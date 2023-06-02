EŞİNİZLE BİRLİKTE EVİNİZDE KENDİNİZİ GÜVENSİZ HİSSEDİYORSUNUZ

İlişkinizin sizin için kötü olabileceğine dair gerçekten açık bir işaret, içgüdülerinizdir. Huzursuzluk duygularınızı mantıklı bir şekilde uzaklaştırmak cazip gelse de içgüdülerinizin size söylediklerini dinlemek her zaman iyidir. Örneğin, kendi evinizde eşinizin yanında kendinizi aktif olarak güvensiz hissediyorsanız, bu duyguya dikkat etmeniz önemlidir.

So Syncd'in Kurucu Ortağı ve İlişki Uzmanı Jessica Alderson, "Kendi evinizde güvensiz hissetmek, herhangi bir ilişkideki en ciddi tehliklerden biridir. Eşiniz tarafından tehdit edildiğini hissediyorsanız veya geçmişte şiddet veya saldırgan davranışlar sergiliyorsa, kendinizi korumak için gerekli adımları atmanız önemlidir." diye uyarıyor.

Kendinizi fiziksel olarak tehdit altında hissetmeseniz bile evinizde duygusal olarak huzursuz hissedebilirsiniz. "Aslında F*** Ver" adlı yeni kitabın yazarı Dr. Alex Wills'in dediği gibi, "Aynı zamanda bir ihtiyaç ve hak olan duygusal veya psikolojik güvenliği de göz ardı etmeyin."