Tüm erkek çocukların babalarından duyması gereken 7 şey

4. "İNSANLARA SANA DAVRANILMASINI İSTEDİĞİN GİBİ DAVRAN"

Oğlunuza insanlara kendisine davranılmasını istediği gibi davranmayı öğretmek sadece sosyal etkileşimler için işe yaramaz. Okula ve takım sporlarına taşınabilir ve hatta genç bir adama sadakat ve topluluk fikrini aşılayabilir.

Reichert, "Bu fikir, bireyciliğe gerçek bir meydan okumadır. Bütün, parçalarının toplamından daha büyüktür. 'Hiç kimseyi geride bırakmayın' denizcilik zihniyeti, çünkü yaralanırsanız geride kalabileceğinize inanarak asla savaşa gitmek istemezsiniz. Her biriniz için her şey olmak istiyorsunuz." diyor.