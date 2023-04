ALAYCILIĞA İZİN VERİLMEZ

Alaycılık, ısırma ve küçümseme ile birlikte gelir. Sasson Edgette, "Hiç kimsenin kendini daha iyi hissetmesini sağlamadı" diyor. Çocuğunuzun neden belirli bir şekilde davrandığını bildiğinizi düşünebilirsiniz, ancak her şeyi her zaman aklınızda tutmanın bir yolu yoktur. Basit bir "İyi misin?" Konuşmak için bir davet var ve bir açıklama duyabilirsiniz. Geçerliyse, doğrulayın. Değilse, “Bu gerçekten işe yaramıyor” diyebilirsiniz. Her iki durumda da, anlayışlı bir kişi olun.