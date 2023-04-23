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Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz?

Sevgiyi göstermenin en güzel yollarından birisi olan sarılma eylemi aynı zamanda sağlık üzerinde de oldukça faydalı. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak sarılmanın vücuda yaptığı etkileri derledik.

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  • Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

    KAYGIYI AZALTIR

    Sevidğiniz birisi üzgünse ilk tepkiniz genellikle karşı tarafa sarılmak olur. Bu eylem karşı tarafın üzüntüsünü geçirmese bile stresini azaltır. Dokunma eylemi her iki tarafı da sakinleştirir ve sağlıklı bir ruh haline sokar.

     
  • Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

    ÇOCUKLARIN BEYİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUR

    Sarılmak küçük yaşta çocuklarn güçlü ve sağlıklı bir yapıya sahip olmalarını sağlar. Araştırmalar küçük temasın az olduğu çocuklarda bilişsel gelişim sorunlarının meydana gelebildiğini gösteriyor.

     
  • Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

    HAYATTA KALMAK İÇİN GÜNDE DÖRT KERE SARILMAYA İHTİYACIMIZ VAR

    İletişim becerilerinin gelişmesi, güven duygusunun artması ve stresin azalması için sarılmak oldukça önemli. Hatta bazı psikolaglara göre hayatta kalabilmek için günde en az dört kez sarılmalıyız.

     
  • Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

    BİR SARILMA YÜZ KELİMEYE BEDEL

    Bazı durumlarda kelimeler yetersiz kalır. Bu gibi durumlarda en iyi cevap sarılmak olabilir. Araştırmalara gçre bir kere sarılmak, yüz kelimeye bedel. Güven duygusunu daha çok hissetirdiği için bu eylem diretk olarak karşı tarafa iletilir ve sağlıklı bir ilişkii temeli oluşturulur.

     
  • Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

    SARILMAK TANSİYONU DENGELER

    Sarılmak kardiyovasküler aktiviteyi azalttığı için kalbin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Sarılma üstüne yapılan bir çalışmada birbirlerine dokunan çiftlerin tansiyon seviyelerinin düştüğü tespit edildi. 

     
  • Sarılmanın bu etkilerini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız!

    AŞK HORMONU SALGILANIR

    Birine sarıldığınızda vücudunuzda oksitosin hormonu salgılanır. Oksitosin aşk hormonu olarak bilir. Doğumdan emzirmeye, cinsellikten bağlanmaya kadar birçok fizyolojiik ve psikolojik olayda bu hormon salgılanır.

    Kaynak: Thefactsite

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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