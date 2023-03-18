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Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

Günümüz şartlarında yoğun tempolu çalışmak, düzensiz beslenmek ve hareketsiz yaşam vücut sağlığını olumsuz etkiliyor. Dirençsiz ve zayıf bir bünyeye sahip olmamıza sebebiyet veren bu yaşam tarzı özellikle mevsimsel geçişlerde vücut kırgınlığının en büyük nedeni. Bu sebeple her 10 kişiden 8’i kendini sürekli yorgun ve halsiz hissediyor. Bu da psikolojiyi derinden etkileyip hiçbir şey yapmama halini beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca insanların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıkları giderek bozuluyor ve bu da ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Peki, bu durumdan kurtulmak mümkün mü ve vücut kırgınlığına ne iyi gelir? İşte yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel etkilere son verecek 15 doğal çözüm…

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  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Düzensiz ve sağlıksız beslenme, uykusuzluk ve hareketsiz yaşamla birlikte vitamin eksikliğinin çokça görülmesi kişilerin kendini sürekli halsiz ve yorgun hissetmesine neden olur. Birçok kişi gündelik beslenmesinde yeteri kadar vitamin ve mineral desteği alamamaktadır. Bu durum da halsizliğe neden olurken psikolojik sorunları da beraberinde getirir. Peki, halsizlik ve vücut kırgınlığına ne iyi gelir? 
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Özellikle depresyon, halsizlik, kolu kaldırmak istememe ve kırgınlık bu eksikliklerin beraberinde getirdiği en büyük sorunlardandır. Diğer taraftan mevsim geçişleri havaların aniden ısınması ve soğuması da halsizliği tetikleyen unsurlar arasında yer alır. Eğer uzun süre devam eden halsizliğiniz varsa yine de bir uzman doktora görünmek faydalı olacaktır.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Halsizlik ciddi hastalıkların habercisi olabileceği gibi yalnızca vitamin/mineral eksikliğinden de ortaya çıkabilir. Bununla birlikte depresyon ve psikolojik hastalıklar da halsizliğe yol açar. Gündelik yaşamda vitamin ve mineral eksikliği en fazla halsizlik nedeni olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden hemen herkesin vitamin takviyesi alması gerekir. Düzenli vitamin takviyesiyle kişi kendisini daha güçlü ve zinde hissedecektir.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Genelde B12, demir ve D vitamini eksikliği halsizliğe neden olan temel vitaminlerin başında gelir. Bunların yoksunluğu kişide halsizliğe sebebiyet verir. Bunun anlaşılabilmesi için en kesim çözüm kesinlikle doktora gidip tahlil yaptırmaktır.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    HALSİZLİĞE VE VÜCUT KIRGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

    Halsizliğe iyi gelen şeyler arasında; Omega 3, ceviz, ıspanak, semizotu ve chia tokumu başta yer almaktadır. Ancak beslenme ile halsizlik geçmiyorsa psikolojik nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Bunun için de papatya, yeşil çay, beyaz çay, melisa ve kantaron çayı içebilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    HALSİZLİK DOĞAL YOLLARLA NASIL ÇÖZÜLÜR?

    Eğer halsizlik vitamin eksikliğinden ve beslenme bozukluğundan kaynaklanıyorsa, bunlara dikkat edildiğinden halsizlik geçecektir. Peki halsizlik doğal yollarla nasıl çözülür?

    Öncelikle beslenmenizi düzene koyun ve size enerji verecek yiyecekleri daha fazla tüketin. Gerekirse multivitamin alın ya da vücudunuzda bir vitamin eksikliği varsa onu giderin. Egzersiz yapın ve uykunuzu düzenli uyuyun. Bu şekilde halsizlik kısa sürede geçecektir.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    EVDE HALSİZLİĞE NE İYİ GELİR?

    Halsizlik bir hastalıktan ya da psikolojik bir nedenden kaynaklanmıyorsa evde uygulayacağınız yöntemlerle halsizliğin geçmesi mümkündür.

    - Düzenli uyku,

    - Düzenli beslenme 

    - Egzersiz 

    halsizliği kontrol altına almanın en kolay yollarıdır. 
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Enerjiyi yükselten çay ve besinlerin daha fazla tüketilmesi faydalı olacaktır.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    HALSİZLİĞE İYİ GELEN VİTAMİNLER

    Halsizliğe iyi gelen vitaminler arasında; Omega 3, demir, B12 ve D vitamini başta gelmektedir. Bunların dışında doktorunuz tavsiye ettiği multivitaminleri de düzenli şekilde kullanarak halsizlikten kurtulabilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    HALSİZLİĞE İYİ GELEN YİYECEKLER

    Halsizliğe iyi gelen yiyecekler arasında; yulaf ezmesi, yoğurt, süt, balık, kuru yemiş, baklagil, muz, badem ve kabak çekirdeği bulunmaktadır. Beslenmenize bu yiyecekleri eklerseniz halsizliğiniz kısa sürede geçecektir. Ancak yine de geçmeyen halsizlik durumunda bir doktorla görüşmeyi ihmal etmeyin.

    İşte yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal besin...
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Yoğurt

    Yorgunluk ve depresyon gibi durumları kısa sürede ortadan kaldırmaya yardımcı olan yoğurt, vücut kırgınlığına da birebir etkilidir. Güçlü bir protein kaynağı olması nedeniyle gün içerisinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Bitter çikolata

    Vücut kırgınlığına iyi gelen en önemli besinlerden biri de bitter çikolata. İçerdiği kakao, vücudunuza enerji verecek, mutluluk hormonu salgılayarak, vücut kırgınlığınızı ortadan kaldıracak.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Pekmez

    Vitamin ve mineral değeri yüksek bir besin olan pekmez, vücudunuzu zinde tutmanıza yardımcı olacaktır. Dut ve üzüm pekmezi tüketerek zinde bir bedene sahip olabilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Fındık

    Omega ve demir, vücut kırgınlığını ortadan kaldıran en önemli mineral ve vitaminlerin başında geliyor. Fındık da bu yönden oldukça zengin bir besin olduğundan dolayı vücudunuza enerji verecek ve yaşadığınız kırgınlığı ortadan kaldıracaktır. Her gün çok fazla abartmamak kaydıyla rahatlıkla tüketebilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Peynir

    Kalsiyum ve protein eksikliği, vücudunuzun yeteri kadar dinlenememesine, kendinizi halsiz hissetmenize neden olur. Bu nedenle her gün peynir tüketerek, vücudunuzda meydana gelen kırgınlıkları ortadan kaldırabilir, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerinizi sona erdirebilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Elma çayı

    Antioksidan özelliği sayesinde vücudunuzda kırgınlığa neden olacak tüm maddeleri idrar yoluyla dışarı atmanızı sağlayacak olan elma çayı, günde aşırıya kaçmadan tüketmeniz durumunda oldukça faydalı içeceklerden biridir. Kısa sürede vücudunuzu zinde formuna geri döndürecek ve daha enerjik hissetmenizi sağlayacak elma çayını beslenme düzeninize dahil edebilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Sarımsak

    Özellikle hastalık ve bunalım günlerinde vücudunuzun kırgınlığını ortadan kaldıracak en önemli besinlerden biri de sarımsak olarak kabul ediliyor. Sinir hücrelerini uyaran sarımsak, vücudunuzun hastalıklara karşı savaşmasını sağlar ve kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissedersiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Havuç suyu

    Havuç suyu, C vitamini açısından oldukça zengin olması nedeniyle vücut kırgınlıklarının ortadan kaldırılması için İbrahim Saraçoğlu tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Her gün havuç suyu içerek, vücudunuzu daha zinde tutabilir, kendinizi gün boyu dinç hissedebilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Portakal suyu

    C vitamini açısından oldukça zengin olan portakal suyu, vücut kırgınlığınızı ortadan kaldıracak en önemli besinlerden biri de portakal suyudur. Her sabah rahatlıkla tüketebileceğiniz portakal suyu, zindelik ve enerji vererek tüm yorgunluğunuzu ortadan kaldıracak.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Türk Kahvesi

    Kendinizi bitkin ve yıpranmış hissediyorsanız hemen Türk kahvesi yapın! İçerdiği serotonin hormonu le vücudunuzdaki tüm kırgınlığı alacaktır. Vücudu uyaran ve yorgunluğu kısa sürede alan Türk kahvesi, vazgeçilmezlerinizden biri olacak.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Tam buğday ekmek

    B vitamini, vücudunuzu daha zinde hissetmenizi sağlayan en önemli vitaminlerden biri olarak biliniyor. Tam buğday ekmek de B vitamini açısından oldukça zengin gıdalar arasında yer alıyor. Beslenme rutininize tam buğday ekmeğini rahatlıkla ekleyebilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Kuru üzüm

    Vücuttaki kan seviyesin düşük olması, vücut kırgınlığına neden olan en önemli faktörlerden biridir. Kuru üzüm, vücudunuzdaki kan seviyesini normal seviyelere getirecek temel besinler arasında yer alıyor. Günde bir avuç kuru üzüm tüketerek, vücut kırgınlığı şikayetlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Muzlu süt

    Potasyum kaynağı muz, sütle bir araya geldiğinde vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi karşılayacaktır. Vücut kırgınlığınızı kısa süre içerisinde ortadan kaldırmak için 1 bardak muzlu süt tüketebilirsiniz.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Naneli limonlu su

    Güne bir bardak naneli limonlu su ile başlamak, vücudunuzun daha zinde olmasını sağlayacaktır. İçerdiği C vitamini sayesinde limon, tüm kırgınlıklarınızı ortadan kaldıracak, yorgunluğunuzu hafifletecektir.
  • Vücut kırgınlığına ne iyi gelir? Yorgunluk, halsizlik ve mevsimsel hastalıklara son verecek 15 doğal çözüm

    Yumurta

    Sabahları yumurta yemek, vücudunuzda meydana gelen kırgınlıkları ortadan kaldırmanız için oldukça etkili yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Beslenme listenize yumurtayı ekleyebilir, enerjinizi yerinde tutarak güç ve sıhhat kazanabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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