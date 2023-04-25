Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

SÜREKLİ YANLIŞLARA ODAKLANIR

Bu dünyada pek çok yanlış var, burada tartışma yok, yine de mutsuz insanlar bu dünyada gerçekte neyin doğru olduğunu görmezden geliyor ve bunun yerine neyin yanlış olduğuna odaklanıyorlar. Onları bir mil öteden fark edebilirsiniz, şikayet edenler onlar olacak ve dünyamızın herhangi bir olumlu özelliğine "evet ama" diye cevap verecekler.