Para biriktirmenin 9 basit yolu

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Her gün dünyada milyonlarca insan yemekleri çöpe atıyor. Bunu yapmamak ve doğru bütçe kontrolü için gerçekten ihtiyacınız olduğu kadar aldığınıza emin olun. Markete gitmeden önce evinizde olan ve olmayan gıdaları kontrol edin. Akşamdan kalan yemekleri çöpe atmak yerine, onları başka bir yemeğe dönüştürmeyi deneyin. Örneğin; kalan bayat ekmeklerden tatlı veya köfte yapmak gibi.