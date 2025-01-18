Solskjaer'e şampiyon yardımcı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ola Gunnar Solskjaer'in ekibi belli oldu. En dikkat çeken isim son olarak Molde'yi çalıştıran Erling Moe'nin yardımcı antrenör olarak İstanbul'a gelmesi oldu
Beşiktaş'ta teknik direktör kim olacak sorusu sonunda yanıt bulurken siyah-beyazlılar, Ola Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Başkan Serdal Adalı'nın bizzat kendisinin yönettiği operasyonla Beşiktaş'a "evet" diyen Solskjaer, dün İstanbul'a gelirken bugün takımla tanışıp Samsunspor maçını tribünden izleyecek.
Norveçli hocanın teknik heyeti de belli olurken en dikkat çeken isim son olarak Molde'yi çalıştıran Erling Moe'nin yardımcı antrenör olarak İstanbul'a gelmesi oldu.
Norveç'te Molde ile 2 lig şampiyonluğu kazanan 54 yaşındaki teknik adam, 2 kez de Norveç Kupası'nı müzeye götürdü.
Solskjaer'in kaleci antrenörü ise Molde, Cardiff ve Manchester United maceralarında da birlikte çalıştığı Richard Hartis oldu.
Başkan Adalı'nın seçim sürecinde de sürekli vurguladığı "yeniden yapılanma" projesine heyecanla yaklaşan Solskjaer, Samsunspor maçının ardından törenle resmi imzayı atacak.
Solskajer, imzanın ardından takımla ilk çalışmasına çıkacak ve Athletic Bilbao maçında ise kulübede olacak. Solskjaer'in maliyetinin tüm ekibiyle birlikte senelik 3 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
52 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Norveçli çalıştırıcı, kariyerinde Beşiktaş ile birlikte beşinci teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
Solskjaer, Molde'deki ilk döneminde 123 maçta 1.85, ikinci döneminde ise 118 maçta 1.84'lük puan ortalaması yakaladı. Norveçli hoca, Cardiff'te 30 maçta 1.07 puan ortalaması tutturdu.
Manchester United kariyerinde ise 19 maçlık geçici teknik direktörlük döneminde 2.32 puan ortalaması tutturan Solskjaer, daha sonraki ManU kariyerinde ise 149 maçta 1.79 puan ortalaması yakaladı.
Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.