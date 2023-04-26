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Sevilen dizi ve alışveriş platformları ne kadar zamlandı?

Son zamanlarda sevilen birçok platform, yapımları veya hizmetleriyle değil üyelik ücretlerine yaptıkları dev zamlarla konuşuluyor. 2022 ve 2023 senesinin üyelik ücretleri karşılaştırılınca aradaki fark insanı şaşırtıyor.

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  • Youtube, Amazon Prime, Blutv, Netflix, Disney Plus ne kadar zamlandı, kaç TL'ye yükseldi?

    YOUTUBE PREMIUM

    Youtube, arka arkaya yaptığı zamlarla çok konuşulmuştu. Bu rakamlar 2022 yılına ait;

    Öğrenci aylık: 9,99 TL

    Aile planı aylık: 25,99 TL

    Bireysel yıllık: 152,99 TL

    Bireysel aylık: 16,99 TL

    Bu rakamlar ise 2023 yılına ait;

    Öğrenci aylık: 19,49 TL

    Aile planı aylık: 59,99 TL

    Bireysel yıllık: 299,99 TL

    Bireysel aylık: 29,99 TL
  • Youtube, Amazon Prime, Blutv, Netflix, Disney Plus ne kadar zamlandı, kaç TL'ye yükseldi?

    AMAZON PRIME

    Devasa bir alışverişi sitesi olan Amazon Prime'ın bu zamana dek aylık fiyatı 7,90 TL idi ancak şirket tarafından yapılan yüzde 400'lük zam sonrasında fiyat 39 TL olarak güncellendi.
  • Youtube, Amazon Prime, Blutv, Netflix, Disney Plus ne kadar zamlandı, kaç TL'ye yükseldi?

    NETFLIX

    Netflix, üyelik ücretine en çok zaman yapan platformlardan biri. En son fiyatlar şu şekilde;

    "Temel Plan" paketi, 45,99 TL iken 63,99 TL'ye

    Standart Plan paketi ise 69.99 TL'den, 97,99 TL'ye

    Özel plan paketi ise 93.99 TL'den 130,99 TL'ye çıktı. 
  • Youtube, Amazon Prime, Blutv, Netflix, Disney Plus ne kadar zamlandı, kaç TL'ye yükseldi?

    BLUTV

    İnternet televizyonu olarak bilinen BluTV de ücretlerini artırdı. 2022 yılında;

    Aylık kullanım: 49,90 TL

    Yıllık kullanım: 358,80 TL idi.

    Son fiyatlar ise şöyle;

    Aylık kullanım: 69,90 TL

    Yıllık kullanım: 478,80 TL
  • Youtube, Amazon Prime, Blutv, Netflix, Disney Plus ne kadar zamlandı, kaç TL'ye yükseldi?

    DISNEY PLUS

    Türkiye'de yeni bir platform olarak sayılan Disney Plus da zam yapmaktan çekinmedi.

    2022 yılında üyelik fiyatı 34,99 TL iken güncel fiyat 64,99 TL'ye çıktı.

    2022 yılında yıllık ödeme fiyatı 349,90 TL iken yeni fiyat 649,90 TL olarak güncellendi. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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