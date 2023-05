Emekli inşaat mühendisi Larry Old, çocukken üzerinde büyüdüğü yaklaşık 3 hektarlık arazide yaşamını sürdürüyor. 77 yaşındaki adam, çocukluğunun geçtiği evde yaşamasının kendisine iyi hissettirdiğini vurguladı. Old, her gece dua ettiğini de açıkladı:

"Bir rahatsızlığım varsa onu Tanrı'ya iletiyorum."

Old, başkalarına yardım etmenin ona bir amaç verdiğini söyledi.