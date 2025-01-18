ABD'nin yeni Başkanı Trump kendi adına 'coin' çıkardı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın X ve Truth Social hesaplarında yer alan açıklamada, “Yeni resmi Trump meme’i burada!” ifadesiyle piyasaya sürülen yeni bir kripto para birimine ilişkin duyuruya yer verildi.

20 Ocak’ta ABD’de başkanlık görevini devralmadan önce yapılan duyuru sosyal medyada dikkati çekerken, Trump’ın paylaşımında, “Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler” şeklinde ifadeler kullanıldı.

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 106.4 artarak 21.4 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri ise yaklaşık 4.3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Trump coin dolaşımdaki piyasa değerine göre de 33'üncü sırada yer alıyor.

Öte yandan, sosyal medyada yer alan duyurunun altında bazı kullanıcılar Trump’ın hesabının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceğine dair yorumlarda da bulundu.

Trump’ın duyurularıyla birlikte paylaştığı internet sitesinde, TRUMP adlı coin’in popüler kripto birimlerinden Solana ağı üzerinden çıkarıldığı görülürken, toplam 200 milyon coin’in dolaşımda olduğu ve bu miktarın üç yıl içerisinde 1 milyara ulaşacağı ifade ediliyor.

Batı medyasında çıkan haberlerde, Trump’ın göreve gelmesiyle ABD’nin kripto para birimlerinden bir rezerv oluşturacağı ve burada ABD merkezli Solana ve Ripple gibi bara birimlerini tutacağı iddia edilmişti.

SEÇİMLERDEN ÖNCE KRİPTO BANKACILIK PLATFORMU KURDU

20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunuyordu.

Hatta, Trump, seçimlerden tam 50 gün önce yeni bir kripto para platformu başlattığını duyurmuştu. 'World Liberty Financial' isimli platform, borç alınıp, borç verilebilen ve kriptoya yatırım yapabilen bir kripto bankacılık platformu olarak faaliyet gösteriyor.

SEC'TE POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ SİNYALİ

ABD'yi "dünyanın kripto merkezi" yapma sözü veren Trump'ın, seçimi kazanmasının ardından kripto para birimleri hızla yükselişe geçmişti.

Öte yandan, seçim sonrasında olumlu açıklamalarını sürdüren Trump'ın "ulusal Bitcoin rezervi planı" da bulunuyor.

Reuters'e göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaki (SEC) Cumhuriyetçi yetkililerin verdiği bilgiye göre, Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, kurum kripto para politikalarını gözden geçirmeye hazırlanıyor.