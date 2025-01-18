Rusya aslında çok daha küçükmüş! Dünya haritasının yanlış ölçeğinden dolayı doğru bildiğimiz yanlışlar!

HARİTALARIN DİLİNE DAHA DİKKATLİ BAKMAK

Dünya haritaları, sadece coğrafi bilgiyi değil, aynı zamanda kültürel ve siyasi algıları da şekillendirir. Bu nedenle, haritaları daha eleştirisel bir gözle incelemek ve farklı projeksiyonların öne çıkardığı detayları anlamak çok önemlidir.