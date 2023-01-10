Dünya saatte 1600 kilometre hızla dönüyorken neden biz bunu hissetmiyoruz?

Bunun nedeni, sizin ve diğer her şeyin - Dünya'nın okyanusları ve atmosferi dâhil - Dünya ile birlikte aynı sabit hızla dönmesidir.

Eğer Dünya'nın dönüşü aniden hızlanacak veya yavaşlayacak olsaydı, bunu kesinlikle hissederdiniz çünkü hızlı bir arabada giderken birinin hızlanması ya da frene basması gibi bir duygu olurdu!