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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari haberleri: Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem Teker öldü | Son dakika haberleri

        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eslem Teker, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:56
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        Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
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        Hakkari'de olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker (12), bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

        KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

        DHA'daki habere göre olayı gören çevredekilerin kurtardığı Teker, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

        Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakımda tedaviye alındı.

        AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Eslem Teker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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