasik kötü adam genellikle ortada aşağı doğru inen kötü kaşlarla çizilir." Bu nedenle, birçok insan üçgen veya ters üçgen şeklindeki yüzleri olan kişilerin kaba olduğunu varsayabilir.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    KARE YÜZ ŞEKLİNE SAHİP BİRİ ÇOK EĞLENEBİLİR

    Dikdörtgen bir yüze oldukça benzer olsa da, kare şeklindeki bir yüz, uzun olan muadilinden daha kısadır ve tamamen farklı bir anlama gelir. Ünlü kuaför Michael Duenas, Today'e "Kare bir yüz şekli ile alnınız, elmacık kemikleriniz ve çeneniz aynı genişlikte olacak, ancak çeneniz ona göre keskin açılara sahip olacak" dedi. Yüz şekliniz için en iyi saç stillerini  düşünmeniz gerektiğinden, yeni bir 'yapmaya' karar verirken bunu akılda tutmak önemlidir.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    Kare yüz şekline sahip bir kişi genellikle oldukça popüler olur ve yatak odasında bolca eğlenebilir. Bu doğru. Science Daily'ye göre, Archives of Sexual Behavior'da yayınlanan 2017 tarihli bir araştırma, özellikle geniş, kare yüzlü insanlar olmak üzere, birinin yüzünün şeklinin aslında cinsel dürtüyle çok ilgisi olduğunu buldu. Çalışma, kare yüzlü erkeklerin "sadece diğerlerinden daha yüksek bir cinsel dürtüye sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda gündelik seks söz konusu olduğunda daha kolay davrandıklarını ve eşlerine sadakatsizlik etmeyi düşündüklerini" buldu. Kare şekilli bir yüze sahip olmak, tam olarak rastgele olmanın habercisi değildir. Ancak burada bir korelasyon olabilir.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    KARE BİR YÜZ ŞEKLİNE SAHİPSENİZ BU, İŞ HAYATINIZDA BAŞARILI OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELEBİLİR

    Kare şekilli yüzleri olan insanların yatak odasında daha maceracı olmasının yanı sıra, araştırmalar onların iş hayatında da diğer yüz şekillerine sahip diğer insanlardan daha iyi olabileceklerini gösteriyor. 2011 yılında Psikoloji Bilimleri Derneği'nin Psychological Science dergisinde yayınlanan bir araştırma, belirli CEO'ların yüz şekli ile şirketlerinin mali açıdan ne kadar iyi performans gösterdiğini karşılaştırdı ve gerçekte bir bağlantı buldu. Science Daily'ye göre, özellikle geniş, kare şekilli bir yüze sahip olan CEO'lar, daha dar yüzlü CEO'lardan daha iyi bir "finansal performansa" sahipti.

    Ama hepsi bu kadar değil. Science Daily ayrıca, özellikle kare şeklinde bir yüze sahip erkeklerin başkaları tarafından genellikle "daha az güvenilir" olarak görüldüğünü, ancak kendilerinin dar yüzlü erkeklerden "daha güçlü" hissettiklerini bildirdi. Kare bir yüze sahip olmak, işte iyi olmanın ve mali durumunuzu iyi yönetmenin anahtarı olabilir. Ancak bu, insanların size yuvarlak yüzlü birine güvenecekleri kadar güvenmeyecekleri anlamına da gelebilir.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    ELMAS YÜZ ŞEKLİNE SAHİP BİR KİŞİ DETAY ODAKLI OLABİLİR

    Elmas yüz şekli oldukça yaygındır. Jennifer Lopez, Taylor Swift ve Elizabeth Hurley gibi ünlüler, elmas şeklindeki bir yüzün örnekleri olarak hizmet veren bazı kamuya mal olmuş kişilerdir. Today tarafından belirtildiği gibi, elmas şeklindeki yüzler, yüksek, geniş elmacık kemikleri, dar alınlar ve küçük çenelere sahip olarak diğer yüz şekillerinden farklıdır. 
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    The Stir'e göre, elmas şeklindeki yüzleri olan insanlar "mükemmeliyetçi" olma eğilimindedir ve "çok detay odaklıdır." İlginç bir şekilde, birçok insan elmas yüz şekline sahip olanları "zor" olarak görüyor. Gerçekten de, elmas şeklindeki yüzleri idare etmek biraz zor olabilir. Ancak Association for Psychological Science dergisi Psychological Science dergisinde yayınlanan 2009 tarihli bir araştırma, daha uzun yüzlü insanların daha kısa yüzlü insanlara göre öfke ve saldırgan davranışlara daha az eğilimli olabileceğini bile buldu. Bunun tam olarak neden olduğu belli değil, ancak elmas şeklindeki yüzleri olanların, divalar olarak görünürdeki ünlerine rağmen, kare şeklindeki yüzleri kadar kızgın olmadıklarına dair bir işaret vardı.
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    ELMAS YÜZ ŞEKLİNE SAHİP BİRİ MUHTEMELEN İLETİŞİMDE HARİKADIR

    Elmas yüz şekline sahip bir kişinin agresif davranma eğilimi olabilir. Ancak bu, önce sözleriyle iletişim kurmaya çalışmadıkları anlamına gelmez. Yüz okuma uzmanı Jean HanerCosmopolitan'a elmas şeklindeki bir yüze sahip insanların "sözlerinde çok kesinlik gösterebileceklerini ve iyi [iletişim kurabileceklerini]" söyledi. Ancak Haner, "yanlış yoldan geçerseniz" bu elmas yüzlü insanların size saldırabileceğini de sözlerine ekledi. Bu yüzden belki de elmas şeklindeki bir yüze sahip biriyle uğraşırken nezaketle konuşmak daha iyi olabilir. 
  • Yüz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz yüz şekillerinin arkasındaki anlam

    Reader's Digest, elmas şeklindeki yüzleri olan insanların harika komşular olduğunu ve oldukça güvenilir olarak düşünülme eğiliminde olduklarını bildirdi. Elbette, The Stir'e göre, elmas şeklindeki bir yüze sahip olan biri, tam olarak ne istediğini bilmek ve onu elde etmek için ne gerekiyorsa yapmakta da genellikle harikadır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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