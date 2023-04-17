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Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

Bazen eşyalara daha detaylı bakmayı gözden kaçırabiliyoruz oysaki eşyaların istisnasız her parçası, başka bir amaca hizmet etmek için bulunuyor. İşte, bu zamana kadar muhtemelen yanlış kullandığınız eşyalar...

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  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    LOLİPOP ÇUBUKLARINDAKİ DELİK

    Lolipopu bitirdikten sonra geriye kalan beyaz çubukta olan delik, onu bir düdük olarak düşünmemizi sağlıyor ama gerçek öyle değil.

    Aslında oradaki delik güvenlik için! O delik, lolipopun sabit kalmasını sağlıyor. Böylece çocuklar, şeker karşısında boğulma tehlikesi geçirmiyor. Bununla beraber, çocukların şeker çubuğunu yutması karşısında, çubuktaki delik çocukların nefes almasını sağlıyor. 
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    MAKYAJ PAMUKLARINDAKİ ÇİFT YÜZEY

    Makyaj pamuklarında iki yüzey vardır; biri düz, diğeri ise pedli yüzey. Düz olan ile oje çıkarmanız, pedli yüzeyi ile de makyajınızı çıkarmanız için tasarlanmıştır. 
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    İKİ RENKLİ SİLGİ

    Genelde mavi turuncu olarak tasarlanan bu silgiler, çocukların hoşlarına gitsin diye tasarlanmıyor. Silginin mavi tarafı sert kağıtlardaki kurşun kalemi silmek, turuncu tarafı ise normal veya hassas kağıtlardaki kurşun kalem izlerini silmek için tasarlanmıştır. 
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    FIRININ ALTINDAKİ ÇEKMECE

    Fırının altındaki çekmece genelde eşya koymak için kullanılır ancak bu da yanlış bir kullanım. Burası aslında fırından çıkan yemekleri koymak ve yemeği kurutmadan sıcaklığını muhafaza etmek için tasarlanmış. 
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    YENİ KIYAFETLERİN YANINDA VERİLEN KÜÇÜK KUMAŞ

    Birçok kişi yeni aldığı kıyafetlerin yanında verilen küçük kumaşları, yama yapmak için verildiğini düşünür ancak gerçek böyle değildir. Bu küçük kumaşlar, aldığınız kıyafeti çamaşır makinesinde yıkadığınızda nasıl bir hale geleceğini görmeniz için verilen numunelerdir.
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    YAĞ TENEKELERİNDEKİ KÜÇÜK DELİK

    Yağ tenekelerinin sağ veya sol alt köşesinde bulunan küçük delik, yağı dökerken sıçramamasını sağlar. Burası, ilk satın aldığınızda kapalı şekilde gelir, deliği açmanız için yer işaretlenmiştir. 
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    TEK KULLANIMLIK SOSLAR

    Fast food restoranlarda çok sık tüketilen tek kullanımlık soslar, tepsiye dökülerek kullanılmıyor. Paketi küçük bir yerden açıp, patatesleri sosa batırabilirsiniz. Böylece, tepsi de kirlenmemiş olur.
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    PİZZANIN ORTASINDAKİ PLASTİK 

    Pizzanın tam ortasında bulunan küçük masaya benzeyen bu plastik nesne anlamsız gibi durabilir ancak işlevi oldukça büyük! Bu küçük nesne, pizzanın karton kapak tarafından ezilmemesini sağlıyor.
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    DİŞ FIRÇASININ KENARINDAKİ TIRTIKLAR

    Diş fırçasının kenarlarındaki bu küçük tırtıkları fark etmiş miydiniz? Bu tırtıklar, yıprandığında fırçanızı değiştirmeniz gerektiğine dair size uyarı veriyor.  
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    KARTON İÇECEKLERİN KAPAKLARI

    Soğuk içecek aldığınızda, ortamın sıcaklığıyle beraber içecekten akan damlalar, masanızı ıslatabilir. Bunun için içeceğinizin kapağını altlık olarak kullanabilirsiniz. Kartonun ve kapağın birbirine uyumlu olduğunu göreceksiniz. 
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    ALIŞVERİŞ ARABASINDAKİ ASKILIKLAR

    Alışveriş arabasında, çocukların oturduğu yerin hemen önünde bulunan kısım, rastgele orada değil. O kısım, poşetlerinizi asmanız için kullanabileceğiniz bir askılık!
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    MEYVE SUYU KUTULARI

    Meyve sularının iki kenarında yer alan ve yukarı doğru açılabilen kısımlar, aslında kutunun buradan tutulması amacıyla yapılmıştır. Bu kullanım sayesinde, üzerinize meyve suyu sıçrama ihtimalini tamamen ortadan kaldırırsınız.
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    ASMA KİLİTTEKİ KÜÇÜK DELİK

    Asma kilitlerin hemen yan tarafında bulunan delik, kilidin sıkışması durumunda motor yağı veya başka bir tür yağ dökmek ve kilidi açmak için kullanılır.
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    TEK KULLANIMLIK ŞEKER PAKETLERİ

    Kafelerde kullanılan çubuk şeklindeki toz şekerler, genelde ağzı yırtılatarak açılıyor ancak doğrusu bu şekilde değil. Şeker paketini tam ortadan ikiye ayırarak açmanız gerekiyor. Böylece ortaya biriken şekeri sallamanıza gerek kalmıyor. 
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    TENEKE İÇECEKLERDEKİ KAPAK

    Kola gibi gazlı içeceklerin içme kısımlarında bulunan delikli kapak, pipetler için tasarlanmış. Pipeti buraya yerleştirdiğinizde pipetin kaymasını engellemiş olursunuz.
  • Doğru kullanımları bilinmeyen 16 eşya! Bazıları sizi çok şaşırtabilir

    UÇAK PENCERELERİNDEKİ KÜÇÜK DELİK

    Uçak pencelerinde yer alan küçük deliği görmüşsünüzdür. Bu küçük delik; iki katman arasındaki hava boşluğundaki nemi alır, hem de pencerede sis veya don oluşmasını önler. Bu sayede yolcular, dışarıyı sorunsuzca görebilir, elbette hostesler de!

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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