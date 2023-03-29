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Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

Güzellik dayatmasına ne kadar karşı çıkılsa da bunun önüne geçmek pek mümkün görünmüyor. Güzellik algısı denilen olgu kişiden kişiye değişse de hayatın birçok alanında etkili olduğu yadsınamaz bir gerçek. Yapılan bir araştırma sonuçları, çekici ve güzel olan kişiler için hayatın daha kolay ve daha kazançlı olduğunu gösterdi.

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  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

    Hayatımızın birçok alanından güzellik dayatması ve bunun sonucunda yapılan ayrıcalıklarla karşılaşmışızdır. Bunun sonucunda ise çekici ve güzel insanlara daha fazla ayrıcalık tanındığını düşünüyor olabilirsiniz. Sırf güzel veya yakışıklı oldukları için bu kişilerin diğerlerine oranla daha avantajlı olduğunu düşünüyorsanız aslında çok da yanılmıyorsunuz.
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

    BBC'nin haberine göre, Texas Üniversitesi’nden Profesör Hamermesh, güzel kişilerin daha fazla maaş aldığını, daha kolay kredi çektiğini ve daha iyi iş teklifleri aldığını belirtiyor.
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

    Hamermesh "Ekonomi alanında bile daha iyi görünen ekonomistlerin daha fazla para kazandığını görüyoruz" diyor.
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

    ERKEKLER DAHA ÇOK KAZANIYOR

    Yapılan çalışmadan elde edilen verilere göre ABD’de çekici bir işçi, ortalama görünüşlü bir işçiden hayatı boyunca 230 bin dolar daha fazla kazanıyor.
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

    Profesör, cinsiyete dayalı maaş farkının çekici insanlarda da geçerli olduğunu, çekici erkeklerin çekici kadınlardan daha fazla kazandığını söylüyor.
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

    Erkekler arasında görünüme dayalı kazanç farkı yüzde 10 olurken kadınlar arasında bu fark yüzde 5 civarında.
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

    GÜZELLİĞİN KISTASI NEDİR?

    Güzelliğin net bir tanımının olmadığı düşünülse de uzmana göre çoğumuzun birinin güzelliği konusunda kolaylıkla fikir birliğine varabileceğini söylüyor.
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!

    Hamermesh "Sizinle sokakta yürüyüp 10 kişiye baksak, bir iki güzel veya yakışıklı kişi görürüz ve bunların kim olduğu konusunda da uzlaşırız" diyor.
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!
  • Araştırmalar gösterdi: Güzel ve çekiciyseniz daha ayrıcalıklısınız!
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