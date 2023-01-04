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En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

Bazı rüyalar o kadar sık görülür ki insanın aklına takılır. Bu rüyalar bize bir şey anlatmak istiyor olabilir mi? Rüyalar hakkında araştırma yapan yazarlara göre; evet, bilinçaltınız size bir mesaj veriyor. İşte, en sık görülen rüyaların anlamları...

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  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    DÜŞMEK

    Yüksekten düşme rüyaları çok yaygındır. Resimli Rüya Sözlüğü kitabının yazarı Russell Grant, "Bu, gerçek hayatta korkunun; belki işte ya da aşk hayatınızda başarısız olmanın bir simgesidir. Düşmek genellikle kendinizi daha fazla bırakma ve hayattan daha fazla zevk alma ihtiyacını ifade eder." 

    Kitabın orijinal ismi: The Illustrated Dream Dictionary
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    TOPLUM İÇİNDE ÇIPLAK KALMA

    Yeni Başlayanlar İçin Rüya Sözlüğü kitabının yazarı Penney Peirce, rüyada toplum içinde çıplak kalmanın kendinizi bir sahtekâr gibi hissettiğinizi veya kusurlarınızı ve eksikliklerinizi ifşa etmekten korktuğunuzu gösterebileceğini öne sürüyor.

    Kitabın orijinal ismi: Dream Dictionary For Dummies
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    DİŞ KAYBETMEK

    Yeni Başlayanlar İçin Rüya Sözlüğü kitabının yazarı Penney Peirce, rüyada diş kaybetmenin birden fazla anlamı olabileceğini öne sürüyor. 

    Örneğin; çekiciliğiniz veya görünümünüz hakkında endişelendiğiniz anlamına gelebilir. Ayrıca, iletişim kurma yeteneğinizle ilgili endişelerinizi veya utanç verici bir şey söylemiş olabileceğinizden endişe duyduğunuzu da gösterebilir.

    Kitabın orijinal ismi: Dream Dictionary For Dummies
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    ÖLMEK

    Ölüm, rüyaların başka bir yaygın konusudur  ve rahatsız edici olabilir. Lauri Loewenberg Rüya adlı kitabında "Ölüm gibi, değişim de korkutucu olabilir çünkü ölüm gibi değişimin de 'öbür tarafında' ne olduğunu bilmiyoruz, bu yüzden rüya gören zihin değişimi ölümle bir tutuyor" diyor.

    Kitabın orijinal ismi: Dream 
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    Loewenberg ayrıca sevilen birinin ölümünü hayal etmenin, özellikle çocuklarımızla ilgili olarak benzer bir değişim korkusunu yansıtabileceğine inanıyor.

    Bir çocuk büyüdükçe; bir ebeveyn, çocuğunun nasıl bu kadar hızlı büyüdüğünü düşünür. Bu nedenle ölüm rüyaları, zamanın geçişi için bir tür yas tutmayı yansıtır.
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    ALDATILMAK

    Eksiksiz Rüya Sözlüğü: Rüyalarınızın Ne Anlama Geldiğini Bilmek İçin Başucu Rehberi kitabının yazarları Trish ve Rob MacGregor, "Bu rüyalar sadakatsizlik korkularının bir yansıması olsa da partnerinizin aldattığı veya aldatacağı anlamına gelmez. Bu başka bir 'eğer' rüyası; gerçekliğin sınırlarını test ediyorsunuz " diyor.

    Kitabın orijinal ismi: Complete Dream Dictionary: A Bedside Guide to Knowing What Your Dreams Mean
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    Rüya Sözlüğü kitabının yazarları Eve Adamson ve Gayle Williamson, sadakatsizlikle ilgili rüyaların bir ilişkide güven, sadakat ve iletişim ile ilgili sorunları gösterdiğini öne sürüyorlar. "Siz veya partneriniz rüyanızda aldattıysanız, biriniz şu anda o ilişkiden ihtiyacınız olanı alamıyorsunuz" diye belirtiyorlar. 

    Kitabın orijinal ismi: The Complete Idiot's Guide Dream Dictionary
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    UÇMAK

    Rüya Sözlüğü kitabının yazarı Tony Crisp'e göre, uçmayla ilgili rüyaların genellikle iki farklı yönü vardır. Özgürlük ve bağımsızlık duygularını temsil edebildiği gibi hayatın gerçeklerinden kaçma arzusunu da gösterebilirler.

    Kitabın orijinal ismi: Dream Dictionary
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    KOVALANMAK

    Rüya Sözlüğü kitabının yazarı Tony Crisp, bir rüyada kovalanmanın kendi korkularınızdan veya arzularınızdan kaçma arzusunu gösterebileceğini öne sürüyor. 

    Böyle bir rüyanın ne anlama geldiğini anlamanın anahtarı, kısmen sizi takip eden kişinin kimliğine bağlıdır. Öyleyse, bunu tek tek ele almak gerekir. 

    Kitabın orijinal ismi: Dream Dictionary
  • En yaygın görülen 7 rüya ve anlamları: Bilinçaltınızdan size bir mesaj var

    Bir hayvan: Kendi öfkenizden, tutkularınızdan ve diğer hislerinizden saklanıyor olabilirsiniz.

    Bilinmeyen bir kovalayıcı: Takipçiniz gizemli, bilinmeyen bir figürse, bu bir çocukluk deneyimini veya geçmiş bir travmayı temsil ediyor olabilir.

    Karşı cinsten bir üye: Crisp, bunun aşktan korktuğunuz veya geçmiş bir ilişkinin peşini bırakmadığınız anlamına geldiğini öne sürüyor.

    Kaynak: Very Well Mind

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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