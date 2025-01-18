Eşi serbest kaldı! Müstehcen yayından tutuklandı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek ismini duyuran ve bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V.'yi (23) yakalamak için harekete geçti.

ESTETİK OPERASYONU ÖNCESİ YAKALANDI DHA'nın haberine göre bir hastanede estetik operasyonu olacağı öğrenilen Azranur A.V., yanındaki İran uyruklu eşi P.B.V. ile birlikte gözaltına alındı.

GÖZALTINDA POLİSE MUKAVEMET ETTİ Gözaltına alınışı sırasında ve Asayiş şube müdürlüğüne getirilişinde polise direndiği öğrenilen şüpheliler güçlükle Ahlak Büro Amirliğine çıkarılabildi. REKLAM