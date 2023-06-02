Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

İlişkiler söz konusu olduğunda, işlerin nereye varacağını tahmin etmek bazen imkansız olabilir. Yeni partnerinizin aylar geçtikçe bunu anlayan tek kişi olduğunu düşünerek bir ilişkiye başladıysanız, işler giderek daha zor hale gelebilir. Tartışmalar sebepsiz gibi görünüyor ve bir zamanlar size harika hissettiren kişi şimdi sizi değersiz hissettiriyor olabilir. Bu size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Bilim bazı durumların tehlikeyi de beraberinde getirdiği konusunda uyarıyor. İşte ilişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    İlişkiler pek çok nedenden dolayı bozulur. Bazı çiftler için bu sadece kötü bir eşleşme durumu olabilir. Diğerleri için, ilişkinin kendisi aktif olarak toksik ve tehlikeli hale gelebilir. Kötü bir ilişkiyi öngörmek imkansız gibi görünse de neye dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsanız, işler kontrolden çıkmadan önce belirtileri fark edebilirsiniz. 

    Bilimin en yaygın ilişki sorunları hakkında ilişki uzmanları uyarılarda bulunuyor. İşte ilişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret...
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    EŞİNİZLE BİRLİKTE EVİNİZDE KENDİNİZİ GÜVENSİZ HİSSEDİYORSUNUZ

    İlişkinizin sizin için kötü olabileceğine dair gerçekten açık bir işaret, içgüdülerinizdir. Huzursuzluk duygularınızı mantıklı bir şekilde uzaklaştırmak cazip gelse de içgüdülerinizin size söylediklerini dinlemek her zaman iyidir. Örneğin, kendi evinizde eşinizin yanında kendinizi aktif olarak güvensiz hissediyorsanız, bu duyguya dikkat etmeniz önemlidir.

    So Syncd'in Kurucu Ortağı ve İlişki Uzmanı Jessica Alderson, "Kendi evinizde güvensiz hissetmek, herhangi bir ilişkideki en ciddi tehliklerden biridir. Eşiniz tarafından tehdit edildiğini hissediyorsanız veya geçmişte şiddet veya saldırgan davranışlar sergiliyorsa, kendinizi korumak için gerekli adımları atmanız önemlidir." diye uyarıyor.

    Kendinizi fiziksel olarak tehdit altında hissetmeseniz bile evinizde duygusal olarak huzursuz hissedebilirsiniz. "Aslında F*** Ver" adlı yeni kitabın yazarı Dr. Alex Wills'in dediği gibi, "Aynı zamanda bir ihtiyaç ve hak olan duygusal veya psikolojik güvenliği de göz ardı etmeyin."
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    PARTNERİNİZ SİZİ KONTROL ETMEK İÇİN TEHDİTLER SAVURUYOR

    Partnerinizin davranışınızı kontrol etmek için tehdit ve rüşvet verme alışkanlığı varsa bu ciddi bir tehlike işaretidir. Bu tehditleri tespit etmek her zaman kolay olmayabilir. Örneğin, dışarı çıkma planınız olduğunu söylerseniz, gitmenizi engellemek için sizinle vakit geçirmemek konusunda gelişigüzel yorumlar yapabilirler. Bu tür el altından tehdit, zorlayıcı kontrolün önemli bir örneğidir. Violence and Victims'de yapılan bir çalışmanın gösterdiği gibi, istismar içeren ilişkilerde tehditler yaygındır.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    Alderson, "Eşiniz sizi kontrol etmek için fiziksel şiddet, sözlü taciz veya mali baskı tehditleri kullanıyorsa, bu ciddi bir tehlike işaretidir. Bu tür davranışlar asla kabul edilemez ve genellikle köklü bir yetki ve güç duygusundan kaynaklanır. Onlara yaklaştıkça, sizi kontrol etme ihtiyaçları muhtemelen artacaktır, bu yüzden görünüşte bile dikkat etmek çok önemlidir. Çıkmanın ilk aşamalarında davranışı kontrol etmenin küçük belirtileri." diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    PARTNERİNİZ SİZE AŞIRI DERECEDE İLGİLİ

    Bir ilişkinin ilk aşamalarında, yapışkanlık biraz sevecen olabilir. Partnerinizin size biraz takıntılı olduğunu hissetmek güzel olabilir. Ancak, ilişki devam ederken, aşırı yapışkan bir partner her zaman iyiye işaret değildir. Ne de olsa, yapışkanlık hızla sahipleniciliğe ve kıskançlığa dönüşebilir. 2023'te yapılan bir araştırma, "yapışkan" olmanın insanları ilişkilerden uzaklaştıran altı ana kırmızı bayraktan biri olduğunu buldu. Ve uzmanlara göre, ilişkinin nihayetinde dengesiz olacağının bir işareti de olabilir.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    Alderson, "İstendiğini ve sevildiğini hissetmek güzel olsa da, aşırı yapışkan ve sahiplenici bir partnere sahip olmak tehlike işareti olabilir. Eşiniz sizi sürekli arıyorsa veya her zaman nerede ve kiminle olduğunuzu bilmek istiyorsa, bu sağlıksız bir ilişki dinamiğinin işareti olabilir." diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    EŞİNİZ SİZİ MANTIKSIZ BİR ŞEKİLDE KISKANMA EĞİLİMİNDEDİR

    Kıskançlık bir ilişkide oldukça zehirli hale gelebilir. Eşiniz gerçek bir sebep olmaksızın sürekli olarak kıskanç hissediyorsa, bu size asla tam olarak güvenmeyeceklerinin bir işareti olabilir. 2013 yılında yapılan bir araştırmanın belirttiği gibi, çok sayıda araştırmacı, kıskançlığın bir partnerin diğerine "duygusal olarak bağımlı" olduğunun bir işareti olduğuna inanıyor. Aynı zamanda "genel olarak ilişkiden daha fazla memnuniyetsizlik" e benzetilir. 
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    Alderson'a göre biraz kıskançlık normaldir, ancak kontrolden çıktığında tehlike işareti olabilir. "İlişkilerde kıskançlık unsuru nadir değildir, ancak aşırı hale geldiğinde, sahipleniciliğe ve sağlıksız davranışlara yol açabilir. Eşiniz sürekli olarak kiminle konuştuğunuzu, kiminle olduğunuzu veya eve ne zaman geleceğinizi soruyorsa, bu endişe nedenidir." diyor bize. Bu tür davranışların genellikle "telefon görüşmelerinizi ve sosyal medya hesaplarınızı izlemek veya sizi hile yapmakla suçlamak" gibi daha da kötü davranışlara yol açtığını ekliyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    EŞİNİZ SİZE ASLA ÖNCELİK VEYA ZAMAN VERMİYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR

    Partneriniz sizinle vakit geçirmek istemiyor gibi görünüyorsa, bu onun o kadar ilgilenmediğinin veya iyi bir partner olmalarını zorlaştıran bir kişilik özelliğine veya durumuna sahip olduğunun bir işareti olabilir. Wills, "Pratik veya açık bir açıklama yoksa bu narsisizm, antisosyal veya Asperger'in bir işareti olabilir" diyor.

    Nihayetinde, eşiniz size öncelik vermiyorsa, bu genellikle ilişki devam ederken sizi en sona koymaya devam edeceklerinin bir işaretidir. Zamanla, bu davranış muhtemelen dengesiz bir ilişki dinamiğine yol açacaktır. Alderson, "Eşiniz bir ilişkinin ilk aşamalarında size öncelik vermiyorsa, varlığınıza değer vermediklerinin bir göstergesi olabilir" diye uyarıyor ve ekliyor: "Bu kırmızı bayrak bazen açık ve dürüst iletişim yoluyla çözülebilir. Ama ihtiyaçlarınızı partnerinize birden çok kez iletmişseniz ve o hala bunları karşılamak için herhangi bir çaba göstermiyorsa, ilişkiyi yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir, çünkü insanların bunun gibi temel davranışlarını değiştirmesi zor."
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    DUYGULARINIZI EŞİNİZE İLETMEKTEN KORKUYORSUNUZ

    Açık ve dürüst iletişim, herhangi bir sağlıklı ilişki için esastır. Hiçbir ilişki mükemmel değildir, bu nedenle eşinizle sorunlarınızı konuşabilmek çok önemlidir. Partneriniz açılmanızı zorlaştırıyorsa, bu, ileride sorunları çözmenin zor olacağına dair bir kırmızı bayrak olabilir.

    Alderson, "Eşinizin yanında fikirlerinizi veya duygularınızı dile getirmek konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, bu bir şeylerin ters gittiğinin bir işareti olabilir. Örneğin, eşiniz size kendinizi ifade etmeniz için güvenli bir ortam sağlamıyor olabilir. Uzun vadede, ihtiyaçlarınızı iletebileceğiniz güvenli bir alanınız yoksa, ilişkide ihmal edilmiş ve duyulmamış hissedeceksiniz." diyor.

    Wills, bazen iletişim kurmaktan korkmanın  partneriniz için bir acil durum olmayabileceğini ekliyor ve bu sizin için bir acil çağrı olabilir. "Bu bir 'sizin sorununuz' olabilir. Eşlerini memnun etmek veya yatıştırmak için duygularını veya arzularını ifade etmekten korkan veya isteksiz olan kişilerde karşılıklı bağımlılık belirgindir." diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    PARTNERİNİZ BAŞARILARINIZI KUTLAMIYOR

    Bu, tespit edilmesi zor olabilecek bir acil durumdur. Eşinizin "kazançlarınızı" küçümseme veya görmezden gelme eğiliminde olduğunu fark ederseniz, empati kurmakta zorlandıklarının veya başarınız tarafından tehdit edildiğini hissettiklerinin bir işareti olabilir. Söylemeye gerek yok, zamanla bu muhtemelen mutlu bir ilişkiye yol açmayacaktır. 

    Alderson'a göre bu, derinlerde bir yerde partnerinizin sizi ekibinizin bir parçası olarak görmediği anlamına da gelebilir. "Eşiniz başarılarınızı paylaşmaktan mutlu olmalı, onları bir rekabet veya egolarını tehdit eden bir şey olarak görmemeli" diyor. "Ayrıca zor zamanlarda sizi desteklemeye ve gerektiğinde ayağa kalkmanıza yardımcı olmaya istekli olmalılar. Bir ortağın zaferlerini kutlamamak, zamanla kırgınlıkların oluşmasına neden olabilir."

    Wills, kazanımlarınızı sürekli olarak kutlamakta başarısız olan bir partnerin narsisizm, sosyopati veya Asperger olabileceğini ekliyor. "İlginç bir şekilde, Asperger'de bu genellikle sizi sevmediklerinden veya umursamadıklarından değil, daha çok dar ilgi alanlarına, bilişsel empati eksikliğine veya zayıf sosyal iletişime sahip olmalarıyla ilgilidir" diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    PARTNERİNE GÜVENEMEZSİN

    Partnerinize güvenebilmek, herhangi bir sağlıklı ilişkide hayati önem taşır. Bu zamanında gelmeleri veya ev işlerinin yarısını yapmaları konusunda onlara güvenmek olsa bile. Partnerinize güvenemeyeceğinizi düşünüyorsanız, zaman geçtikçe kırgınlığın arttığını ve gerginliğin arttığını görebilirsiniz. 

    Alderson, "İlişkilerde güven her şeydir ve partnerinize güvenemezseniz, ilişkide kendinizi güvende hissedemezsiniz" diyor ve ekliyor: "Bu, eşinizin her zaman geç kalması kadar küçük bir şey veya nerede oldukları konusunda dürüst olmamaları gibi daha ciddi bir şey olabilir." Kalıcı, güçlü bir ilişki kurmak için, eşinizin sözünü tutmasına güvenebilmenizin önemli olduğunu söylüyor. "Sağlıklı ilişkiler, karşılıklı destek temeli üzerine kuruludur ve bu, ihtiyaç duyulduğunda yanlarında olacağına güvenmeyi gerektirir."
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    PARTNERİN SENİ AŞK BOMBARDIMANINA TUTUYORSA

    Aşk bombardımanı, bugünlerde her yerde karşımıza çıkan o heyecanlı ilişki terimlerinden biri. Bununla birlikte, aşk bombalaması başka bir trend değil aksine birinin kontrol ettiğine dair tehlikeli bir işaret. Aşk bombardımanı, ilişkinin başlarında birisinin size sevgi yağdırdığı, ardından bu sevgiyi ortadan kaldırdığı ve ilişkide sizden çaba beklemeye devam ettiği bir modeldir. Sonuç olarak, genellikle kaybettiğiniz sevgiyi yeniden kazanmaya çalışırsınız ve bazen yapmanız gerekenden fazlasını yapmaya istekli olursunuz. 2017'de yapılan bir araştırma, aşk bombardımanının genellikle narsisizmin açık bir işareti olduğunu açıkladı.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    Wills, "Aşk bombalaması klasik narsist veya histrionik davranıştır" diyor. "Duygusal taciz ve manipülasyonun en güçlü araçlarından biri, sevginin kontrolüdür. Aşk bombardımanının kötü ikiz kardeşleri aşağılayıcı ve terk edicidir. Bu ise duygusal kontrolün çok güçlü araçlarıdır.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    Alderson, aşk bombalamasının insanların başkalarını kontrol etmek için kullandıkları bir tür manipülasyon olduğunu ekliyor. "Aşk bombardımanı ilk bakışta ilgi çekici görünmese de ve insanların ilgiden gurur duyması alışılmadık bir durum olmasa da, aşk bombacısı gelecekte karşılığında belirli şeyler bekleyecektir.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    PARTNERİNİZ SİZİNLE UZLAŞMAYA YANAŞMIYOR

    Uzlaşma her ilişkide anahtardır. Hiçbir çift her zaman aynı şeyi istemez. Akşam yemeği için nerede yeneceğine karar vermekten çocuk sahibi olup olmayacağına karar vermeye kadar her türlü ödün verilebilir. Partneriniz ihtiyaçlarınızı dinleyemiyorsa ve sizinle uzlaşma yapamıyorsa, muhtemelen kendinizi onların arzularına uygun hareket ederken veya sonunda ayrılırken bulacaksınız. 2017'de yapılan bir araştırma, erkeklerin doğumdan sonra taviz verdiği ilişkilerin daha uzun sürdüğünü bile buldu.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    Alderson, "Partneriniz taviz veremezse, daha kötüsünün geleceğine dair bir uyarı işareti olabilir. Her sağlıklı ilişkide uzlaşma önemlidir ve bu, eşinizin ihtiyaçlarınızı önemsediğini gösterir. Eşiniz inançlarından taviz vermek istemiyorsa, bu çok tek taraflı bir ilişki yaratabilir." diyor. İlişkiniz zamanla daha karmaşık hale geldikçe, eşinizin uzlaşma isteksizliğinin daha da kötüleşeceğini ekliyor. "Eşiniz şimdi küçük şeylerden ödün veremiyorsa, daha sonra daha kolay olmayacak" diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    EŞİNİZ TARAFINDAN ARKADAŞLARINIZDAN VE AİLENİZDEN UZAKLAŞTIĞINIZI HİSSEDİYORSUNUZ

    Bazı toksik ilişkilerde partneriniz sizi ailenizin ve arkadaşlarınızın etkisinden izole etmeye çalışabilir. Psych Central'ın işaret ettiği  gibi, diğer insanların fikirlerini ne kadar az dinlerseniz, o kadar çok kontrol edilebilirsiniz.

    Wills, "Tecrit, teşhis veya arkasındaki neden ne olursa olsun, duygusal istismar ve manipülasyonun önemli bir aracıdır" diye uyarıyor. "Devam ederse kötü sonuçlanabilir."

    Alderson, izolasyonun bir kontrol aracı olduğunu kabul ediyor. "Eşiniz, ilişkiniz veya davranışları hakkında başka biriyle konuşmanızı istemeyebilir. Daha izole hale geldikçe, ilişki sorunlarınız hakkında konuşacak daha az insanın olması anlamında aşağı doğru bir sarmal haline gelebilir." diyor. Eski sosyal ağınız olmadan partneriniz sizi toksik davranışlarının normal olduğuna ikna etmeye başlayabilir. "Eşiniz sizi ailenizden ve arkadaşlarınızdan ayırmaya çalışıyorsa, onu mümkün olan en kısa sürede durdurmanız çok önemlidir" diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    EŞİNİZ NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ GÖSTERİYOR

    Narsisizm, birinin aşırı derecede kendine takıntılı olmasına yol açan bir kişilik bozukluğudur. Diagnostic and Statistical Manual'a göre, "bir büyüklük, hayranlık duyma ihtiyacı ve empati eksikliği" olarak tanımlanır. Doğal olarak, kendini takıntıyla kör etmiş biriyle ilişki içinde olmak kolay değildir. Aslında, çoğu zaman ilişkide toksik davranışlara yol açabilir.

    Wills, "Gerçekten 'Narsisistik Kişilik Bozukluğu' teşhisi konan kişiler genellikle sorunun kendilerinde olduğuna inanmazlar ve değişmek için içtenlikle yardım istemezler" diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    Bir kişiye bozukluk teşhisi konmamışsa, ancak sadece bazı narsist eğilimler varsa işler yine de zorlaşabilir. Alderson, "Narsist davranış bir gecede değiştirebileceğiniz bir şey değildir. Bu durum genellikle yıllarca terapi ve büyük miktarda çaba gerektirir. Bu nedenle partneriniz narsist olduğuna dair herhangi bir belirti gösterirse, durumun kısa vadede düzelmesi pek olası değildir" diyor. Narsisistik davranış tehlikeli olsa da, bir ilişkinin ilk aşamalarında her zaman o kadar fark edilmez. Alderson, "Bazı işaretler, partnerinizin sürekli övgüye ihtiyaç duymasını, her şeyin hakkını teslim etmesini ve sizden 7/24 müsait olmanızı beklemesini içerebilir. Empati eksikliği anlamına geldiği için daha kötüsünün geleceğine dair bir uyarı işareti olabilir." diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    TÜM İLİŞKİNİZ ALKOL ETRAFINDA DÖNÜYOR

    Dikkat edilmesi gereken son bir kırmızı bayrak, alkol bağımlılığıdır. Birçok ilişki, bir barda bir akşam veya akşam yemeği ve içeceklerle başlar. Bununla birlikte, tüm ilişkiniz alkol tüketimi etrafında dönüyor gibi görünüyorsa, bu sizin ve eşinizin gerçek bir bağ kurmadığınızın bir işareti olabilir. Aslında, 2017'de yapılan bir araştırmaya göre, bir ilişkide aşırı alkol kullanımı ilişki memnuniyetinin azalmasına ve çiftler arasında daha fazla kavgaya yol açıyor. 

    Alderson, "İlişkiniz alkol etrafında dönüyorsa, bu endişe kaynağı olabilir. Alkol, bir ilişkideki gerçeklerden kaçmanın veya sorunları maskelemenin bir yolu olarak kullanılabilir. Ne yazık ki bu, altta yatan sorunların ele alınmadığı ve sorunların iyileşmek yerine zamanla daha da kötüleşebileceği anlamına gelir."  diye uyarıyor. Ayrıca, ikiniz de ayıkken partnerinizle zaman geçirmenin önemli olduğunu öne sürüyor. "Aynı zamanda kırmızı bir bayrak çünkü eşinizle bağlantı kurmak için alkole ihtiyacınız varsa, daha derin bir düzeyde uyumlu olmayabileceğinizi gösterebilir" diyor.
  • İlişkinizde tehlike çanlarının çaldığını gösteren 13 işaret! Bilim bu durumlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor

    Wills, "bir ay veya daha uzun süre alkol olmadan ilişkinin testini" yapmayı öneriyor. Bu şekilde, ilişkinizin gerçekten alkol bağımlılığı üzerine kurulu olup olmadığını veya sizin ve eşinizin daha güçlü bir şeye sahip olup olmadığını görebileceksiniz. Wills, "Eğer başarısız olursa, birbirini karşılıklı olarak pekiştiren bir eş-madde kötüye kullanımı bozukluğunun kurşunundan kaçmış olabilirsiniz," diye özetliyor.

 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.