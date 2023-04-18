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Cips paketlerinin neden yarısı boştur? Bu bir hile değil aksine bir önlem

Kocaman bir cips paketinin genelde sadece yarısı doludur. Tüketiciler, bunu bir hile olarak görse de aslında gerçek bundan çok farklı. "Hava" olarak adlandırılan azot gazı, cipsleri korumanın en iyi yolu.

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  • Cips paketlerinin neden yarısı boştur? Bu bir hile değil aksine bir önlem

    Hepimizin kocaman bir cips paketini açıp, paketin yarısını boş görünce hayal kırıklığına uğradığı zamanlar olmuştur. Bu, genelde üretici firmaların tüketiciyi kandırması olarak düşünülüyor ama gerçekler çok farklı.
  • Cips paketlerinin neden yarısı boştur? Bu bir hile değil aksine bir önlem

    Öncelikle şunu belirtelim; cips paketlerinin içindeki "hava" dediğimiz şey aslında azot gazıdır. Bu gaz, cipslerin bayatlamasını ve acıyarak, tadında değişim yaşamamasını sağlar.

    Yani, aslında o "hava" cipsleri çıtır çıtır yememizi sağlayan ana madde. Elbette, tek işlevi bu değil.
  • Cips paketlerinin neden yarısı boştur? Bu bir hile değil aksine bir önlem

    Aynı zamanda, cips paketlerinin taşınması sırasında bu gaz, basıncı dengeliyor ve cipslerin kırılmamasını sağlıyor. Bunu, arabalardaki hava yastığı gibi düşünebiliriz.
  • Cips paketlerinin neden yarısı boştur? Bu bir hile değil aksine bir önlem

    Diğer bir sebep ise cips paketinin daha önce açılıp, açılmadığını anlamak. Havası inmiş bir paket ya sizden önce açılmıştır ya da belki de bir yerden patlamıştır.

    Yani aslında bu paketleme tarzı, oldukça işlevsel!

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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