Balat’taki cinayetin yeni görüntüsü çıktı! Ölürken şemsiyeyle dövdü!

İstanbul'da olay, 11 Ocak'ta Fatih'teki Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ercan Çali ile Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

DHA'daki habere göre tartışma sırasında T.S.K.'nın belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.