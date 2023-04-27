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Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin 5 davranışı

Ebeveynlerin, çocukları duygusal olarak istismar ettiği birçok yol olabilir. Bu kimi zaman suçlamak kimi zaman da karşılaştırma yapmak gibi basit gözüken davranışlarla kendini gösterebilir.

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  • Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin 5 davranışı

    İHMAL ETMEK

    İhmal, bir şeye gerektiği gibi bakamama olarak tanımlanır ve bu duygusal olarak istismarcı bir ebeveynin ana işaretlerinden biridir. İhmal; ister duygusal ihtiyaçlar, ister fiziksel ihtiyaçlar olsun çocuğu görmezden gelmek ve ebeveyn rolü üstlenmemekle ortaya çıkar. 
  • Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin 5 davranışı

    KARŞILAŞTIRMA YAPMAK

    Çocuklarını sıklıkla kardeşleriyle, akranlarıyla ve hatta kendileriyle karşılaştıran ebeveynler çocuklarına kolayca zarar verebilir. Bu tavra sahip anne babalar, genelde çocuklarına şöyle cümleler kurar: Neden kardeşin gibi olamıyorsun? Ben senin yaşındayken evden asla böyle çıkmazdım.
  • Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin 5 davranışı

    TUTARSIZ DAVRANIŞLAR

    Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin en büyük işaretlerinden biri de tutarsız davranışlarıdır. Ebeveyn, o anki ruh haline göre davranır; iyi bir ruh halindeyken çocuğa iyi davranır ancak işler biraz karıştığında asabiyet ve saldırma hali geri döner. Bu durum, çocuğun kendi evinde güvende hissetmemesini ve sürekli diken üstünde oturmasına neden olur.
  • Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin 5 davranışı

    SÖZLÜ TACİZ

    Bu belki de istismarın en net olan şeklidir. Anne babanın, çocuğuna bağırması, karakterini küçük düşürmesi ve bunu acımasızca sürdürmesi bariz bir istismar şeklidir.
  • Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin 5 davranışı

    SÜREKLİ ELEŞTİRMEK VE SUÇLAMAK

    Bir ebeveynin çocuğunu sürekli eleştirmesi, suçlaması ve asla kendi sorumluluğunu üstüne almaması duygusal istismara girer.  Bu, ebeveynlerin kurbanı oynaması, her şeyin her zaman çocuğun hatası olduğunu söylemesi ve genellikle eylemlerinin sorumluluğundan kaçması gibi görünebilir.

    Kaynak: Mind Body Green

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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