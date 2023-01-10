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Dünya saatte 1600 kilometre hızla dönüyorken neden biz bunu hissetmiyoruz?

Dünya, kendi ekseni etrafında akıl almaz bir hızla dönüyor. Buna rağmen, yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı bu dönüş hızını hissetmiyor. Peki, bunun sebebi nedir? İşte, fizik kurallarına dair hap bir bilgi...

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  • Dünya saatte 1600 kilometre hızla dönüyorken neden biz bunu hissetmiyoruz?

    Dünya her 24 saatte bir kendi ekseni etrafında döner.  Dünya'nın dönüş hızı yaklaşık olarak saatte 1.600 kilometreye tekamül eder. Peki, nasıl oluyor da Dünya bu kadar hızlı dönmesine rağmen biz bunu hissetmiyoruz?
  • Dünya saatte 1600 kilometre hızla dönüyorken neden biz bunu hissetmiyoruz?

    Bunun nedeni, sizin ve diğer her şeyin - Dünya'nın okyanusları ve atmosferi dâhil - Dünya ile birlikte aynı sabit hızla dönmesidir.

    Eğer Dünya'nın dönüşü aniden hızlanacak veya yavaşlayacak olsaydı, bunu kesinlikle hissederdiniz çünkü hızlı bir arabada giderken birinin hızlanması ya da frene basması gibi bir duygu olurdu!
  • Dünya saatte 1600 kilometre hızla dönüyorken neden biz bunu hissetmiyoruz?

    Yaptığınız bir uçak veya araba yolculuğunu düşünün. Uçağa binerken gözlerinizi kapattığınızda hiç hareket etmiyormuş gibi hissedersiniz. Hostes size bir bardak kahve verdiğinde fincan uçağın arkasına uçmaz çünkü kahve, fincan ve siz uçakla aynı hızda hareket ediyorsunuz.

    Kaynak: Earth Sky

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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