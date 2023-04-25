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Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

Çalıştığı benzin istasyonuna yakın bir yerde ölü olarak bulunan 41 yaşındaki Ricky McCormick'in cebinden çıkan iki sayfalık not, bugün bile çözülemedi. FBI, notta kullanılan kod sistemiyle daha önce hiç karşılaşmadıklarını söyledi.

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  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    30 Haziran 1999'da, 41 yaşındaki Ricky McCormick'in cesedi, St. Louis, Missouri'nin 20 mil dışındaki bir mısır tarlasında bulundu. Belki McCormick'in ölümü sıradan olabilirdi ama cebinden çıkan iki sayfalık şifreli not, bu zamana kadar FBI da dâhil olmak üzere kimse tarafından çözülemedi. 
  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    14 Haziran 1958 yılında doğan Ricky McCormick, genç yaştan itibaren akıl sağlığı sorunları ile mücadele ediyordu. Okul hayatı boyunca tuhaf birçok davranışı oldu; tenefüsleri kendi başına takılıyor ve arkadaşlarına garip hikâyeler anlatıyordu. Hatta kuzeni onun zaman zaman şizofren olduğunu düşünüyordu. Liseyi bitirdiğinde doğru düzgün okuyamıyordu.
  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    Lise diploması olmayan McCormick, genellikle gece vardiyasında olmak üzere bir dizi küçük işte çalıştı. Yetersiz maaşların yanı sıra kronik kalp sorunları için de devletten aldığı maaş ile geçimini sağladı. Ancak 1992'de McCormick'in başı kanunla belaya girdi.
  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    34 yaşındayken, 14 yaşından küçük bir kızdan iki çocuğu olunca tecavüz ile suçlandı ve hapiste 13 ay geçirdi. Hapisten çıktıktan sonra şehir merkezinde bir benzin istasyonunda iş buldu.

    Benzin istasyonu Juma ve Baha Hamdallah isimli iki Filistinli kardeş tarafından yönetiliyordu. Her ikisinin de çevresinde geniş bir itibarı vardı. McCormick, orada çalışırken Florida'ya birkaç gizemli seyahat gerçekleştirdi. Kız arkadaşı daha sonra polise Hamdallah kardeşler için esrar kaçakçılığı yaptığına inandığını ve McCormick'in korktuğunu söyledi.
  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    Gerçekten de 1999 yılının Haziran ayında McCormick, tuhaf davranmaya başladı. 22 ila 25 Haziran arasında nefes darlığı ve göğüs ağrısı sebebiyle iki kez acil servise gitti ve 27 Haziran'da ortadan kayboldu. Başta kimse öldüğünü fark etmese de 30 Haziran'da çalıştığı yerden biraz uzakta cesedi bulundu.
  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    Ölüm nedeni belirlenemese de dedektifler onun bir cinayet kurbanı olduğundan şüpheleniyorlardı. St. Charles İlçe Polis Departmanı Kriminal Soruşturma Bürosu Komutanı Yüzbaşı David Tiefenbrunn, "Bu biraz kafa karıştırıcı bir vaka," dedi. "Polis içgüdülerim bazı hilelerin olduğunu söylüyor. Sadece bunu kanıtlayamadık.”
  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    Polis, Ricky McCormick'in cesedini incelediğinde, bir tür kodla yazılmış iki sayfalık el yazısı notlar buldu. Notlar, FBI'ın Kriptoloji Kayıt Birimi'ne (CRRU) gönderildi ancak seçkin kod kırıcılar şifreyi kıramadı. CRRU şefi Dan Olson, River Front Times'a, "Bu kadar uzun ve önemli bir çözülmemiş şifremizin olması sık rastlanan bir durum değil" dedi. “Karakterler rastgele değil. Sorun şu ki, neden çözülemez olduğunu bilmiyoruz.”
  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    En sonunda Mart 2011'de, McCormick'in notları FBI tarafından halka açıklandı ve kamu yardımı talep edildi. Kısa süre sonra ipuçları geldi. Fox News'e göre, amatör şifre kırıcılar, McCormick'in notlarının ilaç almayı hatırlattığını, "Seth" adını ve hastane terminolojisini içerdiğini öne sürdü. Ancak ne McCormick'in ailesi ne de FBI ikna olmuştu.
  • Ricky McCormick'in çözülmemiş davası ve arkasında bıraktığı şifreli notlar

    FBI, McCormick'in notlarının bir tür mesaj içerdiği konusunda ısrar ediyor. Olson, "Klavyede anlamsız, keyfi vuruşlar olan pek çok şeye bakıyoruz" dedi. "Olay bu değil."

    Sonuç olarak ne McCormick'in nasıl öldüğü ne de cebindeki notlar çözüldü. Ancak yine de FBI olanı biteni bilmek istiyor. Olson, "Alışveriş listesi veya aşk mektubu yazdığını öğrensek bile, kodun nasıl çözüldüğünü görmek isteriz. Bu hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir şifre sistemi.”

    Kaynak: All That Interesting

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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