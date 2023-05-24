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ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), düzenlediği ankette "çok mutlu" cevabını veren kişilere mutluluğun sırrını sordu.

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  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Independent'in aktardığı habere göre, 21 Nisan tarihli seri söyleşide bu kişilere "Neden mutlusunuz?" sorusu yöneltildi.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    27 Mart'ta yayımlanan anket, WSJ ve NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından 1019 ABD'li yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Katılımcıların çoğu ekonomi ve gelecek hakkında karamsar olduklarını söylemişti.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Bu kişilerin yüzde 30'u "çok mutlu olmadıklarını", yüzde 56'sı "epey mutlu" olduğunu belirtmişti. ABD'lilerin yüzde 12'si ise kendilerini "çok mutlu" diye nitelemişti.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Cevaplara göre katılımcılar öncelikle evliliğin insanları mutlu ettiğini ifade ediyor. En mutlu katılımcıların yüzde 67'si, evliliğin çok önemli olduğunu söylemişti.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Diğer cevaplarda ise öne çıkan ilk olgu ise din oldu. Mutlu ABD’liler kendilerini orta derecede dindar olarak tanımlıyor. Bunların üçte ikisi, kendisini çok ya da orta derecede dindar olarak tanımladığını bildirmişti. Bu kişiler genellikle paraya çok fazla önem vermediklerini belirtmişti.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    En mutlu grubundakilerin çoğu politikayı takip ettiklerini söylese de grupta aralarında farklı görüşten kişiler mevcut.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    ABD'lilere göre çok mutlu olmanın diğer bir ortak noktası fiziksel sağlığın yerinde olması.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Ayrıca en mutlu grubundakilerin yüzde 44'ü 60 yaş ve üzerinde. 60 yaş ve üzeri kişilerin bütün katılımcılar arasındaki oranıysa yüzde 30.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Haberde "Amerika'nın en mutlu insanlarının birkaç ortak özelliği var: Topluma ve yakın kişisel ilişkilere değer verirler. Tanrı'ya inanma eğilimindeler. Genellikle yaşlılar, daha çok emeklilik yıllarındalar" ifadesi kullanıldı.

    Kadın sağlığı merkezi müdürlüğünden emekli olan Andrea Rankin, toplumsal çalışmalar yaparak mutlu olduğunu söyledi. 80 yaşındaki Rankin, ev içi şiddet mağdurları için kalacak yerle ve genç yaşta hamilelikle ilgili projelerde görev yaptığını belirtti:

    "Bir projem olmadığında mutlu değilim."
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Boşandıktan sonra tekrar evlenmesinin ve terapiye gitmesinin zor zamanları atlatmasını sağladığını vurgulayan Rankin, arkadaşlarıyla haftada dört kez egzersiz yaptığını kaydetti.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Emekli inşaat mühendisi Larry Old, çocukken üzerinde büyüdüğü yaklaşık 3 hektarlık arazide yaşamını sürdürüyor. 77 yaşındaki adam, çocukluğunun geçtiği evde yaşamasının kendisine iyi hissettirdiğini vurguladı. Old, her gece dua ettiğini de açıkladı:

    "Bir rahatsızlığım varsa onu Tanrı'ya iletiyorum."

    Old, başkalarına yardım etmenin ona bir amaç verdiğini söyledi.
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Aktivist LaTasha McCorkle'a göreyse insanlar, mutlu olmayı öğrenebilir.

    "Ben mutlu insanların arasında büyümedim" diyen 35 yaşındaki kadın, çevresindekiler gibi kendisinin de önceden içki ve sigara kullandığını ancak bunları bıraktığını ifade etti:

    "Neşemin sadece içimde olmasını ve benim dışımdaki hiçbir şeye bağlı olmamasını istedim."
  • ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?

    Yürüyüş yaptığını, halter kaldırdığını ve yüzdüğünü kaydeden McCorkle, "Sadece kontrol edebileceğiniz şeyler için endişelenin" dedi.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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