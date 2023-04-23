DİRİLİŞÇİLER

Modern tıptan önce insanlar, kadavraları incelemenin anatomiyi incelemenin en iyi yolu olduğuna inanıyorlardı. Ancak yasal kadavralar çok nadir olduğu için bunda bir sorun vardı. Bu nedenle, çalışmaları için kadavralara ihtiyaç duyan insanlar, mezarlıklardan ceset çalmak için "dirilişçiler" tutarlardı.

Üniversiteler, kadavra talebini karşılamak için “dirilişçiler” kiralamak zorunda kaldı. Mezar soygunculuğu Britanya'da popülerdi. “Dirilişçiler bariz sebeplerden dolayı toplum tarafından pek sevilmese de bu meslek 1832'de Anatomi Yasası'nın yasa dışı ilan edilmesiyle geçerliliğini yitirdi. Dirilişçiler sıklıkla yakalanır ve mezar hırsızlığıyla suçlanırdı. Modern tıp fakültelerinin gelişmesiyle birlikte bu mesleğe artık ihtiyaç duyulmuyor.