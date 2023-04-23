Bu beceri ne kadar yararlı olsa da okumayı ve yazmayı öğrendiğimizde çoğunlukla sorun yaratır. Bir aslandan farklı olarak, "d" ve "b" gibi harfler, hangi yöne baktıklarına bağlı olarak kimliklerini değiştirirler - ama beynimiz onları aynı şeyin farklı görünümleri olarak ele alacak şekilde evrimleşmiştir . Ne de olsa, bir "d"nin etrafında dolaşıp diğer tarafından bakabilseydiniz, "b" gibi görünürdü.