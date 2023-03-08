Yüzyıllardır kültürel normlarıyla büyük bir etkiye sahip olan ve hayranlık uyandıran Eski Mısır'da dikkat çeken detaylardan birisi de kadın ve erkeklerin makyaj yapmalarıdır. Üstelik bu güzellik ritüeli sadece kadınlara öz değil değildi. Erkekler, MÖ 4000 gibi erken bir tarihte, göz kalemi gibi ağır makyajlar yapıyor ve kaşlarını boyuyorlardı. Peki erkekler neden makyaj yapıyordu?