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Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü

Tom ve Jerry'nin gizemli karakterini bu zamana dek sadece kırmızı terlikleriyle gördük ancak ne yüzünü biliyoruz ne de onun hakkında bir detayı. Aslında bu karakter bir dönem tartışmaların konusu bile olmuş. İşte, detaylar...

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  • Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü

    Tom ve Jerry, tüm dünyada herkesin çok severek izlediği ve artık klâsikleşmiş bir çizgi film. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı meraklar aynı kalıyor olsa gerek.

    Şimdi sizi biraz geriye götüreceğiz ve hep gizemini koruyan bir karakterden bahsedeceğiz. Çizgi filmdeki bu karakteri hatırladığınızı varsayıyoruz. Hatırlamayanlar için kısaca bir özet geçelim;
  • Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü

    Tom ve Jerry'nin yaşadığı evde kalan bu karakter, özellikle Tom yaramazlık yaptığı zamanlarda ortaya çıkıyordu; Tom'a kızıyor bazen ceza veriyor hatta bazen de evden dışarı atıyordu ancak ne var ki bu karakterin yüzünü hiç göremedik. Peki, neden?
  • Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü

    Öncelikle bu gizemli karakteri tanıyalım. "Mammy with two shoes" isimli kadın orta yaşlı, Afrikalı Amerikalı bir kadın. Çizgi filmde evin sahibi mi yoksa bir hizmetçi mi olduğunu bilemiyoruz, bu daima bir sır olarak kalacak gibi gözüküyor.
  • Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü

    Tom ve Jerry'de yer aldığı bölümlerde kendisinin yüzünü hiç göremedik. Sadece terlikleri ve elini beline koyduğu sinirli hareketlerini biliyoruz. Bu karakterin tamamen gözüktüğü ilk şov Saturday Evening Puss olmuştur ki zaten bu sahne de oradan.
  • Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü

    Karakter, Part Time Pal (1947), A Mouse in the House (1947) ve Mouse Cleaning (1948) bölümlerinde de kısmen görülmüştü.

     
  • Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü

    Mammy, toplamda 19 bölümde yer aldı ancak karakter ırkçı söylemler nedeniyle yeniden kurgulandı. Mammy tiplemeleri beyaz bir ailede çalışan ve ailenin çocuklarına bakan siyah kadınları betimleyen bir ABD tarihi klişesidir. Zaten karakter tam olarak da bu sebepten dolayı ırkçılık ile suçlanıyordu.
  • Bir gizem daha çözüldü! İşte sadece kırmızı terlikleriyle tanıdığımız kadının yüzü

    Mammy, ilk kez  Puss Gets The Boot (1940) filminde, son olarak Push-Button Kitty'de (1952) göründü.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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