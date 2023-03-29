MİNNET BELİRTME

Minnettarlığınızı dile getirmek sadece çiftler için değil, herkes için çok etkili bir iletişim yoludur. Teşekkür etmek veya partnerinizin sizin için yaptığı fedakarlıklar için minnettar olduğunuzu dile getirmek ilişkinize iyi gelecektir.