Düzensiz ve sağlıksız beslenme, uykusuzluk ve hareketsiz yaşamla birlikte vitamin eksikliğinin çokça görülmesi kişilerin kendini sürekli halsiz ve yorgun hissetmesine neden olur. Birçok kişi gündelik beslenmesinde yeteri kadar vitamin ve mineral desteği alamamaktadır. Bu durum da halsizliğe neden olurken psikolojik sorunları da beraberinde getirir. Peki, halsizlik ve vücut kırgınlığına ne iyi gelir?