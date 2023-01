ALDATILMAK

Eksiksiz Rüya Sözlüğü: Rüyalarınızın Ne Anlama Geldiğini Bilmek İçin Başucu Rehberi kitabının yazarları Trish ve Rob MacGregor, "Bu rüyalar sadakatsizlik korkularının bir yansıması olsa da partnerinizin aldattığı veya aldatacağı anlamına gelmez. Bu başka bir 'eğer' rüyası; gerçekliğin sınırlarını test ediyorsunuz " diyor.

Kitabın orijinal ismi: Complete Dream Dictionary: A Bedside Guide to Knowing What Your Dreams Mean