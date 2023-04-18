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18 ay boyunca erkek gibi davranan yazarın intiharla biten ilginç deneyimi

Amerikalı feminist yazar Norah Vincent, 18 ay boyunca bir erkek gibi yaşadı. Erkeklerin daha ayrıcalıklı olduğunu düşünürken, deneyimleri onu farklı bir noktaya taşıdı ve en sonunda derin bir depresyona girdi. Henüz 53 yaşındayken kaldığı klinikte doktor destekli bir şekilde intihar etti.

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  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Amerikalı feminist yazar Norah Vincent, ilginç bir deney yapmaya karar verdi. 18 ay boyunca bir erkek gibi yaşadı. Herhangi bir hormonel tedavi görmedi; sadece biraz makyaj, daha bol kıyafetler, davranış dersleri ve sesini kalınlaştırmak için özel eğitimler aldı.
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Yazarın amacı; erkeklerin gözünden dünyayı anlamaktı ve başından geçen tüm süreci "Self Made Man" kitabında aktardı. Norah, ismini Ned olarak değiştirdi ve erkeklerle bağ kurabilmek için önce bir bowling takımına katıldı.
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Üstelik Norah bowling oynamayı beceremiyordu ve bu, zorlu deneyimi daha da zorlu bir noktaya taşıyordu. Ancak durum korktuğu gibi gitmedi. Takımı, onu soru bile sormadan kabul etti ve 9 ay boyunca beraber bowling oynadılar.

    Bu erkeklerle yaşadığı deneyim, erkeklerin sert ve reddedici, kadınların ise sıcak ve konuksever olduğuna dair uzun süredir sahip olduğu bazı algılarını altüst etti.
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Norah yani Ned, daha fazla erkek deneyimi yaşamak için arkadaşlarıyla striptiz kulübüne bile gitti. Norah, kadın ve erkek arasındaki cinsellik anlayışına bir kez daha şaşırdı. İlginç bulduğu deneyimlerini şöyle aktardı:

    Erkek ve kadın cinselliği arasındaki farka gerçekten çok şaşırdım. Kadın cinselliği zihinseldir. Bir erkek için bu bir dürtüdür. Özünde bedensel bir işlev. Bu bir gereklilik. Bu çok güçlü bir itici güç ve bence biz kadınların sistemimizde testosteron olmadığı için bunun ne kadar zor olduğunu anlamıyoruz.
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Norah'a göre, romantik ilişkilerde güç kadının elindeydi çünkü kadınlar, bir ortamda otuturken tanımadığı birinin yanına gidip ilk kelimeleri söylemek zorunda değildi.

    Bu süre içerisinde Norah, Ned kılığında birçok kadınla çıktı. Yazar, randevuların nadiren eğlenceli olduğunu ve Ned'in kendini kanıtlama baskısının yorucu olduğunu söyledi. Pek çok kadının yumuşak, savunmasız bir adama ilgi duymamasına şaşırmıştı.
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Vincent, erkeklik keşfini sadece arkadaşlıklar ve cinsellik ile sınırlamadı. Bir bayiden yeni bir araba almak da dâhil olmak üzere hayatın her adımında farklılıklar bulduğunu söyledi.

    Bir araba bayisine Norah olarak girdiğinde satıcının konuşması hızla cilveli bir hal alıyordu ama aynı bayiye Ned olarak girdiğinde üslup tamamen işle ilgiliydi ve konuşma tamamen arabanın performansı etrafında geçiyordu.
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Ned, daha sonra bir kiliseye arkasından erkeklerden oluşan bir terapi grubuna katıldı ve Norah, erkeklerin savunmasızlıkla boğuştuğunu bir kez daha gördü. "Zayıflığı gösteremiyorlar, özellikle birbirlerine karşı sevgi gösteremiyorlar ve çoğu zaman tüm duyguları öfkeyle gösteriliyor" dedi.
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Tüm algıları altüst olan Norah, 18 aylık erkek olma serüvenini Self Made Man kitabında anlattı. Ancak bu deney onda duygusal bir fırtına yaratmıştı; kendini bir kimlik bunalımının içerisinde buldu. Bir kadın hakları savunucusu olarak bağlı olduğu tüm görüşler değişmişti. Bir hafta sonra şiddetli depresyonla hastaneye kaldırıldı.
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    "Cinsiyetin beyninizde yaşadığını ve kostümden çok daha fazlası olduğunu öğrendim ve bunu gerçekten zor yoldan öğrendim" dedi. Ned karakterinden kurtulduğu için sevinen yazar, erkekler için şunları söyledi:

    Erkekler acı çekiyor. Kadınlardan farklı sorunları var ama onlar da daha iyi değil. Sempatimize ihtiyaçları var. Sevgimize ihtiyaçları var ve belki de her şeyden çok birbirlerine ihtiyaçları var. Birlikte olmaya ihtiyaçları var.

    Vincent, ironik bir şekilde, kadın olmayı takdir etmesi için hayatı bir erkek olarak deneyimlemesi gerektiğini söyledi. "Kadın olmayı gerçekten seviyorum. Şimdi daha çok seviyorum çünkü bunun daha çok bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum."
  • 18 ay boyunca erkek gibi davranan yazar Norah Vincent'in intiharla biten ilginç deneyimi

    Ancak yazar depresyondan kurtulamadı. Kendisi kadınların daha ayrıcalıklı olduğunu düşündüğü bir dünyada yaşıyordu ve Ned karakteri onun psikolojine mal olmuştu. Kendisi tam bir özgürlükçüydü; trans bireylerin, fetüslerin haklarını savunuyordu. Ancak dünya görüşündeki bu değişim giderek içinden çıkılmaz bir hal aldı ve depresyondan çıkamadı. Bunun üzerine Norah, 6 Temmuz 2022 yılında bir İsviçre kliniğinde yardımlı ölüm ile intihar etti.

    Kaynak: The New York Times, ABC News

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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