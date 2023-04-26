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Para biriktirmenin 9 basit yolu

Para biriktirmek kulağa çok zor gelse de günlük hayatta değiştirilen birkaç alışkanlık, tasarruf yapmayı kolaylaştırabilir çünkü tasarruf etmenin asıl anahtarı; harcamaları kontrol etmekten geçiyor.

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  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    ÖNCE BORÇLARINIZI ÖDEYİN

    Tasarruf yapmanın ilk adımı borçları ödemektir. Her ay ödediğiniz borcu ve faizi hesapladığınızda çıkan rakam sizi şaşırtabilir. Bu yüzden önce küçük daha sonra büyük borçları ödemek en doğrusudur.
  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    MUTFAK ALIŞVERİŞLERİNİZİ DAHA BİLİNÇLİ YAPIN

    Her gün dünyada milyonlarca insan yemekleri çöpe atıyor. Bunu yapmamak ve doğru bütçe kontrolü için gerçekten ihtiyacınız olduğu kadar aldığınıza emin olun. Markete gitmeden önce evinizde olan ve olmayan gıdaları kontrol edin. Akşamdan kalan yemekleri çöpe atmak yerine, onları başka bir yemeğe dönüştürmeyi deneyin. Örneğin; kalan bayat ekmeklerden tatlı veya köfte yapmak gibi.
  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    HARCAMALARI KISMANIN YOLLARINI BULUN

    İstediğiniz kadar tasarruf edemiyorsanız, harcamaları kısmanın zamanı gelmiş olabilir. İşte, birkaç basit örnek;

    - Ücretsiz veya düşük bütçeli etkinlikleri tercih edin.

    - Daha hesaplı olması açısından dışarıda yemek yemek yerine, evde yemek yemeyi deneyin.

    - Gereksiz bir eşya satın almadan önce birkaç gün bekleyin. Bu süreden sonra hâlâ istiyorsanız o zaman satın alın.
  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    TASARRUF ORANINI BÜTÇEYE DÂHİL EDİN

    Aylık maliyet tablonuzu hesaplarken, o ay için tasarruf edebileceğiniz miktarı da toplam bütçeye ekleyin. Tasarrufu baştan planlayın; ay sonunda elde kalan miktara göre değil. Önce, sizi zorlamayacak bir miktarla başlayın, arkasından zamanla bu miktarı artırabilirsiniz.
  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    HARCAMALARINIZI LİSTELEYİN

    Ay boyunca harcadığınız her parayı -nakit veya kredi kartı- kaydedin. Bunu bir defter tutarak veya telefonunuza yazarak da yapabilirsiniz. Daha sonra bunları kategoriye dökün; market, benzin, borç gibi. Böylece ay sonunda harcamalarınızı analiz edeceğiniz gibi hangi harcamanın gerekli olduğunu anlayabileceksiniz.
  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    HEDEF BELİRLEYİN

    Para biriktirmenin en iyi yollarından biri hedef belirlemektir. Hem kısa vadede hem de uzun vadede ne için tasarruf etmek istediğinizi düşünerek başlayın. Ardından, ne kadar paraya ihtiyacınız olacağını ve onu biriktirmenin ne kadar sürebileceğini planlayın.
  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    KENDİ KENDİNİZE ÖDEME YAPIN

    Her ay kenara para atmak için bir irade savaşı veriyorsanız, hesabınıza otomatik ödeme talimatı verin. Otomatik çekilen para, başka bir birikim fonunuza aktarılsın. 
  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    MARKA KARŞILAŞTIRMASI YAPIN

    Birçok pahalı markanın daha uygun fiyatlı muadil ürünü bulunur. Market arabanıza pahalı bir deterjan atmadan önce diğer ürünlerin de içeriğini kontrol etmek daha mantıklı olacaktır.
  • Para biriktirmenin 9 basit yolu! Para biriktirmek için neler yapılabilir?

    ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN BİLDİRİMLERİNİ KAPATIN

    Bir alışveriş sitesinden gelen anlık indirim haberi kafa karıştırıcı olabilir. Bunun yerine, sadece bir şeye ihtiyacınız olduğunda kendiniz alışveriş sitesine girin.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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