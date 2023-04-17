LOLİPOP ÇUBUKLARINDAKİ DELİK

Lolipopu bitirdikten sonra geriye kalan beyaz çubukta olan delik, onu bir düdük olarak düşünmemizi sağlıyor ama gerçek öyle değil.

Aslında oradaki delik güvenlik için! O delik, lolipopun sabit kalmasını sağlıyor. Böylece çocuklar, şeker karşısında boğulma tehlikesi geçirmiyor. Bununla beraber, çocukların şeker çubuğunu yutması karşısında, çubuktaki delik çocukların nefes almasını sağlıyor.