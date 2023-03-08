"EVLİLİĞİMİZ BAYAT VE SIKICI"

Evrendeki her şeyin sürekli hareket ettiğini ve değişimin mutlak olduğunu biliyoruz. Yine de pek çok insan bir kez evlendikten sonra anlaşmanın imzalandığı fikrini benimsemiş gibi görünüyor. Evli kadınların dile getirdiği temel endişe, evliliklerinin tazeliğini kaybetmesi ve kocalarının da bu konuda hiçbir şey yapmak istememesi şeklinde. Oysa her türlü ilişkinin canlı kalması için enerjiye ve tazeliğe ihtiyacı var.