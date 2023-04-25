FBI, McCormick'in notlarının bir tür mesaj içerdiği konusunda ısrar ediyor. Olson, "Klavyede anlamsız, keyfi vuruşlar olan pek çok şeye bakıyoruz" dedi. "Olay bu değil."

Sonuç olarak ne McCormick'in nasıl öldüğü ne de cebindeki notlar çözüldü. Ancak yine de FBI olanı biteni bilmek istiyor. Olson, "Alışveriş listesi veya aşk mektubu yazdığını öğrensek bile, kodun nasıl çözüldüğünü görmek isteriz. Bu hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir şifre sistemi.”

Kaynak: All That Interesting