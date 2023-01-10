Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

MR'a giren deneklerden, hareketsiz bir şekilde ve sadece içlerinden; dua etmeleri arkasından sevdikleri herhangi biriyle konuşuyormuş gibi hayal kurmaları istendi.

Verilerin tarafsızca olması için de son olarak denekler, hayvanlardan oluşan bir geçit törenini hayal etti. Tüm bu beyin aktiviteleri, değerlendirilmek üzere bir araya getirildi.