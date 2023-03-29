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Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırma sonuçları düzenli olarak yapılan sporun önemini gözler önüne serdi. Günde sadece 11 dakika süren sporun kanser, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini azaltabileceği gözlemlendi. Orta ya da şiddetli yoğunlukta olan ve yalnızca 11 dakika süren yürüyüş, dans, koşu, bisiklet sürme ya da yüzme, erken ölüm riskini yüzde 23 azaltıyor.

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  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

    Egzersiz yapmak için illa ki spor salonlarına gitmeye gerek yok. Çoğunlukla kendi başına yapılan sporun pek işe yaramayacağı ya da üşenme kaynaklı birçok sebepten ötürü egzersizi hep ötelemişizdir. Ya da şöyle spor salonunda hakkını vererek spor yapamayınca bir türlü adapte olamıyor olabilirsiniz. Ancak bu düşünceleriniz tamamen önyargıdan oluşuyor. Çünkü yeni yapılan bir çalışma, günde sadece 11 dakikalık orta ila şiddetli yoğunlukta spor aktivitesinin kanser, kalp hastalığı veya erken ölüm riskini azaltabileceğini gösterdi.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

    Yürüme, dans etme, koşma, bisiklet sürme ve yüzmeyi içeren kısa süreli egzersizlerin yoğunluk seviyesi, kalp atış hızına ve hareket ederken ne kadar hızlı nefes alıp verildiğine göre ölçülebiliyor. Bunun için ise genellikle aktif haldeyken konuşabilmek ancak şarkı söyleyememek, aktivitenizin orta yoğunlukta olduğunu gösterir. Şiddetli yoğunluk, bir konuşmayı sürdürememe ile ölçülür.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

    KALP VE DAMAR HASTALIĞI, KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

    Geçmişte yapılan araştırmalara göre yüksek seviyede fiziksel aktivite, daha düşük erken ölüm ve kronik hastalık oranları ile ilişkilendiriliyordu. Ancak, bu sonuçlar için risk düzeylerinin kişinin yaptığı egzersiz miktarından nasıl etkilendiğini belirlemek daha zordu. Bu etkiyi anlamak için Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, ortalama 10 yıl boyunca takip edilen 30 milyondan fazla yetişkin katılımcıya ulaşan 196 çalışmanın verilerini inceledi. Bu çalışmanın sonuçları İngiliz Spor Tıbbı Dergisi'nde yayımlandı.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

    Araştırmacılar, esas olarak haftada 150 dakika veya günde 22 dakika egzersiz yapan katılımcılara odaklandı. Aktif olmayan katılımcılarla karşılaştırıldığında, haftada 150 dakika orta-şiddetli spor aktivitesi yapan yetişkinlerin herhangi bir nedenle ölme riski yüzde 31, kardiyovasküler (kalp ve damar) hastalıktan ölme riski yüzde 29 ve kanser nedeniyle ölme riski yüzde 15 daha düşük çıktı.

     
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

    Araştırma sonucuna göre ayrıca kalp ve damar hastalığına yakalanma riski yüzde 27 azalırken, kansere yakalanma riskinin ise yüzde 12 azaldığı görüldü.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

    ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 23 AZALTIYOR

    Üstelik araştırmada, önerilen minimum fiziksel aktivite miktarının sadece yarısını yapan insanlarda bile fayda görüldüğü gözlemlendi. Haftada 75 dakika, yani günde yaklaşık 11 dakika orta yoğunlukta aktivite, yüzde 23 daha düşük erken ölüm riski ile ilişkilendirildi.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

    Haftada 75 dakika aktif olmanın,

    - Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini yüzde 17,

    - Kansere yakalanma riskini yüzde 7 oranında azaltmak için yeterli olduğu görüldü.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

    Araştırmacılar, çalışma sonuçlarına dayanarak herkesin önerilen fiziksel aktivite seviyesinin yarısına bile ulaşması durumunda, 10 erken ölümden birinin önlenebileceğini belirtti. Araştırmada, "Bu sayede kardiyovasküler hastalık ve kanser vakalarının tümünün yüzde 10,9'u ve yüzde 5,2'si önlenebilir" ifadesine yer verildi.
  • Araştırma sonuçları şaşırttı: Günde sadece 11 dakika yapmak erken ölüm riskini azaltıyor

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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