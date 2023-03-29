Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

Hayatımızın birçok alanından güzellik dayatması ve bunun sonucunda yapılan ayrıcalıklarla karşılaşmışızdır. Bunun sonucunda ise çekici ve güzel insanlara daha fazla ayrıcalık tanındığını düşünüyor olabilirsiniz. Sırf güzel veya yakışıklı oldukları için bu kişilerin diğerlerine oranla daha avantajlı olduğunu düşünüyorsanız aslında çok da yanılmıyorsunuz.