Çocuğunuzu sakinleştirmek için bunu yapmayın: Bilmeden zarar veriyor olabilirsiniz

JAMA Pediatri isimli bir tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma; çocukların, teknolojiden nasıl etkilendiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, 422 ebeveyn ve aynı sayıdaki çocuklar üzerinde bir araştırma yaptı. Yaşları 3 ile 5 arasında değişen çocukların; telefon, tablet gibi cihazlarla olan etkileşimleri birkaç ay boyunca gözlemlendi.