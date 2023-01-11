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Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

Anne baba olmak belki de dünyanın en zor işlerinden birisidir. Çünkü çocuk yetiştirirken onlara davranışlarınız karakterlerini belirlemede en büyük etkenlerden olacaktır. Çocuklara verilecek sevgi, değer ve eğitim onların geleceklerini şekillendirecektir. Bu nedenle çocuk yetiştirirken ebeveynlerin çok hassas ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri oldukça önemlidir. Uzmanlar, her ne olursa olsun çocuklara karşı anne babaların saygılı olması gerektiğinin altını çiziyor. Saygılı ebeveynlik stili ise çocukları başarıya götürüyor. Peki, saygılı ebeveyn nasıl olunur? İşte saygılı ebeveynlik stilinin üç kuralı…

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  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    Anne baba olmanın en önemli görevlerinden birisi de rol model olmaktır. Rol model olmanın gücünü mutlaka anlamalı ve çocuklarımızın her kelimemiz ve her hareketimiz aracılığıyla bizden bir şey öğrendiklerinin farkında olmalı. Özellikle sevgi, ilişkiler, empati, cömertlik, büyüklenme, sabır, hoşgörü, nezaket, dürüstlük ve saygı konularındaki tavırlarımızdan çocuklar inanılmaz derecede etkilenirler.
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    Ebeveynlik konusunda uzman olan klinik psikolog ve yazar Margot Machol Bisnow, 'Bir Girişimci Yetiştirmek' adlı kitabı için, hayatlarının ileriki döneminde başarılı olan çocuklar yetiştiren 70 ebeveyn ile konuştu ve ortak bir tema saptadı.
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    Machol'un CNBC'deki makalesine göre, bu ebeveynlerin hepsi yetiştirdikleri çocuklara saygılı davranmış.

    Margot Machol yazısında çocuk yetiştirme konusunda herkesin farklı fikirleri olabileceğini bu nedenle kimisinin 'katı' kimisinin 'hoşgörülü' stili benimsediğini söylüyor. Çoğu insanın ise bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalıştığını belirtiyor.
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    AKILLI EBEVEYNLİK!

    Ancak katılık ya da hoşgörü yelpazesinin neresinde olurlarsa olsunlar, başarılı çocuklar yetiştiren ebeveynlerin çocuklarına saygı duydukları ve saygılı davrandıkları görülmüştür.

    'Akıllı ebeveynlik' olarak da adlandırılan 'saygılı ebeveynlik' standartları ve kuralları belirleme konusunda (örneğin harçlık miktarı, ekran zamanı, uyku saati vs.) net ve kararlı olmak, ancak çocukların seçimlerine saygı göstermek (örneğin, okul sonrası aktiviteleri seçmeyi çocuğa bırakmak) olarak tanımlanabilir.
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    SAYGILI EBEVEYN ÇOCUKLARI BAĞIMSIZ VARLIKLAR OLARAK GÖRÜR

    Psikolog Margot Machol, saygılı ebeveynlerin bireyselliğe değer verdiğini, çocuklarına ilgi alanları, hobi ya da kendini ifade etme biçimi dikte etmeye çalışmadığını belirterek,

    "Çocukları çatışmadan kaçınmaya teşvik eden ve 'aşırı hoşgörülü' veya duygusal ihtiyaçlarını çok az dikkate 'otoriter' ebeveynlik tarzlarının aksine, saygılı ebeveynlik çocukları bağımsız, rasyonel varlıklar olarak görmekle mümkün." diyor.
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    Ünlü Psikolog Angela Duckworth da, 'Grit' (Cesaret) adlı kitabında çocuk yetiştirmenin en iyi yolunun bu olduğu söylüyor:

    "Saygılı ebeveynler çocukların psikolojik ihtiyaçlarını doğru anlar. Çocukların sevgiye, sınırlara ve özgürlüğe ihtiyaçları olduğunu bilir. Güçten çok bilgiye ve bilgeliğe dayanır."
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    İşte saygılı ebeveynlik stilinin üç kuralı…

    Yapıyı kurun, sınırları çizin

    Kurduğunuz yapıda ve koyduğunuz kurallarda katı olsanız da beklentileri karşılandığı sürece çocukların kendi seçimlerini yapmasına izin verin. İşlerin nasıl daha iyi yapılabileceği konusunda onlara rehberlik edin. Zor olsa bile bir şeyler yapmalarını bekleyin.
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    Destek verin

    Çocuklara kendi bakış açılarını oluşturma fırsatı verin. Mahremiyetlerine saygı gösterin. Hareketlerinde veya konuşmalarında sürekli düzeltmeler yapmayın.
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    Sefkatli olun

    Çocuklarınız sizden yardım isteyebileceklerini bilsin. Onlarla vakit geçirin ve şefkatli davranın.
  • Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

    Margot Machol Bisnow kitabında bugünün başarılı ve bağımsız yetişkinlerinin anne babalarıyla olan ilişkilerini hikayeleştirerek yer veriyor.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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