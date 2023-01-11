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Çocuğunuzu sakinleştirmek için bunu yapmayın: Bilmeden zarar veriyor olabilirsiniz

Çocuklarla zaman zaman başa çıkmak oldukça zor olabiliyor ve genelde ebeveynlerin bunu yapmak için ilk başvurduğu yöntem; çocuğu tablet veya telefonla oyalamak oluyor. Gayet masum gibi görünen bu hareket, çocukların duygusal gelişiminde ciddi olumsuzluklar yol açıyor böylece ortaya, aşırı tepkiler veren çocuklar çıkıyor. İşte, 422 çocuk üzerinde yapılan bir çalışma...

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  • Çocuğunuzu sakinleştirmek için bunu yapmayın: Bilmeden zarar veriyor olabilirsiniz

    JAMA Pediatri isimli bir tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma; çocukların, teknolojiden nasıl etkilendiğini gösteriyor.

    Araştırmacılar, 422 ebeveyn ve aynı sayıdaki çocuklar üzerinde bir araştırma yaptı. Yaşları 3 ile 5 arasında değişen çocukların; telefon, tablet gibi cihazlarla olan etkileşimleri birkaç ay boyunca gözlemlendi.
  • Çocuğunuzu sakinleştirmek için bunu yapmayın: Bilmeden zarar veriyor olabilirsiniz

    Araştırma ekibi; kendini üzgün veya huysuz hissettiğinde çocuğa oyalanması için verilen cihazların; çocukların duygusal gelişimine sekte vurduğunu saptadı.
  • Çocuğunuzu sakinleştirmek için bunu yapmayın: Bilmeden zarar veriyor olabilirsiniz

    Bu şekilde alışan çocuklar, herhangi bir cihaz olmadan duygularını düzenleyemiyordu. Çocuklar; aşırı duygusal tepkiler veriyor ve ruh halleri çok hızlı değişiyordu.

    Bu durum; özellikle hiperaktivite tanısı konan çocuklarda daha yoğundu. 
  • Çocuğunuzu sakinleştirmek için bunu yapmayın: Bilmeden zarar veriyor olabilirsiniz

    Ekip, üzgün bir çocuktan kısa süreli olarak kurtulmanın, onların duygusal gelişimlerinde uzun vadeli sorunlara yol açabileceğini söylüyor çünkü bu kestirme yol, diğer başa çıkma yollarını devre dışı bırakıyor. 
  • Çocuğunuzu sakinleştirmek için bunu yapmayın: Bilmeden zarar veriyor olabilirsiniz

    Çalışmanın yazarları, ölçülü olarak cihaz kullanımının faydalı olabileceğini aynı zamanda çocukları sakinleştirmeye çalışmanın birincil veya sık kullanılan bir yolu olarak kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

    Kaynak: Science Alert 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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