Bir hayvan: Kendi öfkenizden, tutkularınızdan ve diğer hislerinizden saklanıyor olabilirsiniz.

Bilinmeyen bir kovalayıcı: Takipçiniz gizemli, bilinmeyen bir figürse, bu bir çocukluk deneyimini veya geçmiş bir travmayı temsil ediyor olabilir.

Karşı cinsten bir üye: Crisp, bunun aşktan korktuğunuz veya geçmiş bir ilişkinin peşini bırakmadığınız anlamına geldiğini öne sürüyor.

Kaynak: Very Well Mind