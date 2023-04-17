1922'de başlayan akılalmaz hıçkırıklar, 1990 yılında yani tam 68 sene sonra aniden ve nedeni bilinmeyen bir şekilde durdu! Olayı daha trajik bir duruma sokan ise yıllarını hıçkırıktan kurtulmak için harcayan Osborne, hıçkırıkları geçtikten birkaç ay sonra 1991 yılında vefat etti.

Ölümünün üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen Osborne, Guiness Rekorlar Kitabı'ndaki "En uzun hıçkırık" kategorisindeki başarısını elinde tutuyor ki daha da uzunca bir süre tutacak gibi.