Çocukların başarılı olmasında en büyük etken: Saygılı ebeveynlik stili!

AKILLI EBEVEYNLİK!

Ancak katılık ya da hoşgörü yelpazesinin neresinde olurlarsa olsunlar, başarılı çocuklar yetiştiren ebeveynlerin çocuklarına saygı duydukları ve saygılı davrandıkları görülmüştür.

'Akıllı ebeveynlik' olarak da adlandırılan 'saygılı ebeveynlik' standartları ve kuralları belirleme konusunda (örneğin harçlık miktarı, ekran zamanı, uyku saati vs.) net ve kararlı olmak, ancak çocukların seçimlerine saygı göstermek (örneğin, okul sonrası aktiviteleri seçmeyi çocuğa bırakmak) olarak tanımlanabilir.