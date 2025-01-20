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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eslem Teker 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü! | Son dakika haberleri

        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7'nci sınıf öğrencisi, 12 yaşındaki Eslem Teker'in cumartesi günü hayatını kaybetmesinin ardından, bölgedeki sokak köpekleri toplanıp, barınağa götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 08:15 Güncelleme: 20.01.2025 - 08:15
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        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
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        Hakkari'de olay, cumartesi günü öğle saatlerinde, Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de Çevre Yolu yakınlarında meydana geldi.

        KÜTÜPHANEDEN KİTAP ALACAKTI

        DHA'daki habere göre cuma günü, Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini alan, 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker (12), cumartesi günü ilçedeki kütüphaneden kitap almak için evden çıktı.

        BAŞIBOŞ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRADI

        Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı.

        YOĞUN BAKIMDA CAN VERDİ

        Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        20'DEN FAZLA KÖPEK TOPLANDI BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

        Saldırı sonrası Yüksekova Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, olayın yaşandığı bölgedeki sokak köpeklerini toplamaya başladı. Şu ana kadar toplanan 20'den fazla sokak köpeği, Suüstü köyündeki hayvan barınağına götürüldü.

        "BAŞIBOŞ KÖPEKLER DAHA ÖNCE TOPLANMALIYDI"

        Mahallede oturan Mehmet Ayhan, sokak köpekleri ile ilgili daha önce önlem alınması gerektiğini belirterek, "Keşke belediye ekipleri, sokak köpeklerini önceden toplasaydı. Bir canımız gittikten sonra, pek bir faydası olmaz. Eslem'in ölümü sonrası hem bizim hem de çocukların psikolojisi bozuldu.

        Acı olaydan sonra bugün dükkanımı açmadım. Köpek korkusundan dolayı çocuklarımız tek başına dışarı çıkamıyor. Bizler eşlik ediyoruz. Belediyenin hayvan barınağı olduğu halde neden bu köpekler başıboş geziyor. Bu konuda önlem alınması gerekir" dedi.

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        #eslem teker
        #Hakkari
        #Son dakika haberler
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