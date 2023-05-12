Mozart dinlemek beyin gücünü artırır mı?

Sonra, belki de Mozart'ın o kadar da özel olmadığı ortaya çıkmaya başladı. 2010'da daha fazla sayıda çalışmanın daha büyük bir meta-analizi yine olumlu bir etki buldu, ancak diğer müzik türleri de işe yaradı. Bir çalışma, Schubert'i dinlemenin ve bir Stephen King romanından yüksek sesle okunan bir pasajı dinlemenin de aynı derecede iyi olduğunu buldu. Ama sadece zevk aldıysan! Bu nedenle, belki de tam olarak duyduğunuz notalardan ziyade keyif ve katılım anahtardır.