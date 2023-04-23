Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz?

BİR SARILMA YÜZ KELİMEYE BEDEL

Bazı durumlarda kelimeler yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda en iyi cevap sarılmak olabilir. Araştırmalara gçre bir kere sarılmak, yüz kelimeye bedel. Güven duygusunu daha çok hissetirdiği için bu eylem diretk olarak karşı tarafa iletilir ve sağlıklı bir ilişkii temeli oluşturulur.