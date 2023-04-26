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Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir

Birçok insan, fotoğraflarda iyi çıkamadığını düşünür ve bunun direkt kendisinden kaynaklanan bir durum ile eşleştirir. Ancak bu tamamen doğru değildir. Güzel bir fotoğraf; dikkat edilmesi gereken noktaları bilmek ile ilgilidir.

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  • Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir! Bir insan neden fotojenik olamaz?

    POZ VERMEYİ BİLMİYOR OLABİLİRSİNİZ

    Özellikle Instagram'da birçok kullanıcının doğal ve samimi gözüken fotoğraflarının arkasında genelde yoğun bir pratik ve doğru poz vermeyi bilmek yatar. Bu aynı zamanda sizin için de bir cevap olabilir. Kamera karşısında rahat hissetmiyorsanız veya nasıl poz vereceğinizi bilmiyorsanız bu da fotoğraf kalitesini ciddi oranda etkiler. 
  • Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir! Bir insan neden fotojenik olamaz?

    YANLIŞ IŞIKTA FOTOĞRAF ÇEKİLİYORSUNUZ

    Işık, fotoğraf çekmek için her şeydir. Doğru konumlandırılmış bir ışık, tüm manzarayı büyüleyici bir hale getirebilirken, az ışık veya yanlış bir açıdan gelen ışık bir fotoğrafı tamamen mahvedebilir.
  • Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir! Bir insan neden fotojenik olamaz?

    FOTOĞRAFI ÇEKEN KİŞİ BİR PROFESYONEL DEĞİL

    Genelde fotojenik olmadığına karar veren insanlar, sadece ailesi veya arkadaşlarının kadrajına poz vermiş olur. Bu, fotojenik olmadığınızı düşündürebilir ancak fotoğraf çekmek ve karşı tarafın güzelliğini yansıtmak için profesyonel bir fotoğrafçı olmak gerekir. Rastgele çekilen fotoğraflar, algınızı yanlış yönlendirebilir. 
  • Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir! Bir insan neden fotojenik olamaz?

    ŞU ANKİ GÖRÜNTÜNÜZDEN MEMNUN OLMAYABİLİRSİNİZ

    Genelde birçok insan mevcut halleriyle tam barışık olamadığı için fotoğraftaki hallerini de pek sevmez. Bu aslında fotojenik olmadığınız anlamına gelmez; olay, tamamen kendinize olan bakıç açınızla ilgili olabilir. Bu açıdan bakılırsa; arkadaşınızın sevmediği kişisel bir fotoğrafı, sizin hoşunuza gidebilir çünkü algılarınız aynı şekilde değildir.
  • Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir! Bir insan neden fotojenik olamaz?

    FOTOĞRAFTA İYİ ÇIKMAYACAĞINIZ BİR GÜNÜ SEÇİYOR OLABİLİRSİNİZ

    Günlük hayat koşuşturmacasında saçlara, kıyafete veya makyaja sürekli dikkat etmek zor olabiliyor. Yoğun bir günün arkasından kameraya, canlı ve taze bir yüz ile gülümseyememek son derece normaldir. Bunun yerine, fotoğraf çekilmek için özenerek hazırlandığınız kokteylleri, düğünleri veya partileri tercih edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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