Egzersiz yapmak için illa ki spor salonlarına gitmeye gerek yok. Çoğunlukla kendi başına yapılan sporun pek işe yaramayacağı ya da üşenme kaynaklı birçok sebepten ötürü egzersizi hep ötelemişizdir. Ya da şöyle spor salonunda hakkını vererek spor yapamayınca bir türlü adapte olamıyor olabilirsiniz. Ancak bu düşünceleriniz tamamen önyargıdan oluşuyor. Çünkü yeni yapılan bir çalışma, günde sadece 11 dakikalık orta ila şiddetli yoğunlukta spor aktivitesinin kanser, kalp hastalığı veya erken ölüm riskini azaltabileceğini gösterdi.