Tom ve Jerry, tüm dünyada herkesin çok severek izlediği ve artık klâsikleşmiş bir çizgi film. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, bazı meraklar aynı kalıyor olsa gerek.

Şimdi sizi biraz geriye götüreceğiz ve hep gizemini koruyan bir karakterden bahsedeceğiz. Çizgi filmdeki bu karakteri hatırladığınızı varsayıyoruz. Hatırlamayanlar için kısaca bir özet geçelim;