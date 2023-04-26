Fotojenik değilseniz sebebi bunlar olabilir

POZ VERMEYİ BİLMİYOR OLABİLİRSİNİZ

Özellikle Instagram'da birçok kullanıcının doğal ve samimi gözüken fotoğraflarının arkasında genelde yoğun bir pratik ve doğru poz vermeyi bilmek yatar. Bu aynı zamanda sizin için de bir cevap olabilir. Kamera karşısında rahat hissetmiyorsanız veya nasıl poz vereceğinizi bilmiyorsanız bu da fotoğraf kalitesini ciddi oranda etkiler.