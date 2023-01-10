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Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

Bilimsel bir deney kapsamında beynin çekilen MR görüntüsü; dua ederken ve sevdiğimiz biriyle konuşurken aynı tepkiyi verdiğimizi ortaya koyuyor. Görünüşe göre; insanlar dua ederken, Yaratıcı ile direkt bir iletişim kurduğuna inanıyor.

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  • Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

    ABD'deki Teksas Üniversitesi'nden Raymond L. Neubauer, ilginç bir deneye imza attı ve dua sırasında insanların neler hissettiğini bilimsel olarak açıkladı.
  • Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

    Deneyde, Tanrı inancına sahip 8 Hıristiyan kadın ve 6 erkek yer aldı. Deneklerin seçilmesinde tek kriter; Tanrı'nın varlığını hissedebilen kişiler olmalarıydı. Bir bakıma dini inanışına sıkı sıkıya bağlı olan kişiler tercih edildi.
  • Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

    MR'a giren deneklerden, hareketsiz bir şekilde ve sadece içlerinden; dua etmeleri arkasından sevdikleri herhangi biriyle konuşuyormuş gibi hayal kurmaları istendi.

    Verilerin tarafsızca olması için de son olarak denekler, hayvanlardan oluşan bir geçit törenini hayal etti. Tüm bu beyin aktiviteleri, değerlendirilmek üzere bir araya getirildi.
  • Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

    Neubauer, dua ederken ve sevilen biriyle konuşurken meydana gelen beyin aktivitelerini görselleştirildiğinde beyin bölgeleri arasında oldukça yakın bir eşleşme olduğunu buldu.
  • Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

    Fotoğrafta, çalışmanın MR görüntüleri yer alıyor. Üst taraftaki MR görüntüsü deneklerin sevdiği biriyle konuştuğunu hayal ettiğinde ortaya çıkan beyin hareketi. Alt taraf ise dua sırasında beyinde oluşan hareketlenmeyi ifade ediyor.

    Açıkça görüldüğü gibi beyin; dua etmeyi ve sevdiğimiz kişiyle konuşmayı bir sayıyor.
  • Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

    Ayrıca beyinde meydana gelen başka bölgelerdeki aktiviyasyonlar, kişinin "hayal kurmasına" olanak sağlayarak, Tanrı'yı sohbet edebilecekleri gerçek bir varlık gibi gördüklerini gösteriyor.
  • Beynimize göre dua etmek ve sevdiğimiz biriyle konuşmak aynı şey

    Deney hakkında konuşan Neubauer, "Katılımcılar, Tanrı'nın aslında dualarına cevap verdiğini hissediyor ve hepsi MR'ın içinde dua ederken zamanın en azından bir kısmında Tanrı'nın varlığını hissettiğini bildirdi." 

    Kaynak: Patheos

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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