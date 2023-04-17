KIZARMIŞ TAVUKLAR O KADAR DA KIZARMIŞ DEĞİL

Reklamlarda gördüğümüz o kızarmış tavuklar aslında o kadar da kızarmış değil! Tavukların üst kısmı ateşe tutuluyor ve pişmiş görüntüsü veriliyor. Tavuğun büyük ve şişkin gözükmesi için de içi dolduruluyor ve tavukların içine sonradan şişirilen balonlar konuyor.