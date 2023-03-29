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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

Günümüzde ilişkiler çok daha karmaşık bir hal almaya başladı. Özellikle evliliklerde çatlaklar giderek büyüyor ve önü alınamaz bir hal alıyor. Yapılan araştırmalara göre çift terapisine gitme kararı almak uzun yıllar alıyor. Bu sürece kadar artık sorunlar hat safhaya ulaşıyor. İlişkinizi taze tutmak ve partnerinizle aranızdaki sorunları kolayca çözüme kavuşturmak mümkün. İlişkiyi sorguladığınız veya sorunları aşmaya çalıştığınız zamanlar oldukça yaygın olmakla birlikte sağlıklıdır da. Peki sorunları aşamadığınızda neler yapılabilir? Çift terapistleri, partnerinizle sorunlarınızı nasıl çözeceğiniz konusunda önerileri sıraladı. İşte çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi...

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  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

    EN ÖNEMLİ KURAL ONAYLAMAK

    Her ilişkide onay almak önemlidir. Herkes onaylanmak ve takdir edilmek ister. Onaylandığınızda kendinizi güvende hisseder, düşüncelerinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Onaylamak, yalnızca karşı tarafın görüşünü kabul etmek değildir, partnerinizin düşüncelerini ve fikirlerini anlamanızı da sağlar.
  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

    OLUMLU DİL KULLANIN

    İletişim esnasında pozitif bir tonda konuşmak her zaman daha iyi sonuçlar verecektir. Aslında ‘ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir’ klişesine kulak vermelisiniz. Negatif bir dil kullanmak, ilişkinizde sorunların artmasına ve partnerinizin kendisini suçlu ve saldırılmış hissetmesine yol açacaktır.
  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

    HİSLERİNİZİ AÇIKÇA İFADE EDİN

    Bazen nasıl hissettiğinizi karşı tarafa ifade etmek zor alabilir. Bu egzersiz ile duygularınızı daha iyi aktarabilirsiniz.
  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

    'BEN' DİLİ

    'Ben' diliyle yapılan ifade tekniği, çiftlerin kullandığı en popüler iletişim çalışmalarından biridir. Eleştirmek, parmakla göstermek, suçlamak veya ayıplamak yerine yalnızca kendi düşüncelerinizi anlatın ve karşı taraftan da aynısını yapmasını bekleyin.
  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

    MİNNET BELİRTME

    Minnettarlığınızı dile getirmek sadece çiftler için değil, herkes için çok etkili bir iletişim yoludur. Teşekkür etmek veya partnerinizin sizin için yaptığı fedakarlıklar için minnettar olduğunuzu dile getirmek ilişkinize iyi gelecektir.
  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

    ANI HATIRLATMA

    Nostalji ve geçmiş anılar, partnerlerin derinlerde sakladıkları hisleri ortaya çıkarmalarını sağlayabilir. İlk tanıştığınız veya aşık olduğunuzu hissettiğiniz ilk anı hatırlayarak ilişkinizin temeline inebilirsiniz.
  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

    UZUN SÜRELİ GÖZ TEMASI

    Elbette herkesle konuşurken göz teması kurmaya çalışmalısınız ancak partnerinizi tüm dikkatinizi vererek dinlerseniz onu daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz. Yaklaşık 5 dakika boyunca tüm odağınızı partnerinize verin.
  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

    AKTİF DİNLEME EGZERSİZLERİ

    Bu egzersizde partneriniz konuşurken onu bölmemeye ve dediklerini dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışıyorsunuz. Araya girmeden ve kendi düşüncenizi dile getirmeden yalnızca partnerinizin konuşmasına izin verin.
  • Çift terapistlerinin kullandığı 8 iletişim egzersizi ile sorunlarınızı çözüme kavuşturun!

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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