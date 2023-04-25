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Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

Kronik olarak mutsuz insanların ustalaştığı belli özellikler ve alışkanlıklar olduğunu biliyor muydunuz? Hepimizin kötü ve mutsuz anları olabilir. Ancak bazıları bu durumları alışkanlık haline getiriyor. Kronik olarak mutsuz insanların ustalaştığı yedi nitelik vardır. İşte sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı…

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  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Psychology Today'e göre, California Üniversitesi araştırmacısı Sonja Lyubomirsky şöyle diyor: "Mutluluk kapasitemizin yüzde 40'ı değişme gücümüz dahilindedir."
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Eğer bu doğruysa, hepimiz için umut var demektir. Gezegenimizde milyarlarca insan var ve bazıları gerçekten mutlu. Geri kalanımız güne bağlı olarak mutluluk ve mutsuzluk arasında gidip geliyoruz.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Uzmanlar kronik olarak mutsuz insanların ustalaştığı belli özellikler ve alışkanlıklar olduğunu belirtiyor. Mutlu ve mutsuz bir yaşam arasındaki fark, orada ne sıklıkta ve ne kadar süre kaldığımızdır.

    İşte kronik olarak mutsuz insanların 7 özelliği
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    VARSAYILAN İNANCINIZ HAYATIN ZOR OLDUĞU YÖNÜNDE

    Mutlu insanlar hayatın zor olabileceğini bilirler ve mağduriyete karşı merak tavrıyla zor zamanları atlatırlar. Kendilerini nasıl bir karmaşaya soktuklarının sorumluluğunu üstlenirler ve kendilerini bu karmaşadan bir an önce kurtarmaya odaklanırlar.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Koşullardan şikayet etmeye karşı problem çözmeye yönelik sebat, mutlu bir insanın belirtisidir. Mutsuz insanlar kendilerini hayatın kurbanları olarak görürler ve diğer taraftan bir çıkış yolu bulmaya karşı "bak bana ne oldu" tavrına takılıp kalırlar.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    ÇOĞU İNSANA GÜVENİLEMEYECEĞİNE İNANIRSINIZ

    Sağlıklı muhakemenin önemli olduğunu tartışmayacağım ama mutlu insanların çoğu hemcinslerine güveniyor. Herkesin onları elde etmeye çalıştığını varsaymak yerine, insanların içindeki iyiliğe inanırlar. Tanıştıkları insanlara karşı genellikle açık ve arkadaş canlısı olan mutlu insanlar, çevrelerinde bir topluluk duygusu geliştirir ve açık kalpli yeni insanlarla tanışırlar.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Mutsuz insanlar, tanıştıkları çoğu insana güvenmezler ve yabancılara güvenilemeyeceğini varsayarlar. Ne yazık ki bu davranış, yavaş yavaş bir iç çemberin dışındaki herhangi bir bağlantıya kapıyı kapatmaya başlar ve yeni arkadaşlarla tanışma şansını engeller.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    SÜREKLİ YANLIŞLARA ODAKLANIR

    Bu dünyada pek çok yanlış var, burada tartışma yok, yine de mutsuz insanlar bu dünyada gerçekte neyin doğru olduğunu görmezden geliyor ve bunun yerine neyin yanlış olduğuna odaklanıyorlar. Onları bir mil öteden fark edebilirsiniz, şikayet edenler onlar olacak ve dünyamızın herhangi bir olumlu özelliğine "evet ama" diye cevap verecekler.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Mutlu insanlar küresel sorunların farkındadır, ancak endişelerini neyin doğru olduğunu görmekle dengelerler. Buna iki gözü de açık tutmayı seviyorum. Mutsuz insanlar, dikkatlerinin yanlış olandan uzaklaştırılacağı korkusuyla, bu dünyadaki iyi olan her şeye bir gözünü kapatma eğilimindedir. Mutlu insanlar bunu perspektifte tutar. Dünyamızın sorunları olduğunu biliyorlar ve aynı zamanda doğru olanı da gözetliyorlar.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    KENDİLERİNİ BAŞKALARIYLA KARŞILAŞTIRIR VE KISKANÇLIK BESLERLER

    Mutsuz insanlar, başkasının şansının kendi servetinden çaldığına inanırlar. Etrafta dolaşacak kadar iyilik olmadığına inanıyorlar ve sürekli olarak sizinkini onlarınkiyle karşılaştırıyorlar. Bu kıskançlık ve küskünlüğe yol açar.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Mutlu insanlar, şansınızın ve içinde bulunduğunuz durumun, onların da başarmayı arzulayabileceklerinin yalnızca bir işareti olduğunu bilirler. Mutlu insanlar, gezegendeki hiç kimse tarafından kopyalanamayacak veya çalınamayacak benzersiz bir plan taşıdıklarına inanırlar. Sınırsız olasılıklara inanırlar ve bir kişinin şansının onların hayattaki olası sonuçlarını sınırladığını düşünerek batağa saplanmazlar.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    HAYATINI KONTROL ETMEYE ÇALIŞIR

    Hedeflerimize ulaşmak için kontrol ve çabalama arasında bir fark var. Mutlu insanlar, hedeflerine ulaşmak için her gün adımlar atarlar ama sonunda fark ederler ki, hayatın önlerine çıkardığı şeyler üzerinde çok az kontrol vardır.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Mutsuz insanlar, tüm sonuçları kontrol etme çabası içinde mikro yönetim eğilimindedir ve hayat planlarını bozduğunda dramatik bir gösteride dağılırlar. Mutlu insanlar da aynı şekilde odaklanabilir, ancak yine de akışa ayak uydurma ve hayat bir virajlı top getirdiğinde erimeme yeteneğine sahip olabilir.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Buradaki anahtar, hedef odaklı ve odaklanmış olmak, ancak en iyi planlar ters gittiğinde bozulmadan her şeyin olmasına izin vermektir - çünkü ters gideceklerdir. Akışa ayak uydurmak, mutlu insanların B planı olarak sahip olduğu şeydir.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    GELECEĞİNİ ENDİŞE VE KORKUYLA DÜŞÜNÜR

    Sadece kulaklarınızın arasında çok fazla boşluk var. Mutsuz insanlar düşüncelerini neyin yanlış gidebileceğine ve neyin doğru gidebileceğine dair düşüncelerle doldururlar.

    Mutlu insanlar, sağlıklı bir dozda yanılsamaya kapılırlar ve hayatın onlar için ortaya çıkmasını istedikleri şey hakkında hayal kurmalarına izin verirler. Mutsuz insanlar bu kafa boşluğunu sürekli endişe ve korkuyla doldururlar.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Mutlu insanlar korku ve endişe yaşarlar ama onu hissetmekle yaşamak arasında önemli bir ayrım yaparlar. Mutlu bir insanın aklından korku ya da endişe geçtiğinde, korkularının ya da endişelerinin olmasını önlemek için yapabilecekleri bir önlem olup olmadığını kendilerine sorarlar (yine sorumluluk vardır) ve bunu üstlenirler. Değilse, korku içinde döndüklerini anlarlar ve yere bırakırlar.
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    KONUŞMALARINI DEDİKODU VE ŞİKAYETLERLE DOLDURURLAR

    Mutsuz insanlar geçmişte yaşamayı severler. Başlarına gelenler ve hayatın zorlukları, onların tercih ettiği konuşmadır. Söyleyecekleri bir şey kalmadığında, başkalarının hayatlarına dönüp dedikodu yapacaklar.

     
  • Bunları yapmaktan vazgeçin! Sürekli mutsuz insanların 7 alışkanlığı

    Mutlu insanlar şimdide yaşar ve geleceği hayal eder. Olumlu havalarını odanın diğer ucundan hissedebilirsiniz. Üzerinde çalıştıkları bir şey için heyecanlılar, sahip oldukları için minnettarlar ve hayatın olasılıkları hakkında hayaller kuruyorlar.

    Açıkçası hiçbirimiz mükemmel değiliz. Arada bir hepimiz negatif sularda yüzeceğiz ama önemli olan orada ne kadar kaldığımız ve kendimizi dışarı çıkarmak için ne kadar hızlı çalıştığımız. Her gün olumlu alışkanlıklar uygulamak, mutlu insanları mutsuz insanlardan ayıran şeydir, her şeyi mükemmel yapmamak.

    Kaynak: Huffpost

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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