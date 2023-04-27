Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin 5 davranışı

TUTARSIZ DAVRANIŞLAR

Duygusal olarak istismarcı ebeveynlerin en büyük işaretlerinden biri de tutarsız davranışlarıdır. Ebeveyn, o anki ruh haline göre davranır; iyi bir ruh halindeyken çocuğa iyi davranır ancak işler biraz karıştığında asabiyet ve saldırma hali geri döner. Bu durum, çocuğun kendi evinde güvende hissetmemesini ve sürekli diken üstünde oturmasına neden olur.