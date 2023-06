PARTNERİNİZ SİZİNLE UZLAŞMAYA YANAŞMIYOR

Uzlaşma her ilişkide anahtardır. Hiçbir çift her zaman aynı şeyi istemez. Akşam yemeği için nerede yeneceğine karar vermekten çocuk sahibi olup olmayacağına karar vermeye kadar her türlü ödün verilebilir. Partneriniz ihtiyaçlarınızı dinleyemiyorsa ve sizinle uzlaşma yapamıyorsa, muhtemelen kendinizi onların arzularına uygun hareket ederken veya sonunda ayrılırken bulacaksınız. 2017'de yapılan bir araştırma, erkeklerin doğumdan sonra taviz verdiği ilişkilerin daha uzun sürdüğünü bile buldu.