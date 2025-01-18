Sokak köpeklerinin saldırdığı 12 yaşındaki Eslem can verdi!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Eslem Teker, hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in yakınları gözyaşlarına boğuldu
Hakkari'de olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi. Dün Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker (12), bugün ilçedeki kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıktığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI
DHA'daki habere göre olayı gören çevredekilerin kurtardığı Teker, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI
Sağlıkçılar tarafından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakımda tedaviye alındı.
AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Eslem Teker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eslem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.